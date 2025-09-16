Ez már kész rablás: bemutatták, mennyit venne el a magyar emberek zsebéből Magyar Péter pártja

Most ásta meg a saját sírját a Tisza Párt: teljes az összhang a párton belül, mindenről mélyen hallgatnak
Raskó György is elszólta magát.
A Tisza-adó alaposan megdézsmálná az emberek fizetését.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 júliusában a bruttó átlagkereset 693 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9 százalékos, azaz 57 ezer forintos növekedést jelent – emelte ki a legfrissebb statisztikai jelentésből keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.
A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.
Czomba Sándor felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadóemelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék.
A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki
– fogalmazott az államtitkár. A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni.
„Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is” – emelte ki közleményében az NGM államtitkára.
Ezt is ajánljuk a témában
Raskó György is elszólta magát.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert