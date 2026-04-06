Tételesen cáfolta a százados állításait korábbi felettese: „Pálinkás Szilveszter mindenkit megbántott” (VIDEÓ)

„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről (VIDEÓ)
Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után.
Zákány Péter dandártábornok tételesen cáfolta a Pálinkás Szilveszter állításait a Magyar Honvédségről.
Tételesen cáfolta Zákány Péter dandártábornok a Mandinernek adott interjúban azokat az állításokat, amelyeket Pálinkás Szilveszter tett a Telexnek adott interjújában a Magyar Honvédség állapotáról.
Ebben minősítette egyebek mellett a honvédségi infrastruktúrát, a toborzókampányt és a katonák morálját is, de szóba került Orbán Gáspár és a csádi misszió is.
Nem engem bántott meg, mindenkit megbántott
– fogalmazott a Mandinernek Zákány Péter, aki több mint egy évig közvetlen felettese volt a baloldali portálnak nyilatkozó századosnak. Zákány Péter részletesen kitért a beszélgetésben korábbi beosztottja állításaira. Kiemelte: a Magyar Honvédség azon dolgozik, hogy megerősítse az ország védelmi képességeit. Ehhez – Pálinkás állításával ellentétben – a legmodernebb tüzérségi és légvédelmi fegyverrendszereket szerezte be az állomány, de a Szolnokon épülő laktanya ma Európa egyik legmodernebb infrastruktúrája.
Ezt is ajánljuk a témában
Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után.
Zákány Péter arról is megosztott adatokat, miért nem igaz az az állítás, hogy nem volt sikeres a Magyar Honvédség toborzókampánya.
Több NATO ország is érdeklődik a honvédségi toborzás iránt, mivel rengeteg önkéntessel sikerült szerződést kötni, 12 ezer jelentkezőből 8 ezer fővel
– ismertette a dandártábornok, aki a beszélgetés során többször is elmondta, nagyon csalódott korábbi beosztottjában. Világossá tette azt is, a katonák nem politizálnak, a százados pedig nem fejthette volna ki a véleményét, ami ráadásul megalapozatlan.
***
Nyitókép: Mandiner