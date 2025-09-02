A lengyelek kártérítést követelnek a második világháborúért

Lengyelország elnöke, Karol Nawrocki a második világháború kitörésének 86. évfordulóján ismét felszólította Berlint, hogy fizessen jóvátételt a lengyeleknek – írta meg az Euractiv.

Az államfő szerint Lengyelországnak „a közjó érdekében” kell követelnie a kártérítést Németországtól, amelynek összegét korábban 1,5 billió euróra becsülték.

Nawrocki felszólalásában hangsúlyozta: a kérdés megoldása nemzeti ügy, és a varsói kormányt is arra buzdította, hogy támogassa a kezdeményezést.

Donald Tusk miniszterelnök külügyminisztere, Radosław Sikorski ugyanakkor óvatosabban fogalmazott. Szerinte Lengyelországnak erkölcsi joga van a jóvátételre, de az ügy „reménytelen” – ennek ellenére támogatja az elnök szándékát.

A vita nem új keletű:

Lengyelország 1953-ban, szovjet nyomásra lemondott a jóvátételről, de a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt évek óta azt hangoztatja, hogy a döntés érvénytelen.

A PiS kormányzása alatt Arkadiusz Mularczyk képviselő 6,2 billió zlotyban, azaz mintegy 1,5 billió euróban állapította meg a követelés mértékét.

Bár a kérdés jogilag továbbra is vitatott, Varsóban ismét napirendre került, politikai feszültséget keltve a német–lengyel kapcsolatokban.