Udvaros Dorottya színt vallott: nem akárhol sírta el az Orbán-kormányt gyalázó bánatát

2026. április 07. 18:31

Szerencsére a magyarok nem kérdezik meg a tiszás lelkű Udvaros Dorikát, hogy kire szavazzanak.

2026. április 07. 18:31
Horváth K. József
Mandiner

"Nem vagyok megbánós fajta, mert úgy gondolom: a hibákból és a tévedésekből mindig van mit tanulnom" – mondta Udvaros Dorottya egy korábbi nyilatkozatában. Az nem tudom, hogy a friss, Magyar Hangnak adott interjúból utóbb tanul-e majd a művésznő, sőt azt sem, hogy egyáltalán hibáknak vagy tévedéseknek fogja-e tartani valaha, hogy a Tisza oldalára állt, és a Tisza házi újságjában sírta el a kormányt gyalázó bánatát. 

Épp egy olyan narcisztikus pártvezető újságjában, akit sok mindennel lehet vádolni, csak önzetlenséggel és igazmondással nem. Legkevésbé pedig hazafisággal, hiszen 

egyszerű hatalomvágyból Brüsszel és Kijev szerkerét tolja, ami kifejezetten káros Magyarországnak. Elég csak a Barátság kőolajvezeték csapját elzáró Zelenszkij feltétlen támogatására gondolni. 

És ami rosszabb, ha netán megválasztják, ami persze szinte kizárt, akkor mindenképpen leválnának az olcsó orosz gázról, egyszer s mindenkorra tönkretéve ezzel a magyar családok rezsicsökkentéses energiahasználatát, biztonságos életét. 

Azt se tudom, hogy Udvaros Dorottya hibának vagy tévedésnek tartja-e majd a maga részéréről, hogy a kormányt vélt szellemi magaslatáról bírálja. Azt mondja: 

„Nagyon erős lélek kell ahhoz, hogy valaki ellenálljon az uralkodás kísértésének. Ha végignézünk a történelmen, kevés olyan vezetőt találunk, aki szolgálatként tekintett volna a feladatára.” Azért a többi között a humanista Hunyadi Mátyásról vagy Zsigmond királyról nem illő megfeledkezni. 

És akkor előugrik a farbával, magasra tartva a bölcsek kövét, és azt mondja: 

„Nem marad más választásunk, korlátoznunk kell a hatalmat, máskülönben eltorzul.”

Udvaros legfőbb dolga, hogy a színjátszás helyett a kormány vezetési minőségét bírálja, mintha neki ez bárminemű feladata lenne.

Arról a világ nem tehet, hogy az ő kényes ízlése inkább a tiszások választási gyűléseken szívesen balhézó, erőszakos csőcselék, illetve vezetőjük mérhetetlenül kiterjedt egója felé húzza. Brüsszel és Ukrajna támogatása pedig a komcsi virtushoz, amit hellyel-közzel már sikerült kitakarítani a közéletből, de Dórika példája mutatja, hogy még nem eléggé. 

De mond ennél jobbat is: szerinte az 

„ország vezetői elvesztették a jogukat arra, hogy az itt élő emberek sorsáról és jövőjéről döntsenek.”

Hogy ezt ki súgta bizalmasan a fülébe mint igazságot, esetleg a saját kisujjából szopta ki, azt nem tudni. Mindenesetre a jogi egyetemen gyorsan utóvizsgára szerezne jogot ezzel a butasággal.

Az a szörnyű, hogy a komcsi-liberális Udvaros ezt is úgy foghatja föl, hogy 

neki butának is joga van lenni, ami szerinte nagyobb elismerést érdemelne a külvilágtól, mintha felkészült, okos, hozzáértő valaki lenne. 

Pedig nem árt neki is megjegyeznie, az ország vezetői akkor veszítik el jogukat ahhoz, hogy az itt élő emberek sorsáról és jövőjéről döntsenek, ha maguk az itt élő emberek úgy akarják. Erre van a választás intézménye. 

Udvaros azonban szeret előre ítélkezni. Okosabbnak tarja magát annál a 3 millió embernél, akik várhatóan a Fideszre fognak szavazni, és amivel ismét meg lehet a kétharmad Orbán számára. 

A tiszás Udvarosra ez ügyben nyilván nem lehet számítani, ahogy a Nemzeti Színház sem nagyon számít színészi teljesítményére. Ezért nem kapott új szerződést, futó szerepeiben azonban fellép. Emlékezetes, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügyében is a komcsik oldalára állt, akik nem akarták engedni, hogy a nemzeti szellem is helyet kapjon az SZFE oktatásában. Azóta kap, és a színészhallgatók körében jelenleg minden idők legnépszerűbb intézménye. 

Ergo az ország vezetőinek nagyon is joguk van döntéseket hozni az emberek sorsáról. Azért lett ilyen sikeres az SZFE is. 

Ha ez a kormány nem lenne, akkor már régen a háború oldalán állnánk, az Európai Unió tagjaként milliárdok sokaságával támogatnánk Ukrajnát, s már rég leváltunk volna az olcsó orosz olajról, hogy az embereknek minél drágább legyen az élete.

Orbán Viktor ezt nem hagyja. A családok biztonságát mint a társadalom tartópilléreit demográfiai okokból a széltől is óvja.

Ezt a magyar emberek nagyon is tudják, és foggal-körömmel ragaszkodnak Orbánhoz. 

S nem kérdezik meg a tiszás lelkű Udvaros Dorikát, hogy kire szavazzanak.

***

(Nyitókép: Keresztesi Balázs / Magyar Nemzet)

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DeGar
2026. április 07. 20:32
Udvaros mindig nagyon szolid észbéli képességgel rendelkezett, de ez nem indokolja, hogy nőként egy saját nemét semmibe vevő erkölcstelen alakot kívánjon az ország élére.Mellesleg kis jóérzéssel az ő korában, és kinézetével az ember a kivágott ruha helyett inkább visszafogottabbat választ.
FeketeFehér
2026. április 07. 20:30
Emlékeim szerint egy működő demokráciában senki sem hőzöng azon, hogy ismert emberek hangot adnak a politikai nézeteiknek. Jó, Magyarország ma inkább egy lightos autokrácia, de azért látjuk, hogy Eperjes Károly kiáll hangosan a fidesz mellett, Nemcsák Károly dettó, és még sokan mások. Akkor mi a baj azzal, hogy mások meg a saját véleményüket mondják el, ami nem egyezik a fideszes véleménnyel? A cikk szerzője elképesztő ostobaságokkal támad valakit, aki nem kedveli a fideszt. És ez jellemző a NER elképesztően ocsmány működésére. És ezért kell ennek az egész NER bagázsnak buknia.
angeleye
2026. április 07. 20:26
Jobb lett volna tisztességben megöregedni, nem a családáruló nárcisztikus kétütemű hímringyót támogatni.
nyugalom
2026. április 07. 20:17
Vajon miert felejtette el anyukája multjat?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!