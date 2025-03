Alig lépett életbe az árrésstop, a boltok máris trükköznek a készletekkel

Korlátozza az árrésstoppal érintett élelmiszerek megvásárolható mennyiségét a Spar és a Tesco – derül ki több, a Mandinerhez is eljuttatott vásárlói visszajelzésből.

A Spar a Mandiner megkeresésére megerősítette, hogy korlátozásokat vezettek be az árréstoppos termékeknél. Egy vásárló egyszerre

a mérendő élelmiszereknél legfeljebb 3 kilogrammot,

egyéb árrésstoppos termékeknél legfeljebb 10 darabot,

az 1 liternél/1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékeknél legfeljebb 10 liter/10 kilogramm mennyiség vásárolhat meg.



A boltlánc válaszában kiemelte:

az intézkedés célja, hogy minden vásárló el tudja érni az érintett termékeket a továbbiakban is.

Hasonló okokból vezetett be korlátozást a Tesco is. A Mandiner kérdésére a Tesco sajtóosztálya arról tájékoztatott, „a magyar családok védelmében bizonyos termékek esetén mennyiségi korlátozást vezettünk be, az UHT tejből és az érintett termékekből háztartásnyi mennyiséget lehet egy tranzakcióban megvásárolni.”

Ez azt jelenti, hogy egy bevásárlás során

UHT tejből legfeljebb egy kartont,

minden jogszabály alá eső tejtermék esetén pedig termékenként 4 darab a felső korlát.

Az áruházlánc válaszában hozzátette:

A családok védelmében hozott esetleges mennyiségi korlátozás a kereskedő döntése, a jogszabály nem rendelkezik ettől eltérően.

A kormányrendelet szerint a kereskedőnek készlettartási kötelezettségük van. Az árréstoppal érintett 30 termékkategórián belül a saját márkás termékek értékesítendő mennyisége üzletenként legfeljebb olyan arányt képezhet, mint amilyen arányt 2025. január és február hónapban értékesített, a termékkategóriába tartozó összes termék mennyiségéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a kormányrendelet csak azt tiltja, hogy a gyártóinál jóval kisebb árrést tartalmazó saját márkás termékek aránya jelentősen megnőjön a kínálatban.

Kérdés, hogy az üzletek korlátozása valóban indokolt-e, mivel nem várható, hogy az árcsökkentő lépés miatt hirtelen nagy mennyiségben kezdjék felvásárolni az emberek az érintett élelmiszereket, ezzel készlethiányt okozva. Úgy tudjuk, a lépéssel a készlethiányt szeretnék elkerülni a láncok, elsősorban a tejtermékeknél és a tejeknél, amelyek hűtést igényelnek, ezért egyszerre csak kisebb készleteket tudnak beszerezni.

Nyitókép: Reddit