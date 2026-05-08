Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gulyás gergely fidesz Kövér László európai parlament országgyűlés orbán viktor

Gyökeres átalakítás történt a Fidesz-frakcióban: bemutatjuk Gulyás Gergely helyetteseit

2026. május 08. 05:32

A vesztes választás után a Fidesz gyökeresen átalakította képviselőcsoportját. Gulyás Gergely frakcióvezető azt ígérte, helyettesei a nemzeti oldalt támogató választópolgárok véleményének adnak majd hangot.

2026. május 08. 05:32
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Az április 12-ei választási vereséget követően a Fidesz elnökségi ülésén arról határoztak, hogy a megújulást elősegítendő gyökeresen átalakítják a parlamenti frakciót – jelentette be Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök azt is közölte, hogy visszaadja a mandátumát, mert rá most „nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjá­szervezésében” van szükség.

Orbán Viktorhoz hasonlóan nem vette fel a mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke sem. A Fidesznek olyan további kulcspolitikusai sem ülnek be a május 9-én megalakuló Országgyűlésbe, mint Kövér László, Rogán Antal, Kubatov Gábor, Navracsics Tibor vagy Kósa Lajos, pedig korábban nélkülük szinte elképzelhetetlen volt a parlamenti munka. A leköszönő területfejlesztési miniszter a választás után bejelentette, hogy visszavonul a közélettől, és egyetemi oktatóként folytatja pályafutását, Kósa pedig azt közölte, hogy a Fidesz június 13-ára kitűzött tisztújító kongresszusán már nem indul az alelnöki pozícióért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz” 

Gulyás Gergely leendő frakcióvezető a múlt héten a képviselőcsoport névsorát ismertetve úgy fogalmazott: „feladatunk, hogy az elmúlt tizenhat év eredményeit megvédjük, az ország egészének érdekeit képviseljük, a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben fellépjünk. A Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz”. Kiderült, hogy a távozó kormányból 

felveszi a mandátumát Lázár János építési és közlekedési miniszter – jelen állás szerint egy évre –, 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A régi motorosok közül Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója szintén a frakció tagja lesz, de csak júliusig, utána az Európai Parlamentbe megy, helyet cserél Szekeres Pállal. 

Néhány nappal később Gulyás azt is közölte, hogy a képviselőcsoport az alakuló ülésen hét frakcióvezető-helyettes személyéről is döntött, ők egyben szóvivők is lesznek. Ők adnak majd hangot a Fideszt támogató két és fél millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának – ígérte. 

A Fidesz frakcióvezető-helyettesei

A Fidesz frakcióvezető-helyettesei

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!