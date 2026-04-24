Trambulin, elektromos roller, lovaglás – három dolog, ami a gyerekorvos szerint szigorúan tilos és veszélyes!

2026. április 24. 18:37

Ausztriában például a hat év alattiak számára már tilos az ugrálás az eredetileg sportcélból kifejlesztett eszközön.

Kőnig Róbert
Hamarosan itt a nyár, a gyerekek egyre többet vannak a kertben, ahol gyakran trambulin is várja őket. Az eredetileg akrobatikai sporteszköz egyszerű gyerekjátékként való kezelése rengeteg baleset okozója, ezért gyerekorvosként, -traumatológusként 

kifejezetten ellenzem a használatát; 

egyáltalán nem véletlen, hogy Ausztriában például hatéves kor alatt eleve betiltották.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

De nem csak ez az egy dolog, amit nem engednék meg a gyermekeimnek, az elektromos roller és a lovaglás szintén rengeteg veszélyt rejt magában. A roller kerekei kicsik, óriási a sebessége, és szinte senki nem vesz fel hozzá védőfelszerelést. A ló pedig több száz kilós, nagy és veszélyes állat, ezért kell vele óvatosan bánni. A lovas balesetek nagy része egyébként a kislányokkal történik, hiszen a fiúk egy idő után kevésbé érdeklődnek ez iránt a szabadidős tevékenység iránt.

EgészségAblak és az első lépések – digitális egészségügy a jelenben

Ahogyan a között sem lehet könnyen eligazodni, mit engedjünk meg a gyermekünknek, és mit nem, úgy azzal is könnyedén akadhat problémánk, hogyan igazodjunk el a digitális egészségügyi rendszerben – ennek megkönnyítésére indítottam el egy videósorozatot. Olyan információkkal, mint például hogy mire való az EgészségAblak mobilalkalmazás: segítségével könnyen megnézhetők a leletek, kiválthatók a receptek vagy időpontok foglalhatók a különböző szakrendelésre – mindössze pár kattintással.

Célom, hogy minden magyar biztosított érthetően, biztonságosan és magabiztosan használhassa ezt az eszközt. Az egyes videók olyan gyakorlati témákat dolgoznak fel, mint az e-beutalóval, a szűrővizsgálati ajánlásokkal vagy akár az Egészségvonal (1812) éjjel-nappali elérésével kapcsolatos információk. 

Mert a digitális egészségügy nem a jövő – ez már a jelenünk.

Mindez az Egészség 1. Lépés tanfolyam egyik alapgondolata is, amelyben több mint harminc szakértő, köztük orvosok, mentőtisztek, gyógyszerészek, pszichológusok mesélnek több mint hatvan videóban arról, miért fontos az egészségtudatosság, és miként őrizhető meg hosszú távon a testi és lelki egészségünk. 

Nyitókép: Freepik 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. április 24. 18:54
Eleink tudtak a lovaglás ártalmasságáról?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!