Statisztikák hada bizonyítja: Magyarország olyat tett, amire Európában senki más nem volt képes
A kormány 2010-hez képest a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért pedig több mint négyszeresére emelte.
Elhangzottak konkrét ígéretek, így már van mit számonkérni.
„Továbbra is nyugtalanít az, ahogyan Kapitány ferdíti a statisztikákat. Senki sem állítja, hogy a magyar gazdaság hibátlan állapotban lenne, de az, hogy a magyar bérek lennének az EU legalacsonyabbjai, hazugság, akárhogy is nézem – nettó éves kereset vásárlóértékében, medián órabérben, átlagbérben, egyszerűen nem ez a helyzet. Az energiaszegénységet is képtelenség felhozni, Magyarországon az energiaszegénység kifejezetten alacsony, a svéddel, némettel, hollanddal van egy szinten, messze mögöttünk a Baltikum, Franciaország, Spanyolország, Bulgária, Románia, Görögország. Ez propaganda a leendő minisztertől, nem helyzetértékelés.
Elhangzottak konkrét ígéretek, így már van mit számonkérni Kapitányon: nem lesz leválás az orosz energiáról, nem fogják privatizálni a Molt, a rezsicsökkentést megtartják. Paksról még nem tudott konkrétumot mondani a »finanszírozás felülvizsgálatán« kívül. Ezek kemény mondások komoly költségvetési vonzattal, amelyekért Kapitány mostantól felelős, ha a mondatait nem fedezi a ténykedése, annak politikai ára lesz.
Nagyon büszke vagyok a meghallgatáson kérdező fideszesekre, Szalai Piroskára, Witzmann Mihályra és F. Kovács Sándorra. Penge, felkészült, érvényes kérdésekkel, konstruktív, de kemény ellenzékiekként bombázták Kapitányt, aki vette is a lapot, tisztelettel és meglehetősen konkrétan válaszolt.”
