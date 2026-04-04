04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
schiffer andrás tisza párt nógrádi györgy titkosszolgálat Panyi Szabolcs ügynök Horváth József Magyar Péter Földi László választás

Külföldi szolgálatok, ukrán érdekek és kiugrók: így próbálják lerombolni az államba vetett bizalmat a Tisza Párt érdekében

2026. április 04. 15:35

Egyértelmű: a kampányhajrában nem elszigetelt botrányok sorozata zajlik, hanem egy felépített destabilizációs művelet. Külföldi szolgálatok, belső szereplők és a Tisza Párt körei együtt próbálják megingatni a magyar államba vetett bizalmat.

Panyi Szabolcs, Magyar Péter, Orbán Anita
Rimóczi Norbert

A választás előtti napokban látványosan felgyorsultak az események. Egymást követik a Tisza Pártot segíteni igyekvő kiszivárogtatások, sorra jelennek meg a „leleplező” interjúk, és hirtelen reflektorfénybe kerülnek olyan szereplők, akik korábban a rendőrségnél, a honvédségnél vagy éppen a titkosszolgálatoknál dolgoztak.

Természetesen egyikük sem komoly, vezető pozícióban, de a jelenség ahhoz épp elég, hogy a hétköznapi szemlélő akár hitelt adhasson a dezinformációs kampánynak.

A felszínen mindez úgy tűnhet, mint egy kampányhajrához illeszkedő botránylánc. Ne legyünk naívak: a valóságban egy sokkal mélyebb, strukturált folyamat képe rajzolódik ki.

Korábbi írásunkban már felhívtuk a figyelmet: a Tisza Párt érdekében indult a magyar állam ellen destabilizációs kísérlet zajlik. Mostanra pedig az is egyértelművé vált, hogy

ez a folyamat nem spontán, hanem több szinten is összehangolt – és nemzetközi háttérrel zajlik.

Nem véletlen az időzítés: „leleplezések” kampányhajrában 

A történet egyik legárulkodóbb eleme éppen az időzítés. Nem hónapokkal ezelőtt, nem a kampány elején, hanem közvetlenül a választás előtt rukkolnak elő történetükkel a különböző szereplők, sorra, s jelennek meg azok az ügyek, amelyek az állam működését kérdőjelezik meg, s így az államba vetett bizalmat igyekeznek lerombolni.

A Tisza Párt képviselői Ukrajnáért, Ukrajna a tiszásokért. - Forrás: Facebook képernyőfotó
A Tisza Párt képviselői Ukrajnáért, Ukrajna a tiszásokért. - Forrás: Facebook

Tehát egymás után:

  • titkosszolgálati szálakkal átszőtt ügyek kerülnek nyilvánosságra,
  • kiugrott, volt rendvédelmi szereplők nyilatkoznak a külföldről finanszírozott ellenzéki médiának és 
  • diplomáciai tárgyalások válnak kampánytémává.

Ez a tempó és koncentráció nem lehet a véletlen műve!

A mintázat világos: előbb jön az „információ” – majd jön a „belső ember”, aki hitelesíti – végül politikai narratívává válik. Vagyis azzá alakítják. Ezt nem csupán kormányzati szereplők állítják, ellenzéki politikusok, titkosszolgálati és biztonságpolitkai szakértők is egyetértenek a kérdésben.

Ezt is ajánljuk a témában

Schiffer András: „Nem túlzás titkosszolgálati beavatkozásról beszélni”

Schiffer András ügyvéd az alábbiakat mondta az Index Csatatér című műsorában: „nem túlzás titkosszolgálati beavatkozásról beszélni a magyar választás kapcsán”.

A Mandinernek adott nyilatkozatában pedig már konkrét szereplőket is megnevezett:

szerinte három ország nyakig benne van a magyar választási kampányban.

Schiffer brit, német és francia érintettségről beszélt, és arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a hálózatok nem pusztán figyelnek, hanem aktívan alakítják az eseményeket. Az egyik legdurvább megállapítása így szólt: „amikor egy külügyminiszter beszélgetése kampánytéma lesz, azt nem magyar civilek szerezték meg”.

Ez a felvetés gyakorlatilag kizárja a „független újságírói feltárás” narratíváját, és egyértelműen titkosszolgálati eredetre utal. Schiffer egy másik jelenségre is rámutatott:

kísérteties, hogy egymás után jönnek a kiszivárogtatások és a pentitók.

Vagyis a rendszerből kilépő „tanúk” megjelenése nem spontán, hanem egy előre felépített kommunikációs lánc része.

„A magyar állam elleni művelet zajlik”

A folyamat egyik leghatározottabb értelmezését a Facebook-on tevékenykedő Mandula Viktor adta meg. Korábbi írásunkban idéztük az által is osztott véleményt: „szervezett destabilizációs kísérlet kezdődött a magyar állam ellen”.

Mandula szerint nem egyszerű politikai támadásról van szó, hanem célzott államellenes folyamatról, amelynek elsődleges célpontjai az állami intézmények. Ahogy fogalmazott, ez „a rendőrségbe, a titkosszolgálatba és a honvédségbe vetett bizalom lerombolása”.

Ez a stratégia klasszikus: nem a vezetést támadják közvetlenül, hanem azokat az intézményeket, amelyek az állam működését biztosítják. Mandula a módszert is leírta:

alkalmi figurákat és régi, kipróbált ügynököket használ.”

Vagyis a belső szereplők megjelenése nem spontán, hanem egy tudatosan felépített mechanizmus része. A legkeményebb állítása pedig a végcélra vonatkozott:

egy magyar Majdan kirobbantását készítik elő.”

Ez már nem politikai kritika, hanem egy konkrét forgatókönyv felvázolása, amit olykor a Tisza támogatói is megerősítenek. Számtalan olyan videó található a neten, amiben tiszások előre kijelentik, nem fogják elfogadni a választás eredményét, amennyiben a Fidesz nyer: tüntetésekre, rendbontásra, és forradalomra készülnek. Vagyis ezt állította elő a Tisza felforgató kampánya. Egyesek szerint ennek része lehet, hogyq

parancsmegtagadó, dezertáló egyenruhásokkal megpuccsolnák a megválasztott kormányt.

Ez pontosan illeszkedik ahhoz, amit a kampányban látunk: egyenruhás háttérrel rendelkező szereplők jelennek meg és kérdőjelezik meg az állami működést.

Ugyanaz a csatorna: nemzetközi titkosszolgálati háló a Tisza körül

A mostani ügyek leginkább beszédes eleme nem pusztán az, milyen információk kerülnek nyilvánosságra, hanem az, hogy ki, illetve milyen háttérrel prezentálja ezeket a Tisza támogatók felé. A szálak következetesen ugyanoda vezetnek, és nem egy szétszórt, véletlenszerű médiatérképet látunk, hanem egy jól körülhatárolható, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező hálózatot.

A nyilvánosságra került hangfelvételek és információk alapján Panyi Szabolcs szerepe ebben a rendszerben kulcsfontosságú. A felvételek szerint ugyanis nem hagyományos sajtóforrásokról van szó, hanem bizonyos esetekben akár beszervezett ügynök-újságírók írják a propaganda cikkeket. Panyi saját elmondása alapján:

három különböző európai országból származó nemzetbiztonsági forrással áll kapcsolatban.

Ez a mondat önmagában is új megvilágításba helyezi az elmúlt hetek „leleplezéseit”. Nem anonim háttérbeszélgetésekről vagy klasszikus oknyomozásról van szó, hanem több külföldi szolgálatból érkező információk kezeléséről és továbbításáról.

A hangfelvételek szerint ráadásul ez a kapcsolat nem passzív. Sőt. Panyi egy helyen maga beszél arról, hogy konkrét adatokat adott át: „megadtam nekik két számot”. A kontextus alapján ezek között szerepelt a magyar külügyminiszter elérhetősége is, ami már nem egyszerű információcsere, hanem potenciálisan

műveleti szintű együttműködés, vagyis felmerül a hazaárulás büntető törvénykönyvi tényállása.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
Hazaárulás - 258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A történet súlyát tovább növeli, hogy a felvételek szerint Panyi nem a politikai tér szélén mozog, hanem közvetlen kapcsolatban áll a Tisza Párt vezetésével. Saját állítása szerint egyeztetett és megbeszélést folytatott Magyar Péterrel is.

Magyar Péter neve így közvetlenül megjelenik ebben a kapcsolati rendszerben, ami azt jelenti, hogy a külföldi titkosszolgálati forrásokkal rendelkező szereplő nem elszigetelten működik, hanem politikai szinten is kapcsolódik a kampány ellenzéki kulcsszereplőjéhez.

Mindez pontosan illeszkedik abba a mintázatba, amely kirajzolódott. Külföldi forrásból érkező információk, belső szereplők által hitelesítve, majd médián keresztül felerősítve jelennek meg – mindez közvetlenül a választás előtt.

Ez nem klasszikus újságírói működés. Ez egy több országot érintő, titkosszolgálati információs művelethez kapcsolódó tevékenység, amelynek egyik központi csatornája egy olyan szereplő, aki saját elmondása szerint is három külföldi szolgálattal áll kapcsolatban, és közvetlen kapcsolatban van Magyar Péterrel, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjével.

Ezt foglalta össze videós elemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is.

Mit mondanak a szakértők?

Földi László titkosszolgálati szakértő is erre az álláspontra jutott a Mandiner Erőtér című műsorában. Több évtizedes titkosszolgálati tapasztalattal a háta mögött így fogalmazott:

amit nem szabad elfelejteni, hogy ők arra gondolnak, Magyarországot elfoglalja Ukrajna”.

Ez szerinte nem feltétlenül katonai megszállást jelent, hanem egy olyan folyamatot, amelyben politikai, információs és titkosszolgálati eszközökkel próbálnak befolyást szerezni.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a belső szereplők szerepét értékelte a műsorban. Korábban maga is évtizedeken át a titkosszolgálati szférában dolgozott, így pontosan látja a következményeket.

A mostani ügyekrőln így fogalmazott:

a százados úr kapcsán én azt gondolom, hogy most azért megint egy szintlépés is történt”.

Majd egyértelmű minősítést adott: szerinte „ez az ember hazaáruló”.

Mindezt Szabó Bence, a volt NNI-századosnak az ellenzéki médiumoknak adott nyilatkozatára reagálva mondta. Ez azt jelenti: nem egyszerű megszólalásokról van szó, hanem olyan cselekményekről, amelyek az állami működés ellen hatnak.

Túlfizetett divatkatona és plakátfiú: egy igazi veterán tette helyre a Telexnek nyilatkozó századost (VIDEÓ)

Az ellenzék csámcsog a magyar hadseregről kritikusan nyilatkozó Pálinkás Szilveszter százados interjúján. Most Pintér Ferenc alezredes a Patrióta csatornán fejtette ki, miért tartja hiteltelennek és szakmailag súlytalannak a századost, akit szerinte csak a nepotizmus és a politikai destabilizációs szándék röpített a reflektorfénybe.

Nógrádi György: „Még jöhetnek akciók”

Nógrádi György, aki évtizedek óta foglalkozik nemzetközi konfliktusokkal és titkosszolgálati kérdésekkel, a Mandiner Stratéga című műsorában figyelmeztetett, a választás napjáig még külföldi titkosszolgálati akciókra is számíthatunk. Tehát a jelenlegi folyamat még nem ért véget.

A különálló események tehát egyetlen képpé állnak össze:

  • külföldi titkosszolgálati aktivitás;
  • ukrán érdekek, pénzek, kémek megjelenése;
  • belső szereplők aktivizálása;
  • médián keresztüli erősítés;
  • kampányidőszakra időzítés.

Ez nem klasszikus politikai vita, ez állami struktúrákat célzó művelet. A kampány hajrájára világossá vált: nem véletlen botrányok sorozatát látjuk, hanem egy felépített, több szinten működő beavatkozást a Tisza párt érdekében, Magyar Péter tudtával.

A cél egyértelmű: megingatni a magyar állam működésébe vetett bizalmat a választás előtt.

És ahogy a szakértők egybehangzóan jelzik: ez nem a kezdet – hanem egy már zajló művelet csúcspontja.

* * *

Nyitókép: Mandiner

lemez
2026. április 05. 10:41
Ukrán peti hazaáruló.Fel akarta robbantani a török áramlatot ursula engedélyével.
balbako_
2026. április 05. 08:01
Átgondolt a Szaros politikája. No, nem ő gondolta át a mögötte álló globalista erők tették ő csak végrehajtja. Kell hozzá egy végtelenül aljas média akik évek óta rágalmazzák a kormányzó erőket és módszeresen vadítják a hívőket. Az így beetetett ember mindent elhisz amit mondanak mert HISZ és nincs meg benne már a képesség, hogy utánanézzen az állításnak pedig az csak egy kattintás a számítógépen. A kérdés, hogy hány ilyen ember van? Minden esetre az első állításuk, hogy a tanult, művelt emberek hozzájuk tartoznak megdőlt. Tanult, művelt embert ilyen aljas hazugságokkal megetetni nem lehet, mert azért művelt, mert ellenőrzi azt amit neki mondanak. Második hogy a Szaros igehirdetésere összegyűltekkel készült riportok bizonyítják, hogy fogalmuk sincs mi/ki mögé állnak és ez mivel jár. Velük meg lehet csinálni azt, hogy előbb szerezzük meg a hatalmat aztán megmutatjuk mit is akarunk. Addig is megy a púder Kígyónak lábsót madaraknak fogsort....ígérnek...
altercat1
2026. április 05. 07:54
A tehetségtelen, félművelt, ám ambiciózus figurákat könnyen kibökik a titkosszolgálatok. Ezeket behálózzák, s onnan nincs menekvés. Ha nincs sara egy ilyennek, olyan helyzetbe hozzák, hogy legyen. Amikor a delikvens rájön, hogy rossz lóra tett, már késő... A helyzetbe hozás egyik formája a bennük lévő feszültségek levezetésére alkalmazott bulizás, ahol persze felbukkan a kábítószer, a vágyfokozó szerek (rafinált "búgatópor", amit a disznókra alkalmaztak), kétes alakok, nők, buzik melléjük rendelése, stb. Szinte az összes EU-s vezető figura fogott figura. Magyarország e tekintetben kivételes! Miért? Mert a szovjet megszállás és az azt követő rendszer rafinálttá tett bennünket, és nem hagyjuk magunkat átverni. Kihaltak azok a nemzedékek, akik a langymeleg kádárizmusban szocializálódva a baloldalra szavaztak, akik viszont kiárusították, lerohasztották az országot, amit a Fidesz, Orbán vezetésével helyre állított. Ez a szutyok, tapló moslék banda elmehet a robogó maci faszán a picsába!
tapir32
2026. április 05. 06:35
A ballibsik szerint minden közalkalmazott és köztisztviselő Orbán zsebében van. Minden ember tisztességét és szakmai kompetenciáját megkérdőjelezik, aki nem az ő elképzeléseiket támogatja. Az emberek becsületességébe és tisztességébe vetett bizalom aláásása, a társadalom tagadása. Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív alak. Magyar Péter a neoliberalizmus, a „nyitott társadalom” beteges programjának végrehajtója. Szánalmas, hogy magukat értelmiséginek tartó alakok is áldozatul estek a neoliberalizmus társadalom pusztító demagógiájának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!