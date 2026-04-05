04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
megélhetési költség sebestyén géza megélhetés megélhetési válság magyarország

Valótlan közhely, hogy a magyarok nem jönnek ki a pénzükből – mutatjuk a valóságot! (TÉRKÉP)

2026. április 05. 08:55

A gazdag nyugati országokban nagyobb arányban érzik úgy az emberek, hogy gondot okoz a megélhetés, mint Magyarországon. Ezek a tények.

2026. április 05. 08:55
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy valótlan közhelyek terjengenek Magyarországról a közbeszédben. „Van egy makacs közhely a közbeszédben. Az, hogy a magyarok különösen nehéz helyzetben vannak, és hónap végén tömegek roskadnak össze a számlák súlya alatt. Csakhogy 

amikor nem hangulatokat, hanem konkrét adatokat nézünk, megint ugyanoda jutunk, hogy a valóság sokkal árnyaltabb, és Magyarországra nézve jóval kedvezőbb,

 mint amit a szegénységnarratíva sugall” – kezdi a kutató, aki a valósághoz térképet is mellékel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„A térképen Magyarország 22 százalékkal szerepel abban a kérdésben, hogy a háztartás jelenlegi jövedelmi helyzetét a válaszadó úgy írja-e le: »nehezen tudunk kijönni hónap végén a pénzünkből«. 

Ez az egyik legjobb európai érték, Hollandiával vagyunk azonos szinten, 

sőt Luxemburgénál is kedvezőbb a mutatónk. A kép szerint Franciaországban ez az arány 39 százalék, Németországban 32, Ausztriában 31, Írországban 37. Vagyis több gazdag nyugati országban jóval nagyobb arányban érzik úgy az emberek, hogy gondot okoz a megélhetés, mint Magyarországon” – tudjuk meg.

„A régiós összehasonlítás még beszédesebb. 

Romániában 42, Bulgáriában 40, Szlovákiában 45 százalék mondja azt, hogy nehezen jön ki a jövedelméből, miközben Magyarország 22 százalékon áll. 

Ez azt jelenti, hogy több környező országban közel kétszer akkora a hónap végén pénzügyi problémákkal küzdők aránya, mint nálunk. Lettországban 42, Finnországban 42, Cipruson 41 százalék ez az arány, Görögország pedig 55 százalékkal egész extrém értéket mutat. Vagyis ott nagyjából két és félszer akkora a megélhetési nehézséget jelző arány, mint Magyarországon” – írja Sebestyén Géza.

Hozzáteszi, hogy nem véletlen, amikor az intézményi összegzés így fogalmazott: “while in Greece and Latvia, the relative majority struggles to make ends meet, in the Netherlands and Hungary, three quarters of the population are able to live on their income.”

Sebestyén Géza szerint ideje kimondani, hogy

 „a szegény ország, reménytelen társadalom kliséje megint megbukott”, 

és fontos volna, hogy a közbeszédet ne panelek, hanem adatok vezessék.

Íme, a hivatkozási alapnak tekinthető térkép:

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

mreinstand-3
2026. április 06. 02:10
Látatlanban lefogadtam volna, hogy Géza bácsi jött megint a számaival :D :D Mindjárt megfulladok a röhögéstől :D
balbako_
2026. április 05. 19:30
Érdemes vizsgálni a megtakarított pénzeket, a nyaralók számát,a személygépkocsik darabszámát, a külföldi utakat és a belföldi turizmust is ezekben is igen előkelő helyen vagyunk azaz van miből nyaralót tartani, második kocsit venni, külföldön és belföldön nyaralni, wellnessezni.
hakapeszim
•••
2026. április 05. 18:33 Szerkesztve
akitiosz "2026. április 05. 13:59 A nem úgy élünk, mint 30-40 éve az nem a pénzügyi helyzet miatt van, hanem a technikai, technológia fejlődés miatt" Semmilyen műszaki akadálya nem lett volna, hogy vonalas telefonunk legyen a Kádár rendszerben - de nem kaptunk. A technika már az autót is rég feltalálta, mégis 1980 - ban kevesebb mint negyedannyi autó futott a magyar utakon, mint most. Egyiptom vagy a Kanári szigetek is pont ott voltak, mint ma, mégis, akkor álom lett volna oda eljutni, ma meg aránylag szerény jövedelemű emberek is ott üdülnek.
billysparks
2026. április 05. 18:02
Én kényelmesen élek a fizetésemből, a tiszások nem érdekelnek. Őket sem érdekeltem a Gyurcsány rezsim alatt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!