Valótlan közhely, hogy a magyarok nem jönnek ki a pénzükből – mutatjuk a valóságot! (TÉRKÉP)

Megdőlt a mítosz, amit Magyarországról terjesztenek: neves külföldi elemzőcég cáfolta a vádakat (TÉRKÉP)
A gazdag nyugati országokban nagyobb arányban érzik úgy az emberek, hogy gondot okoz a megélhetés, mint Magyarországon. Ezek a tények.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy valótlan közhelyek terjengenek Magyarországról a közbeszédben. „Van egy makacs közhely a közbeszédben. Az, hogy a magyarok különösen nehéz helyzetben vannak, és hónap végén tömegek roskadnak össze a számlák súlya alatt. Csakhogy
amikor nem hangulatokat, hanem konkrét adatokat nézünk, megint ugyanoda jutunk, hogy a valóság sokkal árnyaltabb, és Magyarországra nézve jóval kedvezőbb,
mint amit a szegénységnarratíva sugall” – kezdi a kutató, aki a valósághoz térképet is mellékel.
„A térképen Magyarország 22 százalékkal szerepel abban a kérdésben, hogy a háztartás jelenlegi jövedelmi helyzetét a válaszadó úgy írja-e le: »nehezen tudunk kijönni hónap végén a pénzünkből«.
Ez az egyik legjobb európai érték, Hollandiával vagyunk azonos szinten,
sőt Luxemburgénál is kedvezőbb a mutatónk. A kép szerint Franciaországban ez az arány 39 százalék, Németországban 32, Ausztriában 31, Írországban 37. Vagyis több gazdag nyugati országban jóval nagyobb arányban érzik úgy az emberek, hogy gondot okoz a megélhetés, mint Magyarországon” – tudjuk meg.
„A régiós összehasonlítás még beszédesebb.
Romániában 42, Bulgáriában 40, Szlovákiában 45 százalék mondja azt, hogy nehezen jön ki a jövedelméből, miközben Magyarország 22 százalékon áll.
Ez azt jelenti, hogy több környező országban közel kétszer akkora a hónap végén pénzügyi problémákkal küzdők aránya, mint nálunk. Lettországban 42, Finnországban 42, Cipruson 41 százalék ez az arány, Görögország pedig 55 százalékkal egész extrém értéket mutat. Vagyis ott nagyjából két és félszer akkora a megélhetési nehézséget jelző arány, mint Magyarországon” – írja Sebestyén Géza.
Hozzáteszi, hogy nem véletlen, amikor az intézményi összegzés így fogalmazott: “while in Greece and Latvia, the relative majority struggles to make ends meet, in the Netherlands and Hungary, three quarters of the population are able to live on their income.”
Sebestyén Géza szerint ideje kimondani, hogy
„a szegény ország, reménytelen társadalom kliséje megint megbukott”,
és fontos volna, hogy a közbeszédet ne panelek, hanem adatok vezessék.
Íme, a hivatkozási alapnak tekinthető térkép:
