Veszélyes fertőzés ütötte fel a fejét Tiszaföldváron, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód

A mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegségét, a nyúlós költésrothadást mutatták ki egy 36 méhcsaládos tiszaföldvári állományban, közvetlenül a szezon indulása előtt – írta meg a Portfolio. A betegség rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód, ezért igazolt fertőzés esetén az érintett méhcsaládokat, súlyosabb esetben akár a teljes állományt is fel kell számolni.

A védekezés rendkívül szigorú, mivel nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, a kereteket és a méhészeti eszközöket is el kell égetni, hogy a kórokozó spórái ne maradjanak életben. Ez a gyakorlatban akár a teljes méhészet felszámolásával is járhat.