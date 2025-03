Mutatjuk a tényeket: a most elindított adókedvezmény-rendszer minden korábbi, ellenzéki – teljesen hiteltelen – ígéretnél bőkezűbb

Hazánkban jelenleg minden idők legnagyobb családi adócsökkentési programja zajlik: a 25 év alatti fiataloknak, valamint a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak már most sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A 30 év alatti anyák jelenleg az átlagkereset mértékéig adómentesek, amennyiben gyermekük 2023. január 1. után született. 2026. január 1-től azonban ők bármilyen kereset mellett, bármikor született gyermek esetén is adómentesen dolgozhatnak. További újdonság, hogy 2025 októberétől már a háromgyermekes édesanyák is életük végéig adómentességet élvezhetnek minden olyan időszakban, amikor dolgoznak. A kétgyermekesek számára pedig 2026 januárjától 2029-ig fokozatosan válik elérhetővé ez a kedvezmény. Emellett 2026 januárjáig megduplázzuk a családi adókedvezményt is.