09. 05.
péntek
Kötcs nyugalom balhé párbeszéd Orbán Viktor

Orbán Viktor figyelmeztet: provokációt és balhét hoz a Tisza Kötcsére

2025. szeptember 05. 12:14

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt szándékosan visz feszültséget egy békés faluba. Egyértelművé tette, hogy nem gyűlöletre és balhéra, hanem nyugalomra és párbeszédre van szükség.

2025. szeptember 05. 12:14
null

Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében több témára is kitért. Érintette az Otthon Start program indulását, véleményezte a Tisza politikusainak hallgatását az adóbotránnyal kapcsolatban, valamint beszélt Kötcséről is és arról, hogy nem érti, miért megy oda a Tisza Párt bajt keverni.

Dübörög az Otthon start. Most már bizonyos, hogy ez lesz Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja”

– fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte ezen felül azt is, hogy közgazdászok számításai is alátámasztják a program sikerét, ugyanis 3 százalékos kamat mellett egy 20-30 éves fiatalnak a törlesztőrészlet akár kevesebb is lehet, mint egy albérlet. „Nem ígéret, nem bérlakás. Saját otthon, bárkinek, bárhol” – fogalmazott Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök bejegyzésének következő pontja a Tisza-adó volt.

Tudják, hogy a Tisza-adót nem lehet kimagyarázni. Az átverést nem lehet kimagyarázni. A magyarokat nem lehet hülyére venni”

– írta az ország miniszterelnöke.

Kötcséről úgy fogalmazott, hogy kiadós balhéra készül Magyar Péteréktől. 

A kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba. Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat? ”

– tolmácsolta a helyiek véleményt Orbán Viktor. „Ez egy békés, nyugodt, rendben tartott, takaros település. Ide hoz provokációt és balhét a kiskakas” – folytatta.

Ne legyenek kétségeink: ezt akarják tenni az országgal is. Higgadt, nyugodt gondolkodás és párbeszéd helyett veszekedés, gyűlölet és erőszak”

– fogalmazott a miniszterelnök bejegyzése egyik záró gondolataként.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gyozobakancsa
2025. szeptember 05. 14:24
Marhagulyagyozobakancsa 2025. szeptember 05. 13:00 Jobban aggódnék a mamád miatt.Kiásom a sírjából és magamévá teszem. A fogatlan ribancok a nyerők." Fura egy gusztusod van de legyen.Tiéd a mamám,majd meséld el milyen volt.DDDDDD
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
2025. szeptember 05. 14:15
Robert-Ngyozobakancsa 2025. szeptember 05. 14:07 Mi van én is buzi vagyok mint szájer. Nekem a rózsaszín a kedvencem" Látod nem kell szégyelned, vagytok még páran így fideszesek
Válasz erre
0
1
dundi-fan3
2025. szeptember 05. 14:05
Hát nem a dundi volt az, aki még helyeselte is Menczer Totya ámokfutását? Vagy az volt a higgadt párbeszéd fideszes módra? Annál biztos most sem lesz rosszabb….
Válasz erre
0
3
oberennsinnen49
2025. szeptember 05. 14:00
Ez tényszerű és jogos figyelmeztetés Orbán részéről. Csak az a gond, hogy ha százszor ellmondja, de továbbra is hallgat lopás ügyben, míg MP csak egyszer mondja ki az Orbánék ellopják az országot! hazugságát, akkor a nap végén nem az az állás, hogy: Orbán-Magyar 100:1, hanem ellenkezőleg, az, hogy Orbán lop! Ez marad meg az agyakban. Ez a probléma.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!