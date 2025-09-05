Orbán Viktor figyelmeztet: provokációt és balhét hoz a Tisza Kötcsére

Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében több témára is kitért. Érintette az Otthon Start program indulását, véleményezte a Tisza politikusainak hallgatását az adóbotránnyal kapcsolatban, valamint beszélt Kötcséről is és arról, hogy nem érti, miért megy oda a Tisza Párt bajt keverni.

Dübörög az Otthon start. Most már bizonyos, hogy ez lesz Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja”

– fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte ezen felül azt is, hogy közgazdászok számításai is alátámasztják a program sikerét, ugyanis 3 százalékos kamat mellett egy 20-30 éves fiatalnak a törlesztőrészlet akár kevesebb is lehet, mint egy albérlet. „Nem ígéret, nem bérlakás. Saját otthon, bárkinek, bárhol” – fogalmazott Orbán Viktor.