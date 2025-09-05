Ft
Karol Nawrocki Kitelepítettek Egyesülete Németország Lengyelország Magyarország Orbán Viktor

Nocsak: váratlanul Magyarországot is elővették a tűzforró lengyel-német vitában

2025. szeptember 05. 11:50

Miközben Karol Nawrocki a háborús jóvátétel rendezését követelte, addig a német egyesület volt elnöke szerint épp a lengyeleknek kellene fizetniük, példaként említve Magyarországot.

2025. szeptember 05. 11:50
null

Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke a II. világháború kitörésének évfordulóján ismételten követelte Németországtól a háborús jóvátételek rendezését, hangsúlyozva, hogy ez alapfeltétele az igazságon és jó kapcsolatokon nyugvó partnerségnek – írja a WPolityce.

A cikk idézi Erika Steinbachot, a németországi Kitelepítettek Egyesülete volt elnökét, aki szerint viszont

Lengyelországnak kellene kártérítést fizetnie a kitelepített németek miatt.

Steinbach példaként említette Magyarországot, és megköszönte Orbán Viktor magyar miniszterelnök hozzáállását ebben az ügyben. 

Nyitókép: AFP/Key Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

mysstes
2025. szeptember 05. 13:37
azért álságos a lengyel magatartás, mert az oroszoktól bezzeg nem mernek kárpótlást kérni. a németek meg nem merik ezt nekik megmondani/egy vitában felhozni, mert beléjük meg beleverték, hogy háborús kérdésekben nekik kuss van. ezért alakul úgy a helyzet, hogy a lengyelek -ellenvélemény nélkül- kikommunikálhatják a világba a marhaságaikat. de persze ettől még nem lesz igazuk.
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. szeptember 05. 13:26
'akkó már megint elszigetelték a Doktorminiszterelnökurat:)...
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 05. 13:10 Szerkesztve
Szerintem a németeknek nyitottságot kellene mutatniuk. Én fizetnék kártérítést a helyükben, cserébe viszont kérném vissza azokat a területeket, amiket a háború után Lengyelország ingyen megkapott. Mert hogy a világháború is úgy tört ki 1939.09.03-án (és nem pedig elsején), hogy az Antant (akkor még nem "Szövetségesek") hadat üzent, mert hogy ők "garantálták Lengyelország N Y U G A T I határának sérthetetlenségét". A keleti határának a sérthetetlenségét "valamilyen rejtélyes okból kifolyólag" nem garantálták, így a Szovjetuniónak már "nem kellett" hadat üzenni...
Válasz erre
1
0
mysstes
2025. szeptember 05. 12:20
a lengyelek állandóan baszogatják a szomszédaikat: a németeket és az oroszokat. aztán hol az egyik rohanja le őket, hol a másik. miért nem férnek a bőrükbe? jelenleg épp van egy jó nagy és független országuk. építsék azt! szeretem a lengyeleket, de minek mindig ugrálni? főleg az erősebb ellen.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!