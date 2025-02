Brüsszel ismét egy kis szuverenitást kér, most épp Európa megmentéséért

Tagállami szuverenitás, cserébe a közjavakért

A dokumentum javaslatot tesz a megtakarítási és tőkepiaci unió létrehozására, amelynek célja, hogy a vállalkozások hozzáférjenek a megfelelő finanszírozáshoz. A megtakarítási unió is ezt segítené elő azzal, hogy a jelentős összegű – az amerikainál sokkal nagyobb – lakossági megtakarításokat is be lehessen vonni a versenyképesség finanszírozásába.

A piaci integráció elmélyítésére is javaslatot tesz az iránytű, egy sor olyan intézkedéssel, amely választ ad az EU 27 tagállamának eltérő szabályozásából adódó nehézségeire.

Az úgynevezett 28. szabályozás a tagállami szabályokat felülírva hozna létre az innovatív vállalkozások támogatására egy új, uniós szintű szabályrendszert.

Brüsszel ezúttal is prioritásként kezeli az új iparstratégia mellett a tiszta energiába való befektetést és a korábbi, 2040-re kitűzött klímacélt, vagyis a kibocsátás 90 százalékos csökkentését az 1990-es szinthez képest. Az energiaárak csökkentésére a stratégia mindössze hosszútávú lépéseket – energiatárolás, innováció, új technológiák – fogalmaz meg, de nem tesz említést arról, hogy az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciókat feloldja-e és egy esetleges békemegállapodást követően az EU visszatér-e az orosz energiahordozókhoz. Az energiaárakba ugyanakkor beavatkozna Brüsszel, a hálózati tarifákon keresztül, ám ennek részleteit nem tárgyalja a javaslat.