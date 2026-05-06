Orbán Viktor nem túlzott, amikor a veszélyek koráról beszélt – lassan felszáradnak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték

Itt a fordulat a TISZA Pártnál, megvan az új jelmondat: „Érthető, hogy félsz!”
Pedig most már nem „Orbánnak” szül a magyar, hanem lelkesen segítheti Magyar Péter népességnövekedésre irányuló ígéretének teljesülését. Francesca Rivafinoli írása.
Van egy epizód a Jóbarátok című sorozatban, amelyben az egyik főszereplő kiborul, mert bár a társaság az ő eljegyzését ünnepelné, valahogy mindig közbejön egy fontosabb vagy érdekesebb fejlemény valaki mással.
Sokat várt erre a napra, és nehezen viseli, hogy a reflektorfény nem csak rá irányul.
Távol álljon tőlem, hogy Magyar Pétert bárkihez hasonlítsam a sorozatból, pláne az egyik női főszereplőhöz, mégis beugrott ez a jelenetsor, amikor a leendő miniszterelnök vitriolos hozzászólását olvastam Karácsony Gergely posztja alatt. A főpolgármester előzőleg közölte, hogy Budapest vezetése „rendszerzáró örömkoncerttel” ünnepelné meg a kormányváltást, ugyanott, ahová másnap a Tisza is rendezvényt hirdetett. Magyar azt jelezte: „Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?”
Erre a főpolgármester át is szervezte az egészet, hogy leapadjon a Tisza-elnök hevülete.
Ebből most arra lehet következtetni, hogy Magyar önimádó és hisztérikus lenne? Aki több mint hárommillió honfitársunk bizalmát elnyerte egy „emberséges és működő” Magyarország megszervezésére, arról ilyet nem feltételezhetünk.
Viszont van itt egy érdekes körülmény: kezd körvonalazódni valamiféle törésvonal a kormányra készülők és a főváros között, úgy tűnik, a Tisza beleáll a budapesti vezetésbe. A limonádézás ideje lejárt, a nagy fővárosi kihívó, a nemrég még Fidesz-közeli Vitézy Dávid immár a minisztérium ajtajában, az óellenzék padlón, az új ellenzék pedig a súlyos vereség után épp a megújulással meg a Nemzeti Kulturális Alap körüli csúnya botránnyal van elfoglalva.
Budapest nem várhat, míg vége van a nyárnak? Ezek szerint legfeljebb addig, pedig lenne itt egyéb teendő.
Hiszen bár a politikai mézeshetek még tartanak egy darabig a kétharmados többséget szerző Tisza számára, hamarosan eljön az idő, amikor az istenadta nép elkezdi rajta számonkérni az esetleges problémákat meg nehézségeket. A felelősség egyértelmű és megkerülhetetlen.
Ezért is izgalmas, hogy egy láthatóan káderhiánnyal küzdő, „egy ügyű”, egymást sem annyira ismerő tagokból álló csapat hogyan fog megfelelni az elképesztő kihívásoknak.
Orbán Viktor ugyanis nem túlzott, amikor a veszélyek koráról, világrendszerváltásról és a stabilitás iránti társadalmi igényről értekezett a kampányban. Miután felszáradtak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték. Közös érdekünk, hogy Magyar Péterék rácáfoljanak az előzetes félelmekre és kérdőjelekre, és csinálják jól, amire szerződtek.
Visszatérve a leköszönő kormánypártokra: továbbra is van miért agyalni a vereség okain és a lehetőségeken, akad, amiért akár bocsánatot is lehet kérni. Ám a csaknem két és fél millió szavazót nem lehet magára hagyni, ahogy a tizenhat év eredményeit sem szabad elengedni.
Addig is Karácsony Gergely és társai is lelkesen tapsolhatnak Magyar Péter buliján, már ha egyáltalán meghívják őket, miután majdnem bekavartak a kormánypárt ünnepébe. Az üzenet egyértelmű:
mindenkinek tudnia kell, hol a helye, még az Orbán Viktor ellen tizenhat éve politizáló főpolgármesternek is.
Rajta a világ szeme – meg a reflektorfény!
