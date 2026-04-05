török áramlat külügyminiszter északi áramlat Szijjártó Péter ukrajna

Szijjártó Péter nem kertelt: „Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen”

2026. április 05. 20:10

A külgazdasági- és külügyminiszter kiemelte: Ukrajna évek óta nem titkolja, hogy el akarja zárni Európát az olcsó orosz energiahordozóktól.

Mint ismert: a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

Ezt is ajánljuk a témában

„2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Kezdetben az oroszokat vádolták a robbantással – bár nem tűnt logikusnak, hogy az oroszok felrobbantsák a saját vezetéküket… – aztán csak kiderült, hogy az ukránok voltak” – emlékezett vissza legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter, külgazdasági- és külügyminiszter. Hozzátette: érdemes ennek tükrében figyelni a mostani „szakértői” és politikai hozzászólásokat is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Ukrajna évek óta nem titkolja, hogy el akarja zárni Európát az olcsó orosz energiahordozóktól. 

Az nem érdekli őket, hogy az európaiak számára mindez ellátási nehézségeket és drasztikus energiaár-emelkedést okoz. Előbb elzárták az Ukrajnán keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd nem indították újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, az elmúlt hetekben pedig több alkalommal több tucat drónnal támadták Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket”

 – hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter a posztjában megjegyezte, hogy ebbe a sorba illeszkedik a gázvezeték szerbiai szakasza ellen tervezett robbantásos merénylet. „Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen. Amíg mi vagyunk kormányon, megvédjük hazánk energiaellátását, megvédjük a rezsicsökkentést, nem engedjük, hogy az ukránok miatt a magyar családok rezsije a háromszorosára emelkedjen” – tette hozzá végül a külügyminiszter.

Nyitókép forrása: MTI/Hatházi Tamás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. április 05. 20:28
Majd jönnek a tiszaros provokátorok, és elmagyarázzák, hogy miniszterelnök urunk saját kezével tette oda a robbanóanyagot.
socialismo-e-muerte
2026. április 05. 20:23
Azt hittem az ügy már le van zárva... Ha BRÉ-KING megmondja, akkor az meg van mondva! NEM robbant fel. Mi nem érthető?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 05. 20:21
Persze. Szánalmas. Megérkezett a Fidesz átlátszó, kamu önmerénylet-kísérlete, kiszervezve a szerb putyinbérenceknek. Senki sem veszi ezt be!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!