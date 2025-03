Nagy Márton elárulta: még a minisztériumot is meglepte az árrésstop első eredménye

Jelentősen javulhat a kisvállalkozások helyzete

A nemzetgazdasági Minisztérium a Századvéggel közösen készített egy felmérést, kikérték a kis- és középvállalkozások véleményét, miként lehetne javítani a beruházási kedvüket és a konjunktúraérzetüket. 1500-as listával dolgoztak, reprezentatív lett a felmérés, főleg a kisebbekre koncentráltak.

Fontos, hogy ők hogyan érzik magukat

– húzta alá Nagy Márton.

A miniszter a Századvég kutatásával kapcsolatban elmondta: a lakosságnál már látható a fordulat a fogyasztásban, de a vállalatoknál még nem látszik ez. Ami nagyon pozitív, hogy a vállalatok 2025-ben már 51 százaléka tervezi növelni a beruházásait. Tavaly ez még csak 22 százalék volt. A mezőgazdaság, az egészségügy és az infokommunikáció ágazatokban főleg. Ugyanakkor a logisztika és a kereskedelem területén még alacsony a beruházási kedv. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy kedden a német parlamentben fontos szavazás lesz az adósságfékről, ennek elfogadása még javíthat a magyar beruházási kedven is.

Óvatos optimizmusra következtethetünk abból, hogy a vállalatok körében javul a növekvő keresletre vonatkozó előrejelzés

– tette hozzá a tárcavezető. A turizmus már most maximumon robog, folyamatosan csúcsokat dönt. Az építőiparban is javult a tendencia, havi alapon. A gyógyszer- és élelmiszeriparban is jelentős javulásokat lehet várni. 2025-ben a vállalatok beruházásait már kevésbé hátráltatja a munkaerőhiány és a gazdasági kilátások.

Jelen pillanatban három dologtól félnek a vállalatok. Leginkább az inflációtól félnek, a második a kereslet, a belső már elindult, de a külső a német csomagtól függ. A harmadik pedig az adminisztrációs terhek. Ennek csökkentésével kell foglalkozni.

Félnek az inflációtól

Ezzel kapcsolatban a miniszter a Mandiner kérdésére úgy fogalmazott: az inflációt az energiaáremelés, a vas és acél áremelkedése is tolja felfelé, nem csak az élelmiszerek áremelkedése, amelyre már bevezették az árrésstopot. Az energiaárra a vállakozások azonnal reagálnak, felveszik az árakat, de ha lemegy, akkor nagyon lassan reagálnak. „Lefelé ragadóssá teszik az árakat” – fogalmazott Nagy Márton, aki szerint ennek vannak külső- és belső okai is. Utóbbiak területén is van még mit javítani.