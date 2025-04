Mellélőtt a WHO: mégsem „ráknagyhatalom” Magyarország

Ha a halálozási arányokat nézzük, akkor 2021-ben Magyarországon a daganatos halálozás 32 százalékkal haladta meg az uniós átlagot. A férfiak mortalitása jóval magasabb, mint a nőké. A HCE kutatása szerint 2011 és 2019 között az éves daganatos diagnózisok és a halálozási arány folyamatosan csökkent. A 40 és 59 közötti korosztálynál évente átlag 5 százalékkal esett a mutatószám, azaz a 8 év alatt mintegy 40 százalékkal összességében. Kiugró viszont sajnálatosan a fiatal nők rákos megbetegedése, amely növekedett.

Maráz Anikó, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinikájának egyetemi tanára úgy fogalmazott: amikor először találkoztak a nemzetközi adatokkal, akkor onkológusként elkeserítőnek érezte, hogy ennyire nincs hatással a munkájuk a rák elleni küzdelemben. A friss kutatás viszont nekik is újabb lökést ad a gyógyításban.

A dohányzás még mindig pusztít

Mint előadásában rámutatott: a dohányzás még mindig elképesztően sok daganatos megbetegedés mögött áll. Pedig az arányok folyamatosan javulnak. Ez egyrészt a cigarettás dobozokra tett figyelmeztetéseknek és a Nemzeti Dohányboltok megjelenésének is köszönhető, amelyek a fiataloktól elzárva árulják a dohánytermékeket, ám még nagyobb mértékben tehet róla a zárt térben történő dohányzás betiltása, mióta a munkahelyeken és a szórakozóhelyeken nem lehet belső térben dohányozni. Elsősorban ugyanis a passzív dohányosok esetében zuhant vissza jelentősen a daganatos megbetegedések száma.

A nőknél a leggyakoribb daganatos megbetegedések alapján az emlőrák, a légcső, hörgő és tüdőrák, illetve a vastag- és végbél rák áll az élen, míg a férfiaknál a vastag- és végbél, a légcső, hörgő, tüdőrák, illetve a prosztatarák a dobogós.

Maráz Anikó is felhívta a figyelmet, hogy a prevenció lenne a legfontosabb, azaz a szűrésekre rendkívül nagy szükség van. Mégis, sokan nem mennek el ezekre. Magyarországon a 45 feletti nőket hívják be például emlőrákszűrésre, ám mindössze alig 30 százalékuk megy el rá. A szakma most azt szeretné elérni, hogy a korhatárt vigyék le 40 évre.

A szűréseknél az emlőrák és a tüdő esetében jól ismertek a módszerek, ám a vastagbélnél még kisebb az arány a tükrözésen résztvevők számában. Pedig 2018 óta már létezik egy olyan vizsgálat, amely a székletből mutathatja ki a rákos megbetegedést, ehhez már elég a kezelőorvoshoz is fordulni, be lehet küldeni a mintát és ha fennáll a veszély, akkor hívják be további vizsgálatokra a pácienst.

A túlélést is vizsgálták

Kiss Zoltán, az MSD adatkutatásokért felelős igazgatója, a PTE egyetemi docense elmondta: 2011 és 2019 között összesen 630 ezer új daganatos beteg túlélését vizsgálták meg. Ez azt jelenti, hogy a diagnózis utáni öt év számait vizsgálják meg. A betegek tíz százaléka az emlődaganatnál egy éven belül meghal, negyedik pedig öt éven belül elhalálozik. Vastagbélráknál öt évnél a betegek fele, tüdőráknál pedig a négyötödük hal meg, azaz ez az egyik leggyorsabb lefolyású daganatos betegség.

A legnagyobb mortalitás a nyelőcső és a hasnyálmirigy daganatoknál fordul elő, ott a túlélési arány 10 százalék körüli öt éves távlatban, míg például a prosztata daganat esetében ez közel 90 százalék. Fontos adat volt a kutatás során, hogy azt is megvizsgálták, a kutatási időszak alatt hogyan változott a betegek túlélési esélye. Többségében pozitív változást mértek. Tüdőráknál 3,5 százalékkal, vastagbél daganatnál pedig közel öt százalékkal nőtt a túlélés esélye.

Nyitókép: Vizsgálatokat végeznek egy kamionban kialakított mobil szűrőállomáson (Fotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA)