Orbán Viktor nem túlzott, amikor a veszélyek koráról beszélt – lassan felszáradnak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték

Viszont van itt egy érdekes körülmény: kezd körvonalazódni valamiféle törésvonal a kormányra készülők és a főváros között, úgy tűnik, a Tisza beleáll a budapesti vezetésbe. A limonádézás ideje lejárt, a nagy fővárosi kihívó, a nemrég még Fidesz-közeli Vitézy Dávid immár a minisztérium ajtajában, az óellenzék padlón, az új ellenzék pedig a súlyos vereség után épp a megújulással meg a Nemzeti Kulturális Alap körüli csúnya botránnyal van elfoglalva.

Budapest nem várhat, míg vége van a nyárnak? Ezek szerint legfeljebb addig, pedig lenne itt egyéb teendő.

Hiszen bár a politikai mézeshetek még tartanak egy darabig a kétharmados többséget szerző Tisza számára, hamarosan eljön az idő, amikor az istenadta nép elkezdi rajta számonkérni az esetleges problémákat meg nehézségeket. A felelősség egyértelmű és megkerülhetetlen.

Ezért is izgalmas, hogy egy láthatóan káderhiánnyal küzdő, „egy ügyű”, egymást sem annyira ismerő tagokból álló csapat hogyan fog megfelelni az elképesztő kihívásoknak.

Orbán Viktor ugyanis nem túlzott, amikor a veszélyek koráról, világrendszerváltásról és a stabilitás iránti társadalmi igényről értekezett a kampányban. Miután felszáradtak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték. Közös érdekünk, hogy Magyar Péterék rácáfoljanak az előzetes félelmekre és kérdőjelekre, és csinálják jól, amire szerződtek.