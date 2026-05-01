Így soroltak be a nagyvállalkozók a Tisza mögé

Wáberer György kiterítette lapjait: hatalmas összeggel támogatta a Tisza Párt kampányát
Magyarország egyik leggazdagabb embere mindezért cserébe „egy élhető országot kér”, és úgy gondolja, hogy április 12-én „rendszerváltás” történt idehaza.
Wáberer György és Balogh Levente a választások előtt vállalta fel nyíltan pártszimpátiáját.
A kampány előtti utolsó napok meglepő fordulatokat tartogattak, ugyanis több nagyvállalkozó is kifejezte szimpátiáját a Tisza Párt irányába. Az egyik leghangosabb Wáberer György volt, aki kijelentette, hogy
a választás tétje az, hogy Magyarország az Európai Unióhoz vagy Oroszországhoz akar-e tartozni”.
Magyarország egyik leggazdagabb embere – aki szerint április 12-én „rendszerváltás” történt – azóta Rónai Egon műsorában azt is elárulta, hogy 100 millió forinttal támogatta a Tisza Párt kampányát.
Az interjúja után azonban váratlan fordulat történt. Magyar Péter leendő miniszterelnök ugyanis Facebook-oldalán jelezte, hogy május 4-én, hétfőn ezt az összeget visszautalják majd a milliárdosnak, mivel közössége nem szeretné, hogy bármely „oligarchát” is hozzájuk kötnék.
Azonban nemcsak a fuvarozó hanem a „Vízkirályként” emlegetett vállalkozó is felvállalta nemrégiben pártszimpátiáját. Balogh Levente néhány nappal április 12-e előtt nyilvánosan bírálta a Fidesz–KDNP-t, és a Tisza Párt támogatására buzdított.
Mindez annak ellenére történt, hogy vállalkozása a Fidesz-kormány idején 4,2 milliárd forintos állami támogatásban részesült,
erre Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője is emlékeztetett.
A Szentkirályi alapítója azóta már a Magyar Judo Szövetség megüresedett elnöki pozíciójára is benyújtotta a pályázatát. Mint kiderült, azért szeretne a sportszövetség elnöke lenni, mert nagy álma volt, hogy cselgáncsbajnok legyen.
Mint korábban megírtuk, a Fidesz-kormány és a sportszervezetek kapcsolatát érő korábbi kritikák fényében különösen figyelemre méltó, hogy egy nyíltan a Tisza Pártot támogató üzletember esélyesként indulhat egy sportszakmai szövetség vezetői posztjáért.
Wáberer György interjúja előtt pár nappal Bige László, a Nitrogénművek tulajdonosa is az ATV vendége volt. Bige arra a kérdésre, hogy támogatta-e a Tisza Párt kampányát kitérő választ adott, ugyanakkor elmondta örül, hogy a Tisza Párt nyerte a választást. A milliárdos ugyanakkor elárulta,
nagy elvárással van Magyar Péterékkel szemben.
Majd kemény kritikával illette a Fidesztől hirtelen a Tisza Párthoz átpártoló milliárdosokat, többek között Wáberer Györgyöt és Balogh Leventét. Az agrárvállalkozó úgy fogalmazott:
vannak azok a partizánok, akik mostanáig ott álltak Orbán mögött, Orbán érezhette a meleg leheletüket, most pedig úgy gondolják, hogy tiszásnak születnek, ebből nem egy-kettő van, ebből lesznek ezrek”.
Az üzletember azt is hozzáfűzte, hogy ez „erkölcstelen”. Bige László gondolatmenetét azzal zárta, „ha jogalap nélkül kaptál egy csomó pénzt 15 évig, legalább annyit mondj, hogy ez jó volt nekem, köszönöm szépen”.
Nyitókép: Facebook