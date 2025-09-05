Nocsak: váratlanul Magyarországot is elővették a tűzforró lengyel-német vitában

Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke a II. világháború kitörésének évfordulóján ismételten követelte Németországtól a háborús jóvátételek rendezését, hangsúlyozva, hogy ez alapfeltétele az igazságon és jó kapcsolatokon nyugvó partnerségnek – írja a WPolityce.

A cikk idézi Erika Steinbachot, a németországi Kitelepítettek Egyesülete volt elnökét, aki szerint viszont

Lengyelországnak kellene kártérítést fizetnie a kitelepített németek miatt.

Steinbach példaként említette Magyarországot, és megköszönte Orbán Viktor magyar miniszterelnök hozzáállását ebben az ügyben.