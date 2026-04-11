„Trump bejelentése is bizonyítja, hogy…” – a legfontosabb dologra hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter (VIDEÓ)

„Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kéne fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár” – emelte ki.

Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire”

– tette hozzá.

Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük -, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!”