„Továbbra is nyugtalanít az, ahogyan Kapitány ferdíti a statisztikákat. Senki sem állítja, hogy a magyar gazdaság hibátlan állapotban lenne, de az, hogy a magyar bérek lennének az EU legalacsonyabbjai, hazugság, akárhogy is nézem – nettó éves kereset vásárlóértékében, medián órabérben, átlagbérben, egyszerűen nem ez a helyzet. Az energiaszegénységet is képtelenség felhozni, Magyarországon az energiaszegénység kifejezetten alacsony, a svéddel, némettel, hollanddal van egy szinten, messze mögöttünk a Baltikum, Franciaország, Spanyolország, Bulgária, Románia, Görögország. Ez propaganda a leendő minisztertől, nem helyzetértékelés.