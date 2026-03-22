Megdőlt a mítosz, amit Magyarországról terjesztenek: neves külföldi elemzőcég cáfolta a vádakat (TÉRKÉP)

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)
A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.
Ennyit híres „magyar korrupcióról”.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében a korrupció témakörében tett közzé megvilágosító erejű adatokat a Világbank Csoport (World Bank Group) által működtetett, a világ legátfogóbb cég szintű adatgyűjtési projektje, az Enterprise Surveys kutatásai alapján.
Mint kiderült, a térkép azt mutatja, hogy a cégek mekkora aránya gondolta, hogy ajándékot kell adnia az adóhatóság képviselőinek. Minél sötétebb kék egy ország, annál magasabb ez az érték, írja a szakember.
Nézzük a tényeket: Ukrajnában 36 százalék. Portugáliában 10 százalék. Lengyelországban 5,4 százalék. Franciaországban 3,3 százalék. Romániában 2,8 százalék. Ausztriában 1,5 százalék. Magyarországon 1,1 százalék.
„Helló, most akkor ki itt a jogállam?” – teszi föl a költői kérdést Sebestyén Géza a posztjában.
Ezt is ajánljuk a témában
