Az Európai Unió intézményei képtelenek megoldást találni a lakhatási problémákra

Panyi Miklós a Mandinernek: már 3 százalék alatti kamatozással is elérhető az Otthon Start Hitel
Fennakadás nélkül, óriási érdeklődés mellett indult el minden idők legkedvezőbb otthonteremtési programja.
Brüsszel egyelőre nem tudott olyan ajánlást megfogalmazni, ami megvalósítható lenne a gyakorlatban és ne ütközne a tagállamok jogszabályaiba.
Az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program iránt óriási a kereslet, ráadásul a bankok is versenybe szálltak az ügyfelekért, ezért az alacsony kamat mellett egyéb kedvezményekkel is csábítják az újlakás vásárlókat – mondta a Mandinernek Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. A program nemzetközi összevetésben is egyedülálló az Oeconomus elemzése szerint.
Felidézték, az Európai Unió már régóta megoldást próbál találni az egész kontinenst érintő lakhatási válságra, azaz arra, hogy a kereslet az elmúlt években jelentősen túlnőtt a kínálaton.
A megoldás egyértelmű: több lakást és házat kellene építeni, hogy lépést lehessen tartani a kínálattal. Ennek a megvalósítása ugyanakkor az egész EU-ban nehézségekbe ütközik
– derül ki az Oeconomus probléma-körképéből. Felidézték, hogy 2021-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben felszólította az EU-tagállamokat, hogy ismerjék el a megfelelő lakhatást törvényileg érvényesíthető alapvető emberi jogként. Jóval később, 2024 decemberében az Európai Parlament jóváhagyta egy különbizottság létrehozását, amelynek feladata megoldásokat javasolni arra, hogy az EU hogyan kezelje a lakhatási problémákat.
Érdemi eredményt tehát eddig még nem tudott elérni Brüsszel a lakhatással kapcsolatos problémákra.
Az elemzés arra is kitér, hogy az Európai Fejlesztési Banknak is van akcióterve a lakhatás-fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére. Az akcióterv három kulcsterületre fókuszálja a forrásokat és a tanácsadási tevékenységet:
Az akcióterv legfontosabb célkitűzései az innováció támogatása, a hitelezés ösztönzése az összes tagállamban, az energiahatékonyság javítása az újépítésű ingatlanoknál, valamint a szociális lakáspiachoz való nagyobb hozzáférést.
Mivel a szabályozási akadályok és a hosszadalmas engedélyezési eljárások lassítják a lakásépítési projekteket és a lakásépítésre uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szabályozások vonatkoznak, ezért már eleve „adott” a nagyfokú bonyolultság és a rengeteg bürokrácia. A szabályozás harmonizálása és az épületek teljesítményének – például az energiahatékonyságnak szabványosított mérése – ösztönözhetné az innovációt. Több földterületet kell rendelkezésre bocsátani lakásépítés céljára, ami megkönnyítené a nagyszabású lakásépítési projektek megvalósítását –derül ki az EBRD ajánlásából.
Az európai lakásépítés visszaesésének okai ezen túl még régiónként és országonként eltérőek, de mindenhol több szinten – állami, önkormányzati/helyi és EU-s – is jelentkeznek, sok esetben pedig többszörösen megnehezítik az építkezések megvalósítását – mutatott rá az elemzés, amely az egyes tagállamokban eltérő problémákat is körbejárja.
