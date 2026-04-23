„Van még mit tanulnia!” – Nagy Attila Tibor odaszúrt egy izmosat a telexes Fábián Tamásnak a Szijjártó-interjú után

„Na, ez is rákos, gerinchiányos" – Szijjártó a betegségéről vallott, a Telex olvasói egyből nekiestek
Ismét kiderült, milyen a Magyar Péter féle szeretetország.
„Nem egy Baló György vagy Mészáros Antónia” – fogalmazott az elemző.
Éles kritikát fogalmazott meg Nagy Attila Tibor a Telexen megjelent, több mint háromórás interjú kapcsán, amelyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérdezte Fábián Tamás.
Az elemző szerint a Telex közönsége ritkán találkozik ilyen terjedelemben kormányzati álláspontokkal, így az interjú „nagy dózisban” közvetítette a fideszes narratívát. Ugyanakkor külön is bírálta a kérdező teljesítményét: megfogalmazása szerint Fábián Tamás
nem egy Baló György vagy Mészáros Antónia”,
és úgy véli, a riporteri munka terén még van mit fejlődnie. Nagy Attila Tibor azt írta: a miniszter több alkalommal is kitért az egyenes válaszok elől, és sikeresen terelte személyesebb síkra a beszélgetést, elkerülve például a NER-oligarchákkal kapcsolatos egyértelmű állásfoglalást. Kivételként Matolcsy György neve merült fel, akinek fia, Matolcsy Ádám az elemző szerint mostanra politikai „bűnbakká” vált.
