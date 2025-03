A friss inflációs adat alapján egyértelmű: óriásit kaszálhattak a magyarokon a multik

Az AKI jelentéséből az is kiderül, hogy a kereskedők januárban az 1,5 százalékos UHT tejet 13,7 százalékkal, a 2,8 százalékos UHT tejet pedig 17,5 százalékkal kapták drágábban, mint egy évvel korábban. A kiskereskedelmi beszerzési ár emelkedése kisebb volt tehát mind a termelői ár emelkedésénél, mind a feldolgozói értékesítési árnál.

A 2,8 százalékos UHT tej kiskereskedelmi beszerzési árának 17,5 százalékos emelkedése mellett a fogyasztói árak átlagosan mégis 65 százalék körül emelkedtek attól függően, hogy sajátmárkás vagy gyártói termékről van szó.

Pedig márciusban már bizonyos, a tőzsdén jegyzett mezőgazdasági termékeknél is láthatóak a csökkenések a nemzetközi piacokon, azaz lefelé fordulnak az árak, de a forinterősödés is katalizátor lehetne, mégsem mentek lefelé az árak. Az üzemanyagoknál viszont már most látható a tendencia, hétfőn is újabb árcsökkentést jelentettek be, ennek majd a következő havi inflációs adatokban lesz hatása.

Kormányzati információink szerint egyébként azzal számolnak, hogy már az árrés-szabályozásnak is lesz hatása. Ez a teljes inflációt néhány tizeddel, de az élelmiszer-inflációt akár több százalékkal is lefaraghatja, az élelmiszerek ugyanis a teljes inflációnak körülbelül a negyedét teszik ki.

A bankoknak is üzent a miniszter

A KSH jelentése szerint a szolgáltatások 9,2 százalékkal drágultak, ezen belül a postai szolgáltatások 16,8, a telefon, internet 14,9, a lakbér 12,2, a lakásjavítás és -karbantartás 10,4, a járműjavítás és -karbantartás 10,3, a testápolási szolgáltatások 9,4 százalékkal.Az élelmiszerek mellett a pénzügyi szolgáltatások áremelkedése is erőteljesen hozzájárult a februári inflációhoz. Erre is reagált már korábban Nagy Márton miniszter. Közösségi oldalán leszögezte:

a banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fogunk!