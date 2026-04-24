Veszélyes fertőzés ütötte fel a fejét Tiszaföldváron, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód

A védekezés rendkívül szigorú, mivel nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, a kereteket és a méhészeti eszközöket is el kell égetni.
A mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegségét, a nyúlós költésrothadást mutatták ki egy 36 méhcsaládos tiszaföldvári állományban, közvetlenül a szezon indulása előtt – írta meg a Portfolio. A betegség rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód, ezért igazolt fertőzés esetén az érintett méhcsaládokat, súlyosabb esetben akár a teljes állományt is fel kell számolni.
A védekezés rendkívül szigorú, mivel nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, a kereteket és a méhészeti eszközöket is el kell égetni, hogy a kórokozó spórái ne maradjanak életben. Ez a gyakorlatban akár a teljes méhészet felszámolásával is járhat.
A hatósági intézkedés öt kilométeres körzetre terjed ki, ahonnan tilos méhcsaládokat vagy eszközöket ki és beszállítani.
A zárlat különösen rosszkor érkezett, mert a méhészek ilyenkor indulnának a repce és az akác virágzásához igazodó vándorlásra. A korlátozás az egészséges állományokat tartó méhészeket is érinti, a védőkörzetben pedig minden állományt folyamatosan ellenőriznek. Bár a kötelező megsemmisítés után kártérítés járhat, az idei szezon bevétele az érintettek számára szinte biztosan elveszett.
