09. 19.
péntek
lakáshitel Otthon Start Program ingatlan

Elutalták az első 3 százalékos lakáshitelt, több tízmilliárd forintnyi kérelem érkezett az Otthon Start program keretében

2025. szeptember 19. 16:24

Elindult a lakáshitelboom.

2025. szeptember 19. 16:24
null

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében – közölte a pénzintézet. A kecskeméti lakóingatlan megvásárlására igényelt hitel összege 29 millió forint volt, 25 éves futamidő mellett. A 3 százalékos kamatozással a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta.

„Szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője.

A lakáshitel-igénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken és más vidéki nagyvárosokban lévő lakóingatlanok megvásárlását célozzák.

Elsősorban a panel- és társasházi lakások kerültek a hiteligénylők célkeresztjébe.

A K&H előrejelzése szerint jelentős részben az Otthon start programnak köszönhetően az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene – írja a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
•••
2025. szeptember 19. 17:29 Szerkesztve
Gondolkodó ember aki tervez a jövővel kapcsolatban Jegeli 25 évre lakhatási kiadásait a mai szinten amivel tulajdonossá lesz .A késöbbi időkben is lakni-a kellene valahol egyredrágábban. Most a tulajdonábban öregedhet meg..mert nem csak 20 asok 40+ os felveheti Ha ez az elsö otthona lesz!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 19. 16:55
okos ember kihasznalja ezt a zalkalmat, a buta tiszaskodik
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 19. 16:28
A Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (2. rész): itt az első miniszter Forrás://kuruc.info/r/34/292715/
Válasz erre
0
1
nogradi
2025. szeptember 19. 16:28
Több ezren kérték egy valaki már kapott IS. Jók az arányok.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!