Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nato Mark Rutte Orbán Viktor eu

Utolsó csatlós

2026. április 26. 09:03

Akkor akarunk feltakarni mindenféle kritika és önálló gondolat nélkül az ún. nyugat, a Sosemvolt Európai Birodalom mögé, amikor az éppen készül darabokra esni. Mintha nem ‘41-ben lépünk háborúba, hanem ‘44-ben. Az utolsó csatlós egyúttal mindig a leghülyébb.

null
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Jósolni nehéz, különösen a jövőre nézve, de a »jelek«, amik az atlanti civilizáció szétesésére mutatnak, fehér elefántként dúlnak a nagyszobában. Az említett nagy civilizáció két legfontosabb oszlopszentje, a NATO és az EU egyaránt nincs jó bőrben. Sőt! Tulajdonképpen versenyeznek, hogy melyik robban szét előbb, vagy jelentéktelenedik el teljesen.

Orbán meglehetősen hosszú ideig kitakarta az EU-t szétfeszítő konfliktusokat. Annyira kitakarta, hogy az EU bürokratáitól kezdve a magállamokon át keresztül egészen a magyar választókig kialakult az a percepció, mely szerint a kontinens összes problémája egy szempillantás alatt szublimál, amint Orbán elköszön a miniszterelnökségtől. A NATO-ban is volt kísérlet Orbán Prügelknabe szerepének adaptálására Rutte és a minden ökörségre kapható baltiak részéről, de Trump hamar nyilvánvalóvá tette számukra, hogy a gyermekded mutogatás helyett az elvárásai teljesítését várja a tagoktól. A Hormuzi-szoros lezárása körüli zűrzavarral pedig végleg elúszott a lehetőség, hogy Orbán ellenében tartsák össze a katonai szövetséget. A franciák és a britek akadékoskodtak, segíteni egy haditengerészettel rendelkező európai ország nem segített az USA-nak, a spanyolok meg egészen odáig mentek, hogy a légterük használatát is megtiltották. Innentől tényleg csak egy lépés a katonai szövetség felbomlása.

De vissza az EU-hoz, mert a NATO felbomlása első körben csak a szokásos tűzfészket fogja érinteni, a Balkánt, ahol a daytoni megállapodás és a Nagy-Albániáról szóló ambíciók radarszint alatt tartása egyaránt a múlt része lesz. Emellett a szovjet utódállamokra sem vár túl kellemes jövő a nem annyira éhes, mint inkább dühös és revánsra vágyó Oroszország miatt. Az Uniót a posztorbáni világ fogja szétfeszíteni. A magyar miniszterelnök távozásával hamar fényt kap az a tétel, hogy a tagállamok között, illetve a brüsszeli bürokrácia és a tagállamok között kibékíthetetlen ellentétek és összeegyeztethetetlen érdekkülönbségek vannak. Amiket eddig jegeltek, letudtak azzal, hogy Orbán miatt nem lehet egyről a kettőre jutni.

Csak pár apróság, amiben nem lehetséges konszenzus:

  • a következő költségvetés mérete;
  • a központi adók mértéke;
  • a stratégiai ágazatok meghatározása;
  • Ukrajna uniós csatlakozása;
  • a közös energiapolitika.

És miközben sorra nyílik ki mindenkinek a csipája Brüsszellel szemben, mi felzárkózunk a vesztes mögé. Egészen muris lesz, amikor a Magyar Pétert képviselő Orbán Anita lesz az egyetlen támogatója Ursula von der Leyennek, bármilyen kérdésről is lesz szó. Még mókásabb lesz, amikor egyaránt támogatni próbálja a kiadásokat csökkenteni akaró Merzet és a tagállamoknak járó forrásokat bővíteni akaró Tuskot. Sokat fogunk nevetni, de nem jókedvünkben.”

Nyitókép forrása: AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2026. április 26. 10:20
A következő hétéves költségvetést 2027 végén fogják elfogadni. Elég nagy esély van rá, hogy addigra a német-francia-spanyol trióból legalább az egyikben szuverenista kormány lesz. Ha csak egy tagállam blokkol, akkor a EU kvázi ügyvezető módba fog kerülni. Kóla plusz popcorn, mert ez vicces lesz.
Válasz erre
0
0
kozarek
2026. április 26. 10:05
Fájdalmasan pontos és lényeges.
Válasz erre
2
0
nemecsekerno-007-01
2026. április 26. 09:47
Bitrex®nemecsekerno-007-01 ,,Sógornőm pont ilyen. 65 éves, 25 éve hazajött Kanadából...,, Ezért mondom, hogy kell nekik egy kis valóság úgy nyakonbaszósan. Mert az ukránokat húsdarálóba küldeni egy-két Emojival nagyon könnyű.
Válasz erre
6
0
lanygyongyfulbevaloval
2026. április 26. 09:28
Ami sohasem változik... mindig le vagyunk maradva min 1 lépéssel. Ami miatt nyugaton lázadnak azt mi most jól megválasztottuk magunknak. Birka nép...
Válasz erre
13
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!