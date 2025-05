Mesterséges intelligencia: átformálja a munkát, de ki irányít?

A mesterséges intelligencia (AI) villámgyors fejlődése alapjaiban rázza meg a munka világát és mindennapjainkat, új korszakot nyitva a gazdaságban és a társadalomban egyaránt. Milyen típusú munkaköröket fenyeget leginkább az automatizáció, és melyek azok a készségek, szakmák, amelyek hosszú távon is megőrizhetik relevanciájukat?

Hogyan készülhetünk fel egyéni és nemzeti szinten erre a technológiai átalakulásra?

Többek között ezeket a kulcskérdéseket járta körül egy, a Mathias Corvinus Collegiumban megrendezett kerekasztal-beszélgetés, melynek résztvevői Palkovics László (a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos), Andrei Damsa (adattudós, kognitív pszichológus), Kertész Gábor (az Óbudai Egyetem docense) és Sebestyén Géza (az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője) voltak, Richter Soma (az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének kutatója) moderálása mellett.

A beszélgetés résztvevői

Félelem és versenyelőny: az AI a munkaerőpiacon

A beszélgetés egyik központi témája az AI munkaerőpiacra gyakorolt, sokszor ambivalens hatása volt. Richter Soma felidézte, hogy felmérések szerint a magyar munkakörök jelentős részében, akár 49 százalékában is rejlik potenciál az automatizációra a jelenleg elérhető technológiákkal. Sebestyén Géza szerint bár az emberi kreativitásnak és intuíciónak továbbra is van hozzáadott értéke, az AI képes lehet számos feladatkört kiváltani. Igaz ez akár az egyetemi oktatásban is, hiszen fáradhatatlanul, éjjel-nappal, kevesebb pénzért képes dolgozni és komplex problémákat megoldani.

Ezt támasztja alá az is, hogy az AI már most olyan szinten old meg például matematika diákolimpiai feladatokat, amely szintre csak a diákok legszűkebb elitje képes.

Andrei Damsa azonban árnyalta a képet, hangsúlyozva a humán tényező új szerepét: „nem az AI veszi el a munkát, hanem azok, akik tudják használni az AI-t”. Az AI eszközként való alkalmazása, az eredmények kritikus értelmezése és a technológia hatékony integrálása fog véleménye szerint kulcsfontosságúvá válni. Példaként említette, hogy egy banknál a hatósági adatszolgáltatási feladatok során felgyülemlett 10 ezer email feldolgozására már sikeresen alkalmaztak AI-megoldást, jelentősen növelve a hatékonyságot.

Kertész Gábor optimista nézőpontot képviselt, szerinte éppen azok a monoton, repetitív munkakörök fognak eltűnni vagy átalakulni, amelyeket az emberek amúgy sem élveznek, és helyettük komplexebb, kreatívabb, értelmesebb feladatokat találhatnak. A szoftverfejlesztők körében tapasztalható félelmeket is igyekezett enyhíteni: bár az AI képes kódot generálni, továbbra is szükség van emberre, aki a feladatot specifikálja, a promptokat (vagyis a feladatot meghatározza az AI-nak) megírja, és a generált kódot ellenőrzi, integrálja. Palkovics László hozzátette, hogy hasonló átalakulások nem példa nélküliek; már a 2000-es évek elején is lezajlott egy váltás, például az assembly programnyelv ismerői iránti kereslet csökkenésével és új programnyelvek előretörésével.

Sebestyén Géza a nemzeti versenyképesség szempontjából közelítette meg a kérdést: Magyarország számára óriási lehetőség rejlik az AI tudatos és gyors adaptálásában. Ha a magyar gazdaság szereplői – a vállalatok és a munkavállalók egyaránt – hatékonyabban tudják alkalmazni az AI nyújtotta előnyöket, mint a nemzetközi versenytársak, az jelentős versenyképességi előnyt hozhat, potenciálisan ellensúlyozva az ország termelékenységi hátrányait.