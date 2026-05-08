Gyökeres átalakítás történt a Fidesz-frakcióban: bemutatjuk Gulyás Gergely helyetteseit

Az április 12-ei választási vereséget követően a Fidesz elnökségi ülésén arról határoztak, hogy a megújulást elősegítendő gyökeresen átalakítják a parlamenti frakciót – jelentette be Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök azt is közölte, hogy visszaadja a mandátumát, mert rá most „nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjá­szervezésében” van szükség.

Orbán Viktorhoz hasonlóan nem vette fel a mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke sem. A Fidesznek olyan további kulcspolitikusai sem ülnek be a május 9-én megalakuló Országgyűlésbe, mint Kövér László, Rogán Antal, Kubatov Gábor, Navracsics Tibor vagy Kósa Lajos, pedig korábban nélkülük szinte elképzelhetetlen volt a parlamenti munka. A leköszönő területfejlesztési miniszter a választás után bejelentette, hogy visszavonul a közélettől, és egyetemi oktatóként folytatja pályafutását, Kósa pedig azt közölte, hogy a Fidesz június 13-ára kitűzött tisztújító kongresszusán már nem indul az alelnöki pozícióért.