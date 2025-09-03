A magyar családtámogatási rendszer legnagyobb nyertesei

Ám ha a gyermekvállalást nem segíti az állam bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal, kedvezményes hitelekkel vagy lakhatási támogatásokkal, akkor évtizedek múlva nem lesz elegendő fiatal, aki megtermeli a nyugdíjak fedezetét.

A jövő nyugdíjrendszerét ugyanis nem költségvetési sorok tartják fenn, hanem a ma megszülető, így 20-30-40 év múlva a magyar GDP-t megtermelő gyermekek. Aki tehát most gyermektelenként a támogatások visszavágását szeretné, könnyen találhatja magát olyan jövőben, ahol senki sem finanszírozza az ő időskori ellátását.

Arról nem is beszélve, hogy a mai alacsony születésszám nem csak a jövőbeni nyugdíjkassza szempontjából fog hiányt jelenteni, hanem a következő évtizedek egészségügyi ellátásában, szolgáltató szektorában, szociális ellátórendszerében is. Azaz

nem csak a nyugdíj miatt kellene minden egyes megszületendő gyermeknek örülnie a mai magyaroknak, hanem azért is, mert így nagyobb a valószínűsége, hogy lesz, aki majd meggyógyítja, a boltban kiszolgálja, vagy elkészítené a gyógykenőcsét.

Az igazi paradoxon abban rejlik, hogy bár a magyar családpolitika valóban a legnagyvonalúbb a világon, a szülők így is jelentős erőforrásokat (időt, energiát, pénzt) áldoznak a jövő generációjának felnevelésére. Gondoljunk csak arra, hogy azonos havi jövedelem esetén mennyivel kevesebb marad egy gyermekes szülőnek a saját igényeire, fogyasztására vagy nyaralására, mint egy gyermektelen kortársának.

Kijelenthetjük tehát, hogy a gyermeket vállaló magyarok komoly lemondással, anyagi- és időráfordítással egy közjavat állítanak elő. Egy olyan közjavat, melynek hasznából nem csak ők, hanem a széles társadalom is profitálni fog.

Azaz a gyermekvállalás lényege az, hogy a szülők magán erőforrásai olyan közös erőforrássá válnak hosszú távon. Ennek hasznait szinte ugyanúgy élvezik az ebbe komolyan invesztáló szülők, mint ahogyan a terhek viselésében alapesetben semmilyen módon be nem kapcsolódó gyermektelenek.

A magyar családtámogatási rendszer ezen változtatott. Ma a jövő munkavállalóit továbbra is nagyrészt a szülők hozzák létre anyagi és időbeni áldozatok árán, ám egy kisebb részéhez ezen erőfeszítéseknek a széles társadalom is hozzájárul CSOK, Babaváró hitel, bölcsődék, óvodák, iskolák formájában.

Ha ezt nem tennénk, néhányan persze úgy is vállalnának gyermeket, de sokkal kevesebben, mint most. És akkor a jövő nyugdíjasai komoly anyagi és fizikai problémákkal szembesülnének.

Kit érintene ez inkább? Akik ma gyermeket vállaltak, ők jó eséllyel számíthatnának a leszármazottaik segítségére. Azaz az igazi vesztesek tehát azok lennének, akik nem neveltek saját utódot.