05. 09.
szombat
családtámogatás Magyarország Rétvári Bence jobboldal Fidesz munkahely rezsi

Magyarország nem két külön ország

2026. május 09. 09:59

Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság.

Rétvári Bence
„Április 12-én súlyos vereséget szenvedtünk, ugyanakkor két és félmillió magyar ember minket támogatott, belénk helyezte a bizalmát. Két és félmillió ember hitt a polgári, kereszténydemokrata értékekben, fontosnak tartották a 16 év alatt elért eredmények megvédését. Ezért a bizalomért minden körülmények között hálásak vagyunk.

Most sokan csalódottak, bizonytalanok. Sokan úgy érzik, hogy valaminek vége lett. Én azonban azt gondolom, hogy ez most nem egy pont egy mondat végén, hanem egy vessző. Nem lezárás, hanem egy új időszak kezdete. Mert egy politikai közösséget nem kizárólag a győzelmek tartanak össze, hanem az is, hogy hogyan viseli a vereséget, hogy újul meg és hogyan áll talpra.

Politizálni, az értékeinket képviselni ellenzékben éppúgy kell, mint kormányon.

2010-ben egy csőd szélén álló, eladósodott, kiszolgáltatott országot vettünk át. Azóta közösen felépítettünk egy erősebb, biztonságosabb és stabilabb Magyarországot. Létrejött egymillió új munkahely, Európa legerősebb családtámogatási rendszerét építettük fel, megvédtük az országot az illegális migrációtól, bevezettük és megőriztük a rezsicsökkentést, megerősítettük a vidéket, felújítottuk az utakat, az iskolákat, az óvodákat, és kórházakat fejlesztettünk. Visszaadtuk a munka becsületét. Emelkedtek a bérek és a nyugdíjak, megerősítettük a magyar nemzet összetartozását határon innen és túl.

Ezek az eredmények nem tűnnek el attól, hogy a Fidesz-KDNP elvesztett egy választást. Ezek mögött ott van több millió ember munkája, kitartása és hite. Ott vannak a családok, a vállalkozók, a dolgozók, a tanárok, az orvosok, a rendőrök, a gazdák, az önkéntesek, és mindazok, akik az elmúlt másfél évtizedben sokat tettek ezért az országért.

Most ellenzékbe kerülünk. Minden olyan ügyet támogatni fogunk, amely a magyar emberek érdekét szolgálja.

És minden erőnkkel küzdeni fogunk azért, hogy megmaradjanak azok az eredmények és értékek, amelyeket közösen hoztunk létre. Meg fogjuk védeni a családok támogatását, a rezsicsökkentést, az ország biztonságát, a nemzeti szuverenitást, a vidéki Magyarországot és mindazt, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztunk.

A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra. Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek. Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság.

A közösségünknek újra talpra kell állni. Itt vagyunk. És amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. május 09. 11:41
Ugyanazt a propagandát nyomatja, amivel nincsen egy hónapja, hogy csúfosan megbuktak. Soha többé áljobboldalt!
stormy
2026. május 09. 11:34
"Magyarország nem két külön ország" már hogy retkes picsába' ne lenne az. menjetek már a faszba ezzel az ájtatos hazudozással.
lagal56
2026. május 09. 11:18
Hát nincs igazad! E hazában vannak akik a földön járnak és vannak az álmodozók/idealisták kiknek semmi nem számít:csak a buli, az ingyen pénz és anyagi javak! Ezek lesznek az ország és a magyarság sírásói!
belbuda
2026. május 09. 11:07
Látod,Bence,te is hiába sumákoltál össze tízmilliókat,a “zemberek” nemet mondtak erre a hitvány,tolvaj,orosz-barát rezsimre! Magyarország újra Európában! Éljenek a bölcs magyar szavazók! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
