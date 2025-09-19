Elutalták az első 3 százalékos lakáshitelt, több tízmilliárd forintnyi kérelem érkezett az Otthon Start program keretében

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében – közölte a pénzintézet. A kecskeméti lakóingatlan megvásárlására igényelt hitel összege 29 millió forint volt, 25 éves futamidő mellett. A 3 százalékos kamatozással a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta.

„Szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője.

A lakáshitel-igénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken és más vidéki nagyvárosokban lévő lakóingatlanok megvásárlását célozzák.

Elsősorban a panel- és társasházi lakások kerültek a hiteligénylők célkeresztjébe.

A K&H előrejelzése szerint jelentős részben az Otthon start programnak köszönhetően az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene – írja a Magyar Nemzet.