Győrfi Pál aggodalommal figyeli az átalakulást: „benne van a pakliban”, hogy leváltják, egy nő lehet az utódja

Győrfi Pál a László Lilla által vezetett Legyen az! vacsora-talkshow vendégeként szokatlan őszinteséggel beszélt arról, milyen érzés számára, amikor egy ember neve szinte teljesen összeforr azzal az intézménnyel, amelyet képvisel. A mentőszolgálat ismert szóvivője nemcsak a hivatásáról, hanem a vele járó felelősségről és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságairól is nyíltan beszélt – írja az NLC.

Az elmúlt több mint húsz év során Győrfi Pál és a mentőszolgálat neve szinte elválaszthatatlanná vált egymástól. Ez az erős összekapcsolódás ugyan komoly szakmai elismerést jelent, de egyben jelentős lelki terhet is ró rá. Saját elmondása szerint ma már nehezen tud különbséget tenni a magánember és a szóvivő szerepe között.