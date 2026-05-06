Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vitézy dávid magyarország karácsony gergely Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor nem túlzott, amikor a veszélyek koráról beszélt – lassan felszáradnak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték

2026. május 06. 14:56

Izgalmas, hogy egy káderhiánnyal küzdő, „egy ügyű”, egymást sem annyira ismerő tagokból álló csapat hogyan fog megfelelni a kihívásoknak.

2026. május 06. 14:56
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Van egy epizód a Jóbarátok című sorozatban, amelyben az egyik főszereplő kiborul, mert bár a társaság az ő eljegyzését ünnepelné, valahogy mindig közbejön egy fontosabb vagy érdekesebb fejlemény valaki mással.

Sokat várt erre a napra, és nehezen viseli, hogy a reflektorfény nem csak rá irányul. 

Távol álljon tőlem, hogy Magyar Pétert bárkihez hasonlítsam a sorozatból, pláne az egyik női főszereplőhöz, mégis beugrott ez a jelenetsor, amikor a leen­dő miniszterelnök vitriolos hozzá­szólását olvastam Karácsony Gergely posztja alatt. A főpolgármester előzőleg közölte, hogy Budapest vezetése „rendszerzáró örömkoncerttel” ünnepelné meg a kormányváltást, ugyanott, ahová másnap a Tisza is rendezvényt hirdetett. Magyar azt jelezte: „Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Erre a fő­polgármester át is szervezte az egészet, hogy leapadjon a Tisza-­elnök hevülete.

Ebből most arra lehet következtetni, hogy Magyar önimádó és hisztérikus lenne? Aki több mint hárommillió honfitársunk bizalmát elnyerte egy „emberséges és működő” Magyar­ország megszervezésére, arról ilyet nem feltételezhetünk. 

Viszont van itt egy érdekes körülmény: kezd körvonalazódni valamiféle törésvonal a kormányra készülők és a főváros között, úgy tűnik, a Tisza beleáll a budapesti vezetésbe. A limonádézás ideje lejárt, a nagy fővárosi kihívó, a nemrég még Fidesz-közeli Vitézy Dávid immár a minisztérium ajtajában, az óellenzék padlón, az új ellenzék pedig a súlyos vereség után épp a megújulással meg a Nemzeti Kulturális Alap körüli csúnya botránnyal van elfoglalva. 

Budapest nem várhat, míg vége van a nyárnak? Ezek szerint legfeljebb addig, pedig lenne itt egyéb teendő. 

Hiszen bár a politikai mézeshetek még tartanak egy darabig a kétharmados többséget szerző Tisza számára, hamarosan eljön az idő, amikor az istenadta nép elkezdi rajta számonkérni az esetleges problémákat meg nehézségeket. A felelősség egyértelmű és megkerülhetetlen. 

Ezért is izgalmas, hogy egy láthatóan káderhiánnyal küzdő, „egy ügyű”, egymást sem annyira ismerő tagokból álló csapat hogyan fog megfelelni az elképesztő kihívásoknak. 

Orbán Viktor ugyanis nem túlzott, amikor a veszélyek koráról, világrendszerváltásról és a stabilitás iránti társadalmi igényről értekezett a kampányban. Miután felszáradtak a tiszás örömkönnyek, jöhet a vér és a veríték. Közös érdekünk, hogy Magyar Péterék rácáfoljanak az előzetes félelmekre és kérdőjelekre, és csinálják jól, amire szerződtek. 

Visszatérve a leköszönő kormánypártokra: továbbra is van miért agyalni a vereség okain és a lehetőségeken, akad, amiért akár bocsánatot is lehet kérni. Ám a csaknem két és fél millió szavazót nem lehet magára hagyni, ahogy a tizenhat év eredményeit sem szabad elengedni. 

Addig is Karácsony Gergely és társai is lelkesen tapsolhatnak Magyar Péter buliján, már ha egyáltalán meghívják őket, miután majdnem bekavartak a kormánypárt ünnepébe. Az üzenet egyértelmű:

mindenkinek tudnia kell, hol a helye, még az Orbán Viktor ellen tizenhat éve politizáló főpolgármesternek is.

Rajta a világ szeme – meg a reflektorfény!

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys)

 

Összesen 153 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 06. 16:46
A tudatlanság, a kulturálatlanság és a szocializálatlanság neoliberális kultusza nem a jövő útja, hanem a csőd forgatókönyve! Ezért fog hamar bukni a kis bugris.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. május 06. 16:42
A Mediánra azért nem kéne hivatkozni. Egyszer bejött nekik az nem feledteti a korábbiakat és semmit sem mond a jövőről. Egy szó mint száz, a vak tyúk is talál szemet.
Válasz erre
0
1
vaquero-duro
2026. május 06. 16:38
Veszelyes lesz fideszesnek lenni, egybol mar csak 23% az Hat meg amikor elkezdik oket elozetesbe vagni
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2026. május 06. 16:38
A vonatok még mindig késnek. Vajon mi a terv? Elszámoltatják a síneket? Az ügyészség már kihallgatta a mozdonyokat? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!