Orbán Viktor figyelmeztet: provokációt és balhét hoz a Tisza Kötcsére

Nocsak: váratlanul Magyarországot is elővették a tűzforró lengyel-német vitában
Megköszönték Orbán Viktor hozzáállását.
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt szándékosan visz feszültséget egy békés faluba. Egyértelművé tette, hogy nem gyűlöletre és balhéra, hanem nyugalomra és párbeszédre van szükség.
Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében több témára is kitért. Érintette az Otthon Start program indulását, véleményezte a Tisza politikusainak hallgatását az adóbotránnyal kapcsolatban, valamint beszélt Kötcséről is és arról, hogy nem érti, miért megy oda a Tisza Párt bajt keverni.
Dübörög az Otthon start. Most már bizonyos, hogy ez lesz Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja”
– fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte ezen felül azt is, hogy közgazdászok számításai is alátámasztják a program sikerét, ugyanis 3 százalékos kamat mellett egy 20-30 éves fiatalnak a törlesztőrészlet akár kevesebb is lehet, mint egy albérlet. „Nem ígéret, nem bérlakás. Saját otthon, bárkinek, bárhol” – fogalmazott Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
Megköszönték Orbán Viktor hozzáállását.
A miniszterelnök bejegyzésének következő pontja a Tisza-adó volt.
Tudják, hogy a Tisza-adót nem lehet kimagyarázni. Az átverést nem lehet kimagyarázni. A magyarokat nem lehet hülyére venni”
– írta az ország miniszterelnöke.
Kötcséről úgy fogalmazott, hogy kiadós balhéra készül Magyar Péteréktől.
A kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba. Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat? ”
– tolmácsolta a helyiek véleményt Orbán Viktor. „Ez egy békés, nyugodt, rendben tartott, takaros település. Ide hoz provokációt és balhét a kiskakas” – folytatta.
Ne legyenek kétségeink: ezt akarják tenni az országgal is. Higgadt, nyugodt gondolkodás és párbeszéd helyett veszekedés, gyűlölet és erőszak”
– fogalmazott a miniszterelnök bejegyzése egyik záró gondolataként.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
***
Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó: