04. 11.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 11.
szombat
szijjártó péter támogatás Tisza egyesült államok donald trump orbán viktor

„Trump bejelentése is bizonyítja, hogy…” – a legfontosabb dologra hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter (VIDEÓ)

2026. április 11. 11:30

A külügyminiszter kiemelte, hogy a jelenlegi nemzetközi viszonyok között egyedülállóan fontos az amerikai elnök támogatása.

2026. április 11. 11:30
Egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A tárcavezető az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint arról számolt be, hogy „Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úr felé, de nem is akárhogyan. 

Donald Trump azt írja, hogy az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa.”

„Ez a mai viszonyok közepette, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, ez egy egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok” – folytatta.

„Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kéne fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár”  – emelte ki.

Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire” 

– tette hozzá.

Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük -, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!”

(MTI)

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 11. 11:45
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!