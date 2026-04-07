Pedig nem árt neki is megjegyeznie, az ország vezetői akkor veszítik el jogukat ahhoz, hogy az itt élő emberek sorsáról és jövőjéről döntsenek, ha maguk az itt élő emberek úgy akarják. Erre van a választás intézménye.

Udvaros azonban szeret előre ítélkezni. Okosabbnak tarja magát annál a 3 millió embernél, akik várhatóan a Fideszre fognak szavazni, és amivel ismét meg lehet a kétharmad Orbán számára.

A tiszás Udvarosra ez ügyben nyilván nem lehet számítani, ahogy a Nemzeti Színház sem nagyon számít színészi teljesítményére. Ezért nem kapott új szerződést, futó szerepeiben azonban fellép. Emlékezetes, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügyében is a komcsik oldalára állt, akik nem akarták engedni, hogy a nemzeti szellem is helyet kapjon az SZFE oktatásában. Azóta kap, és a színészhallgatók körében jelenleg minden idők legnépszerűbb intézménye.

Ergo az ország vezetőinek nagyon is joguk van döntéseket hozni az emberek sorsáról. Azért lett ilyen sikeres az SZFE is.

Ha ez a kormány nem lenne, akkor már régen a háború oldalán állnánk, az Európai Unió tagjaként milliárdok sokaságával támogatnánk Ukrajnát, s már rég leváltunk volna az olcsó orosz olajról, hogy az embereknek minél drágább legyen az élete.