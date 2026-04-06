Pálinkás Szilveszter zákány péter interjú magyar honvédség

Tételesen cáfolta a százados állításait korábbi felettese: „Pálinkás Szilveszter mindenkit megbántott” (VIDEÓ)

2026. április 06. 18:30

Zákány Péter dandártábornok tételesen cáfolta a Pálinkás Szilveszter állításait a Magyar Honvédségről.

Tételesen cáfolta Zákány Péter dandártábornok a Mandinernek adott interjúban azokat az állításokat, amelyeket Pálinkás Szilveszter tett a Telexnek adott interjújában a Magyar Honvédség állapotáról. 

Ebben minősítette egyebek mellett a honvédségi infrastruktúrát, a toborzókampányt és a katonák morálját is, de szóba került Orbán Gáspár és a csádi misszió is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Nem engem bántott meg, mindenkit megbántott 

– fogalmazott a Mandinernek Zákány Péter, aki több mint egy évig közvetlen felettese volt a baloldali portálnak nyilatkozó századosnak. Zákány Péter részletesen kitért a beszélgetésben korábbi beosztottja állításaira. Kiemelte: a Magyar Honvédség azon dolgozik, hogy megerősítse az ország védelmi képességeit. Ehhez – Pálinkás állításával ellentétben – a legmodernebb tüzérségi és légvédelmi fegyverrendszereket szerezte be az állomány, de a Szolnokon épülő laktanya ma Európa egyik legmodernebb infrastruktúrája.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Zákány Péter arról is megosztott adatokat, miért nem igaz az az állítás, hogy nem volt sikeres a Magyar Honvédség toborzókampánya.

Több NATO ország is érdeklődik a honvédségi toborzás iránt, mivel rengeteg önkéntessel sikerült szerződést kötni, 12 ezer jelentkezőből 8 ezer fővel

– ismertette a dandártábornok, aki a beszélgetés során többször is elmondta, nagyon csalódott korábbi beosztottjában. Világossá tette azt is, a katonák nem politizálnak, a százados pedig nem fejthette volna ki a véleményét, ami ráadásul megalapozatlan.

***

Nyitókép: Mandiner

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. április 06. 23:31
asszaur: "Azért az a tény, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt nevezték ki vezérkari főnöknek, azt bizonyítja, hogy a honvédelmi miniszter teljesen alkalmatlan posztjára." Ezért a Fidesz leváltotta.... Így most meg kell választani hibbant Petit, aki majd kinevezni honvédelmi miniszternek a Romuluszt..... Kac-kac...
yalaelnok
2026. április 06. 23:19
nyilván a hisztimédia mártírt csinálna ebből a hitvány pálinkásból, ha valami baja lenne nem baj, a haditörvényszéknek akkor is el kell ítélnie, mert megszegte a katonai esküjét - persze a morális ítélet súlyosabb lenne
asszaur
2026. április 06. 22:47
Azért az a tény, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt nevezték ki vezérkari főnöknek, azt bizonyítja, hogy a honvédelmi miniszter teljesen alkalmatlan posztjára. Ezek után lehet magyarázgatni, hogy nem is olyan rossz a helyzet a hadseregben... Nem túl hihető...
arpadan
2026. április 06. 22:37
El kéne dönteni: a Zórbán rohadtul el vagyon "szigetelődve" az EU- belül ? Ha igen, akkor basszus, hogy a retekben tudta "benyomni" azt a német némbert ? Ő nyomta be ? Közben a többi 26 minelnök és államfő aludt, malmozott,, vagy mi ? Hmm ??? Ekkora csacsiságot... Amúgy érdemes visszanézni, mi történt ezzel kapcsolatosan, mielőtt indulatból irkálkat valaki sületlenségeket...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!