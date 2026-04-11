„Vasárnap kinyírjuk őket” – ebből fél perc is sok, így épül a Tisza szeretetországa (VIDEÓ)

Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
Bencsik János országgyűlési képviselőjelölt egy sokatmondó montázst közölt Puzsérék rendezvényéről.
Bencsik János, Tatabánya és térségének országgyűlési képviselőjelöltje közösségi oldalán egy rövid, de annál szemléletesebb videót osztott meg, amely bemutatta, hogy milyen is volt Puzsér Róberték rendszerbontó nagykoncertje.
Ebből az alig több mint félperces videóból kiderült, hogy volt olyan fellépő, aki a közönséget azzal hergelte, hogy azt ordibálta,
akasszátok fel a királyokat”.
De az esti órákban volt, hogy a tömeg azt skandálta a Hősök terén, hogy a „k*rva anyád, Orbán!”.
Sőt, olyan „dalok is felcsendültek”, melyek egyik sora így szólt:
a Gyurcsányt utáltam, de a Matolcsyt lelőném”.
De a legnagyobb botrányt és közfelháborodást mégis Eckü, egy rendszerkritikus rapper okozta, aki azután, hogy kijelentette, hogy a rendezvény a Fidesz búcsúbulija, megüzente Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, hogy „a heréjét rárakná a fejére”. Mindezt pedig azzal is megtetézte, hogy elő is rántotta a közönség előtt.
De volt olyan fellépő is, aki úgy búcsúzott a közönségtől, hogy
vasárnap kinyírjuk őket, peace!”
Minderre Bencsik János úgy reagált: „Épülget a Tisztelet és Szabadság kárpát-medencei Babilonja!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
