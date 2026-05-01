Így soroltak be a nagyvállalkozók a Tisza mögé

A Fideszt kritizáló már egy sportszövetség élére is bejelentkezett

Azonban nemcsak a fuvarozó hanem a „Vízkirályként” emlegetett vállalkozó is felvállalta nemrégiben pártszimpátiáját. Balogh Levente néhány nappal április 12-e előtt nyilvánosan bírálta a Fidesz–KDNP-t, és a Tisza Párt támogatására buzdított.

Mindez annak ellenére történt, hogy vállalkozása a Fidesz-kormány idején 4,2 milliárd forintos állami támogatásban részesült,

erre Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője is emlékeztetett.

A Szentkirályi alapítója azóta már a Magyar Judo Szövetség megüresedett elnöki pozíciójára is benyújtotta a pályázatát. Mint kiderült, azért szeretne a sportszövetség elnöke lenni, mert nagy álma volt, hogy cselgáncsbajnok legyen.