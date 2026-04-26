„Jósolni nehéz, különösen a jövőre nézve, de a »jelek«, amik az atlanti civilizáció szétesésére mutatnak, fehér elefántként dúlnak a nagyszobában. Az említett nagy civilizáció két legfontosabb oszlopszentje, a NATO és az EU egyaránt nincs jó bőrben. Sőt! Tulajdonképpen versenyeznek, hogy melyik robban szét előbb, vagy jelentéktelenedik el teljesen.

Orbán meglehetősen hosszú ideig kitakarta az EU-t szétfeszítő konfliktusokat. Annyira kitakarta, hogy az EU bürokratáitól kezdve a magállamokon át keresztül egészen a magyar választókig kialakult az a percepció, mely szerint a kontinens összes problémája egy szempillantás alatt szublimál, amint Orbán elköszön a miniszterelnökségtől. A NATO-ban is volt kísérlet Orbán Prügelknabe szerepének adaptálására Rutte és a minden ökörségre kapható baltiak részéről, de Trump hamar nyilvánvalóvá tette számukra, hogy a gyermekded mutogatás helyett az elvárásai teljesítését várja a tagoktól. A Hormuzi-szoros lezárása körüli zűrzavarral pedig végleg elúszott a lehetőség, hogy Orbán ellenében tartsák össze a katonai szövetséget. A franciák és a britek akadékoskodtak, segíteni egy haditengerészettel rendelkező európai ország nem segített az USA-nak, a spanyolok meg egészen odáig mentek, hogy a légterük használatát is megtiltották. Innentől tényleg csak egy lépés a katonai szövetség felbomlása.