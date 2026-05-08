győrfi pál mentőszolgálat Tisza egészségügy

Győrfi Pál aggodalommal figyeli az átalakulást: „benne van a pakliban”, hogy leváltják, egy nő lehet az utódja

2026. május 08. 08:00

Győrfi Pál őszintén beszélt arról, milyen bizonytalanságokat lát a kormányváltás időszakában, és arról, hogy továbbra is ő maradhat-e a mentőszolgálat szóvivője.

Győrfi Pál a László Lilla által vezetett Legyen az! vacsora-talkshow vendégeként szokatlan őszinteséggel beszélt arról, milyen érzés számára, amikor egy ember neve szinte teljesen összeforr azzal az intézménnyel, amelyet képvisel. A mentőszolgálat ismert szóvivője nemcsak a hivatásáról, hanem a vele járó felelősségről és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságairól is nyíltan beszélt – írja az NLC.

Az elmúlt több mint húsz év során Győrfi Pál és a mentőszolgálat neve szinte elválaszthatatlanná vált egymástól. Ez az erős összekapcsolódás ugyan komoly szakmai elismerést jelent, de egyben jelentős lelki terhet is ró rá. Saját elmondása szerint ma már nehezen tud különbséget tenni a magánember és a szóvivő szerepe között. 

Nem tudom szétszedni a dolgot – ha valaki a mentőszolgálatra mond valami rosszat, vagy merül föl valami vád, az egyben Győrfi Pálra is vonatkozik.” 

A politikai helyzetet tovább árnyalja az egészségügyben zajló átalakulásokkal járó bizonytalanság – mutatott rá a szóvivő. Kiemelte, a változások nemcsak intézményi szinten, hanem az egyéni sorsokban is kérdéseket vetnek fel. 

Győrfi Pál nem titkolta, hogy aggodalommal figyeli a folyamatokat.

„Teljesen új kormányzat, teljesen új egészségpolitika és teljesen új állami intézményrendszer alakul ki. Ebben mi lesz az irányvonal? Hát ez most szerintem velem együtt nagyon sok ezer embernek izgalom, úgyhogy izgulok, persze.”

A beszélgetés során az utódlás kérdése is felmerült, amelyre Győrfi meglepően nyitottan reagált. 

Nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a jövőben egy nő vegye át a helyét.

Rámutatott, hogy szerinte egy női jelölt olyan szempontból is jó választás lenne, hogy az egészségügyben fontos a női gondoskodó, érzelmes archetípus. Úgy véli, bizonyos helyzetekben az empátia és az érzelmi intelligencia kifejezetten előnyt jelenthet ebben a szerepkörben.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kobi40
2026. május 08. 08:34
Ennek a megnevezése: HIVATÁSTUDAT, szolgálat melletti rlköteleződés.
tikkadt-szocske
2026. május 08. 08:34
Szóvivés helyett a kórházakban uralkodó katasztrofális vécepapírhiányról kellett volna beszéljen! Vécepapírt mindenhová, máskülönben Tiszar Pöti könnyen belefosik a gatyájába! Fel kell szólítani, hogy távozzon és házkutatást kell nála tartani, biztos egy csomó hordágyat meg szirénát hazalopott!
74bro
2026. május 08. 08:33 Szerkesztve
Jön a DEI (diversity, equity, inclusion). Azért Petinek érdemes lenne odafigyelni a brit eseményekre. Keir Starmer is akkorát győzött mint ő. Két év kormányzás után a munkáspárt romokban hever. Annyira, hogy sohasem fog felállni.
Sróf
•••
2026. május 08. 08:27 Szerkesztve
Bocsánat, teljesen OFF (bár végül is súlyos egészségügyi probléma): Juhász Veronika, a II. kerület kutyapártos önkormányzati képviselője a minap egy edénybe vizelt, és azzal igyekezett rozsdátlanítani a lakáskulcsát. Erről ő maga számol be fészbukposztban, képeket is mellékelve. Szívből gratulálok a második kerületi választóknak. facebook.com/juhasz.veronika.esely.tanacsnok/posts/949285507952521
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!