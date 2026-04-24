rendkívül fertőző tiszaföldváron szezon eszköz betegség

Veszélyes fertőzés ütötte fel a fejét Tiszaföldváron, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód

2026. április 24. 21:22

A védekezés rendkívül szigorú, mivel nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, a kereteket és a méhészeti eszközöket is el kell égetni.

A mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegségét, a nyúlós költésrothadást mutatták ki egy 36 méhcsaládos tiszaföldvári állományban, közvetlenül a szezon indulása előtt – írta meg a Portfolio. A betegség rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód, ezért igazolt fertőzés esetén az érintett méhcsaládokat, súlyosabb esetben akár a teljes állományt is fel kell számolni.

A védekezés rendkívül szigorú, mivel nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, a kereteket és a méhészeti eszközöket is el kell égetni, hogy a kórokozó spórái ne maradjanak életben. Ez a gyakorlatban akár a teljes méhészet felszámolásával is járhat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

 A hatósági intézkedés öt kilométeres körzetre terjed ki, ahonnan tilos méhcsaládokat vagy eszközöket ki és beszállítani.

A zárlat különösen rosszkor érkezett, mert a méhészek ilyenkor indulnának a repce és az akác virágzásához igazodó vándorlásra. A korlátozás az egészséges állományokat tartó méhészeket is érinti, a védőkörzetben pedig minden állományt folyamatosan ellenőriznek. Bár a kötelező megsemmisítés után kártérítés járhat, az idei szezon bevétele az érintettek számára szinte biztosan elveszett.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
monicagellert
2026. április 24. 22:09
MInket se égettek el a covid alatt.
Válasz erre
0
0
effect
2026. április 24. 22:00
A méhész életben maradhat azért?
Válasz erre
1
0
cirmos
2026. április 24. 21:25
tudtam. már a cím alapján kitaláltam.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.