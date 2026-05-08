Gyökeres átalakítás történt a Fidesz-frakcióban: bemutatjuk Gulyás Gergely helyetteseit

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A vesztes választás után a Fidesz gyökeresen átalakította képviselőcsoportját. Gulyás Gergely frakcióvezető azt ígérte, helyettesei a nemzeti oldalt támogató választópolgárok véleményének adnak majd hangot.
Az április 12-ei választási vereséget követően a Fidesz elnökségi ülésén arról határoztak, hogy a megújulást elősegítendő gyökeresen átalakítják a parlamenti frakciót – jelentette be Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök azt is közölte, hogy visszaadja a mandátumát, mert rá most „nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében” van szükség.
Orbán Viktorhoz hasonlóan nem vette fel a mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke sem. A Fidesznek olyan további kulcspolitikusai sem ülnek be a május 9-én megalakuló Országgyűlésbe, mint Kövér László, Rogán Antal, Kubatov Gábor, Navracsics Tibor vagy Kósa Lajos, pedig korábban nélkülük szinte elképzelhetetlen volt a parlamenti munka. A leköszönő területfejlesztési miniszter a választás után bejelentette, hogy visszavonul a közélettől, és egyetemi oktatóként folytatja pályafutását, Kósa pedig azt közölte, hogy a Fidesz június 13-ára kitűzött tisztújító kongresszusán már nem indul az alelnöki pozícióért.
Gulyás Gergely leendő frakcióvezető a múlt héten a képviselőcsoport névsorát ismertetve úgy fogalmazott: „feladatunk, hogy az elmúlt tizenhat év eredményeit megvédjük, az ország egészének érdekeit képviseljük, a kormánypárt önkényes döntéseivel szemben fellépjünk. A Fidesz–KDNP normális ellenzék lesz”. Kiderült, hogy a távozó kormányból
felveszi a mandátumát Lázár János építési és közlekedési miniszter – jelen állás szerint egy évre –,
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A régi motorosok közül Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója szintén a frakció tagja lesz, de csak júliusig, utána az Európai Parlamentbe megy, helyet cserél Szekeres Pállal.
Néhány nappal később Gulyás azt is közölte, hogy a képviselőcsoport az alakuló ülésen hét frakcióvezető-helyettes személyéről is döntött, ők egyben szóvivők is lesznek. Ők adnak majd hangot a Fideszt támogató két és fél millió választópolgár véleményének, és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának – ígérte.