09. 05.
péntek
Otthon Start Brüsszel európai parlament Panyi Miklós kamat bank eu

Az Európai Unió intézményei képtelenek megoldást találni a lakhatási problémákra

2025. szeptember 05. 22:44

Brüsszel egyelőre nem tudott olyan ajánlást megfogalmazni, ami megvalósítható lenne a gyakorlatban és ne ütközne a tagállamok jogszabályaiba.

2025. szeptember 05. 22:44


Az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program iránt óriási a kereslet, ráadásul a bankok is versenybe szálltak az ügyfelekért, ezért az alacsony kamat mellett egyéb kedvezményekkel is csábítják az újlakás vásárlókat – mondta a Mandinernek Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. A program nemzetközi összevetésben is egyedülálló az Oeconomus elemzése szerint. 

Felidézték, az Európai Unió már régóta megoldást próbál találni az egész kontinenst érintő lakhatási válságra, azaz arra, hogy a kereslet az elmúlt években jelentősen túlnőtt a kínálaton.

A megoldás egyértelmű: több lakást és házat kellene építeni, hogy lépést lehessen tartani a kínálattal. Ennek a megvalósítása ugyanakkor az egész EU-ban nehézségekbe ütközik 

– derül ki az Oeconomus probléma-körképéből. Felidézték, hogy 2021-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben felszólította az EU-tagállamokat, hogy ismerjék el a megfelelő lakhatást törvényileg érvényesíthető alapvető emberi jogként. Jóval később, 2024 decemberében az Európai Parlament jóváhagyta egy különbizottság létrehozását, amelynek feladata megoldásokat javasolni arra, hogy az EU hogyan kezelje a lakhatási problémákat. 

Érdemi eredményt tehát eddig még nem tudott elérni Brüsszel a lakhatással kapcsolatos problémákra.

Az elemzés arra is kitér, hogy az Európai Fejlesztési Banknak is van akcióterve a lakhatás-fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére. Az akcióterv három kulcsterületre fókuszálja a forrásokat és a tanácsadási tevékenységet: 

  • innováció, 
  • felújítás 
  • és új építés. 

Az akcióterv legfontosabb célkitűzései az innováció támogatása, a hitelezés ösztönzése az összes tagállamban, az energiahatékonyság javítása az újépítésű ingatlanoknál, valamint a szociális lakáspiachoz való nagyobb hozzáférést.

Mivel a szabályozási akadályok és a hosszadalmas engedélyezési eljárások lassítják a lakásépítési projekteket és a lakásépítésre uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szabályozások vonatkoznak, ezért már eleve „adott” a nagyfokú bonyolultság és a rengeteg bürokrácia. A szabályozás harmonizálása és az épületek teljesítményének – például az energiahatékonyságnak szabványosított mérése – ösztönözhetné az innovációt. Több földterületet kell rendelkezésre bocsátani lakásépítés céljára, ami megkönnyítené a nagyszabású lakásépítési projektek megvalósítását –derül ki az EBRD ajánlásából.

Az európai lakásépítés visszaesésének okai ezen túl még régiónként és országonként eltérőek, de mindenhol több szinten – állami, önkormányzati/helyi és EU-s – is jelentkeznek, sok esetben pedig többszörösen megnehezítik az építkezések megvalósítását – mutatott rá az elemzés, amely az egyes tagállamokban eltérő problémákat is körbejárja.

Nyitókép: Pixabay

Partikula
2025. szeptember 05. 23:18
Nem értem, hogy Bulgária, Románia, vagy bárnély más EU tagország lakhatási problémáját- ha van ilyen-miért az EU-nak kellene megoldani, mikor több százezer, vagy millió afrikai menekúlt lakhatésát már megoldotta. Nincs kapacitás?
yalaelnok
2025. szeptember 05. 23:15 Szerkesztve
Inkább kevesebb lakást kellene építeni, a népesség fogy, a nyugdíjasoknak pedig egyre nagyobb aránya költözik nyugdíjasotthonokba. Nincs lakhatási válság sehol, ez egy ostoba mítosz.
