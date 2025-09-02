Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Karol Nawrocki Németország Lengyelország jóvátétel

A lengyelek kártérítést követelnek a második világháborúért

2025. szeptember 02. 21:54

Varsó 1,5 billió eurót követel Németországtól, ám a lengyel külügyminiszter szerint a jogi esélyek minimálisak.

2025. szeptember 02. 21:54
null

Lengyelország elnöke, Karol Nawrocki a második világháború kitörésének 86. évfordulóján ismét felszólította Berlint, hogy fizessen jóvátételt a lengyeleknek  – írta meg az Euractiv.

Az államfő szerint Lengyelországnak „a közjó érdekében” kell követelnie a kártérítést Németországtól, amelynek összegét korábban 1,5 billió euróra becsülték.

Nawrocki felszólalásában hangsúlyozta: a kérdés megoldása nemzeti ügy, és a varsói kormányt is arra buzdította, hogy támogassa a kezdeményezést.

Donald Tusk miniszterelnök külügyminisztere, Radosław Sikorski ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Szerinte Lengyelországnak erkölcsi joga van a jóvátételre, de az ügy „reménytelen” – ennek ellenére támogatja az elnök szándékát.

A vita nem új keletű: 

Lengyelország 1953-ban, szovjet nyomásra lemondott a jóvátételről, de a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt évek óta azt hangoztatja, hogy a döntés érvénytelen. 

A PiS kormányzása alatt Arkadiusz Mularczyk képviselő 6,2 billió zlotyban, azaz mintegy 1,5 billió euróban állapította meg a követelés mértékét. 

Bár a kérdés jogilag továbbra is vitatott, Varsóban ismét napirendre került, politikai feszültséget keltve a német–lengyel kapcsolatokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Beata Zawrzel / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. szeptember 02. 22:47
Kell a pénz, ukiiiikiiikriiiijnii - nak fegyvereket venni!....mikor feszegetitek ti hülyék, a volhíniai áldozatok exhumálását újra ????... Majd százezer lengyel ember csontjai hevernek ott tömegsírokban!...Bandera gyilkosai, az utódok ma is tombolnak!
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. szeptember 02. 22:35
A német megszállás után történtekért nekünk os lenne mit kérni ezektől a retkes germánoktól.
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. szeptember 02. 22:35
Magyarországnak nemzetközi bíróságra kellene vinnie Erdély és a Felvidék magyartalanítását!!! Ez az igazi világbotrány nem a polákok cigánykodása.
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. szeptember 02. 22:28
Fel kellett volna osztani Németország és a Szovjetunió között, most nem lenne velük baj.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!