Árrésstop: egyértelmű a több száz forintos árcsökkenés a legtöbb alapvető élelmiszernél

Jócskán csökkentek az árak

A Világgazdaság részletesen megvizsgálta az online árfigyelő segítségével, hogyan változott a hatósági szabályozás után az érintett élelmiszerek fogyasztói ára. A lista nem teljes, mivel több, mint ezer élelmiszert érint az árrésplafon. A lap megjegyezte, a tejtermékeknél egyből látszik az áresés. A tejfölnél szabályos árzuhanás látható: a 0,33 kilogramm kiszerelésű, 12 százalékos Nádudvari tejföl múlt héten a Tescóban, a SPAR-ban és az Auchanban is egységesen 759 forintba került, ám hétfőn délelőtt a Tescóban már csak 359 forint, a SPAR-ban 388 forint, az Auchanban pedig 562 forint volt, azaz akárhogy nézzük, gyakorlatilag a felére esett vissza pár nap leforgása alatt az ár.

Kisebb volt az áresés, de még így is érezhetően olcsóbb lett a Magyar Tejföl, annak is 12 százalékos változata, amely 719 forintnál kezdődött a hét végén, ehhez képest az árrés korlátozása után a SPAR-ban 411 forintért árulják. Hogy a diszkontok esetében is mondjunk példát, a múlt héten a 12 százalékos, 175 grammos kiszerelésű Milsani tejföl 239 forintba került az Aldiban, hétfőn délelőtt már csak 176 forintba, a Lidlben pedig 179 forint volt darabja. Ez 26 százalékos áresést takar.

Trükközhetnek a kereskedők

A Mandiner ugyanakkor több forrásból is úgy értesült, az üzletek már az árrésstop első napján korlátozásokat vezettek be, meghatározva azt a maximális mennyiséget, amelyet egy vásárlás alkalmával egyszerre megvehetünk. A láncok kérdésünkre azzal érveltek, a korlátozással a készlethiányt akarják elkerülni, ám az nem világos, miből gondolják, hogy szükség van ilyen lépésre.