Most ellenzékbe kerülünk. Minden olyan ügyet támogatni fogunk, amely a magyar emberek érdekét szolgálja.

És minden erőnkkel küzdeni fogunk azért, hogy megmaradjanak azok az eredmények és értékek, amelyeket közösen hoztunk létre. Meg fogjuk védeni a családok támogatását, a rezsicsökkentést, az ország biztonságát, a nemzeti szuverenitást, a vidéki Magyarországot és mindazt, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztunk.

A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra. Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek. Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság.

A közösségünknek újra talpra kell állni. Itt vagyunk. És amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni.”