Külföldi szolgálatok, ukrán érdekek és kiugrók: így próbálják lerombolni az államba vetett bizalmat a Tisza Párt érdekében

parancsmegtagadó, dezertáló egyenruhásokkal megpuccsolnák a megválasztott kormányt.

Ez pontosan illeszkedik ahhoz, amit a kampányban látunk: egyenruhás háttérrel rendelkező szereplők jelennek meg és kérdőjelezik meg az állami működést.

Ugyanaz a csatorna: nemzetközi titkosszolgálati háló a Tisza körül

A mostani ügyek leginkább beszédes eleme nem pusztán az, milyen információk kerülnek nyilvánosságra, hanem az, hogy ki, illetve milyen háttérrel prezentálja ezeket a Tisza támogatók felé. A szálak következetesen ugyanoda vezetnek, és nem egy szétszórt, véletlenszerű médiatérképet látunk, hanem egy jól körülhatárolható, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező hálózatot.

A nyilvánosságra került hangfelvételek és információk alapján Panyi Szabolcs szerepe ebben a rendszerben kulcsfontosságú. A felvételek szerint ugyanis nem hagyományos sajtóforrásokról van szó, hanem bizonyos esetekben akár beszervezett ügynök-újságírók írják a propaganda cikkeket. Panyi saját elmondása alapján:

három különböző európai országból származó nemzetbiztonsági forrással áll kapcsolatban.

Ez a mondat önmagában is új megvilágításba helyezi az elmúlt hetek „leleplezéseit”. Nem anonim háttérbeszélgetésekről vagy klasszikus oknyomozásról van szó, hanem több külföldi szolgálatból érkező információk kezeléséről és továbbításáról.

A hangfelvételek szerint ráadásul ez a kapcsolat nem passzív. Sőt. Panyi egy helyen maga beszél arról, hogy konkrét adatokat adott át: „megadtam nekik két számot”. A kontextus alapján ezek között szerepelt a magyar külügyminiszter elérhetősége is, ami már nem egyszerű információcsere, hanem potenciálisan

műveleti szintű együttműködés, vagyis felmerül a hazaárulás büntető törvénykönyvi tényállása.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Hazaárulás - 258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A történet súlyát tovább növeli, hogy a felvételek szerint Panyi nem a politikai tér szélén mozog, hanem közvetlen kapcsolatban áll a Tisza Párt vezetésével. Saját állítása szerint egyeztetett és megbeszélést folytatott Magyar Péterrel is.

Magyar Péter neve így közvetlenül megjelenik ebben a kapcsolati rendszerben, ami azt jelenti, hogy a külföldi titkosszolgálati forrásokkal rendelkező szereplő nem elszigetelten működik, hanem politikai szinten is kapcsolódik a kampány ellenzéki kulcsszereplőjéhez.

Mindez pontosan illeszkedik abba a mintázatba, amely kirajzolódott. Külföldi forrásból érkező információk, belső szereplők által hitelesítve, majd médián keresztül felerősítve jelennek meg – mindez közvetlenül a választás előtt.