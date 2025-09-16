Ft
Ez már kész rablás: bemutatták, mennyit venne el a magyar emberek zsebéből Magyar Péter pártja

2025. szeptember 16. 09:55

A Tisza-adó alaposan megdézsmálná az emberek fizetését.

2025. szeptember 16. 09:55
null

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 júliusában a bruttó átlagkereset 693 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9 százalékos, azaz 57 ezer forintos növekedést jelent – emelte ki a legfrissebb statisztikai jelentésből keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A Tisza Pártról

Czomba Sándor felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadóemelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék.

A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki

– fogalmazott az államtitkár. A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni.

„Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is – emelte ki közleményében az NGM államtitkára.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

csulak
2025. szeptember 16. 11:28
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
bagira004
2025. szeptember 16. 11:18 Szerkesztve
Kaszárnyát miből építetted fel ? a nép pénzéből , nem dolgoztál érte , múltadból országot építő eredmények nem tudsz felmutatni . Pedig a kormány ölében ültél . Seftelgettél az állam pénzéből , feleséged nem látta az se igaz , mégis maga előtt tolt egyre magasabb létrán . Szerelem köténye akkora volt mindent betakart , na ez nem lehet igaz . Varga Judit hogyan lehetne országot miniszter mikor a saját életét se tudta megoldani , egy senkiházi szélkiáltó kisemmizte . Na ennyit Orbán úr mondására , hogy utódát Vargában látja . Lehet ezért megköveznek , de Kocsis Máté igen alkalmas , igen szókimondó hiteles egyenes beszédű , jó karakter .
Abiondi
2025. szeptember 16. 10:59
Mondjuk a Tisza a Brüsszelből irányított elképzelései szerint az orosz energiahordozó vásárlást is megszüntetné, mellé ugrana a rezsicsökkentés is. Az egyéb kedvezmények megszüntetése is bent van náluk az asztalfiókban, csak még nem vették elő. Összességében minimum cirka 100ezer forinttal nőne minden háztartás kiadása a csökkenő bevétele mellett.
massivement-4
2025. szeptember 16. 10:51
MNB 500+ milliárdja meglett már? Az ugye nem rablás, meg a százmilliárdok saját és pártzsebekbe tömködése sem. A topogó putyinista-sztálinista magyarkák csodálkoznak, hogy miért nézik le őket, egy gerinctelen, korrupt darab szarnak, hulladék, proli népségnek, Ploiestitől Brüsszelig. Végülis, ha a Fidesz az igazi magyar, aki nem fideszes, az meg nem magyar... :D
