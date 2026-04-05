Szijjártó Péter nem kertelt: „Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen”

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
A külgazdasági- és külügyminiszter kiemelte: Ukrajna évek óta nem titkolja, hogy el akarja zárni Európát az olcsó orosz energiahordozóktól.
Mint ismert: a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.
„2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Kezdetben az oroszokat vádolták a robbantással – bár nem tűnt logikusnak, hogy az oroszok felrobbantsák a saját vezetéküket… – aztán csak kiderült, hogy az ukránok voltak” – emlékezett vissza legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter, külgazdasági- és külügyminiszter. Hozzátette: érdemes ennek tükrében figyelni a mostani „szakértői” és politikai hozzászólásokat is.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Ukrajna évek óta nem titkolja, hogy el akarja zárni Európát az olcsó orosz energiahordozóktól.
Az nem érdekli őket, hogy az európaiak számára mindez ellátási nehézségeket és drasztikus energiaár-emelkedést okoz. Előbb elzárták az Ukrajnán keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd nem indították újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, az elmúlt hetekben pedig több alkalommal több tucat drónnal támadták Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket”
– hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter a posztjában megjegyezte, hogy ebbe a sorba illeszkedik a gázvezeték szerbiai szakasza ellen tervezett robbantásos merénylet. „Ezek mind durva támadások az energiabiztonságunk, ezáltal pedig a szuverenitásunk ellen. Amíg mi vagyunk kormányon, megvédjük hazánk energiaellátását, megvédjük a rezsicsökkentést, nem engedjük, hogy az ukránok miatt a magyar családok rezsije a háromszorosára emelkedjen” – tette hozzá végül a külügyminiszter.
