Sajtóhír: a Tisza-kormányban kaphat szerepet Matolcsy egykori embere

Az Index több forrása szerint a Tisza-kormányban Gerendás János lehet a befutó a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik kulcspozíciójára.

A portál úgy tudja, Gerendás a jelenlegi államtitkárt, Lóga Máté válthatja, aki egyszerre tölti be a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkári posztját, valamint a Budapest Airport Zrt. elnöki székét is. Lóga volt az, aki levezényelte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlását