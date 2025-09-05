Az Európai Unió intézményei képtelenek megoldást találni a lakhatási problémákra

A megoldás egyértelmű: több lakást és házat kellene építeni, hogy lépést lehessen tartani a kínálattal. Ennek a megvalósítása ugyanakkor az egész EU-ban nehézségekbe ütközik

– derül ki az Oeconomus probléma-körképéből. Felidézték, hogy 2021-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben felszólította az EU-tagállamokat, hogy ismerjék el a megfelelő lakhatást törvényileg érvényesíthető alapvető emberi jogként. Jóval később, 2024 decemberében az Európai Parlament jóváhagyta egy különbizottság létrehozását, amelynek feladata megoldásokat javasolni arra, hogy az EU hogyan kezelje a lakhatási problémákat.

Érdemi eredményt tehát eddig még nem tudott elérni Brüsszel a lakhatással kapcsolatos problémákra.

Az elemzés arra is kitér, hogy az Európai Fejlesztési Banknak is van akcióterve a lakhatás-fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére. Az akcióterv három kulcsterületre fókuszálja a forrásokat és a tanácsadási tevékenységet:

innováció,

felújítás

és új építés.

Az akcióterv legfontosabb célkitűzései az innováció támogatása, a hitelezés ösztönzése az összes tagállamban, az energiahatékonyság javítása az újépítésű ingatlanoknál, valamint a szociális lakáspiachoz való nagyobb hozzáférést.

Mivel a szabályozási akadályok és a hosszadalmas engedélyezési eljárások lassítják a lakásépítési projekteket és a lakásépítésre uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szabályozások vonatkoznak, ezért már eleve „adott” a nagyfokú bonyolultság és a rengeteg bürokrácia. A szabályozás harmonizálása és az épületek teljesítményének – például az energiahatékonyságnak szabványosított mérése – ösztönözhetné az innovációt. Több földterületet kell rendelkezésre bocsátani lakásépítés céljára, ami megkönnyítené a nagyszabású lakásépítési projektek megvalósítását –derül ki az EBRD ajánlásából.

Az európai lakásépítés visszaesésének okai ezen túl még régiónként és országonként eltérőek, de mindenhol több szinten – állami, önkormányzati/helyi és EU-s – is jelentkeznek, sok esetben pedig többszörösen megnehezítik az építkezések megvalósítását – mutatott rá az elemzés, amely az egyes tagállamokban eltérő problémákat is körbejárja.