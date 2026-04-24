Trambulin, elektromos roller, lovaglás – három dolog, ami a gyerekorvos szerint szigorúan tilos és veszélyes!

EgészségAblak és az első lépések – digitális egészségügy a jelenben

Ahogyan a között sem lehet könnyen eligazodni, mit engedjünk meg a gyermekünknek, és mit nem, úgy azzal is könnyedén akadhat problémánk, hogyan igazodjunk el a digitális egészségügyi rendszerben – ennek megkönnyítésére indítottam el egy videósorozatot. Olyan információkkal, mint például hogy mire való az EgészségAblak mobilalkalmazás: segítségével könnyen megnézhetők a leletek, kiválthatók a receptek vagy időpontok foglalhatók a különböző szakrendelésre – mindössze pár kattintással.

Célom, hogy minden magyar biztosított érthetően, biztonságosan és magabiztosan használhassa ezt az eszközt. Az egyes videók olyan gyakorlati témákat dolgoznak fel, mint az e-beutalóval, a szűrővizsgálati ajánlásokkal vagy akár az Egészségvonal (1812) éjjel-nappali elérésével kapcsolatos információk.

Mert a digitális egészségügy nem a jövő – ez már a jelenünk.

Mindez az Egészség 1. Lépés tanfolyam egyik alapgondolata is, amelyben több mint harminc szakértő, köztük orvosok, mentőtisztek, gyógyszerészek, pszichológusok mesélnek több mint hatvan videóban arról, miért fontos az egészségtudatosság, és miként őrizhető meg hosszú távon a testi és lelki egészségünk.