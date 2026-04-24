Sajtóhír: a Tisza-kormányban kaphat szerepet Matolcsy egykori embere

A bankárok soraiból érkezik Kármán András, a leendő pénzügyminiszter
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Erste Csoport vezetője volt korábban Kármán András leendő pénzügyminiszter.
Gerendás korábban együtt dolgozott Kármán Andrással is, akit Magyar Péter már leendő pénzügyminiszterként nevezett meg.
Az Index több forrása szerint a Tisza-kormányban Gerendás János lehet a befutó a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik kulcspozíciójára.
A portál úgy tudja, Gerendás a jelenlegi államtitkárt, Lóga Máté válthatja, aki egyszerre tölti be a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkári posztját, valamint a Budapest Airport Zrt. elnöki székét is. Lóga volt az, aki levezényelte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlását
Gerendás János pályája első ránézésre klasszikus szakmai ívet rajzol: a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán szerzett diplomát, majd 2006-tól a bankszektorban dolgozott elemzőként, később szenior elemzőként. Fő szakterülete a makrogazdasági trendek értelmezése és előrejelzése volt, amelyben komoly szakmai reputációt épített ki.
Karrierjében a fordulópont 2010-ben jött, amikor a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került. Itt főosztályvezetőként, majd helyettes államtitkárként dolgozott, és olyan meghatározó folyamatokra látott rá, mint a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklus tervezése.
Ebben az időszakban együtt dolgozott Kármán Andrással is, akit Magyar Péter már leendő pénzügyminiszterként nevezett meg.
Gerendást az Index forrásai leginkább háttéremberként írják le: erős elméleti tudással rendelkező szakember, aki ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, ugyanakkor a döntéshozatal szempontjából kulcsfontosságú területeken dolgozott.
2013-ban Matolcsy György kinevezése után a Magyar Nemzeti Bankhoz került, ahol a monetáris politikáért és pénzpiaci elemzésekért felelős igazgató lett, majd rövidesen a statisztikai igazgatóság élére került. Egyes források szerint ez a váltás konfliktus következménye volt, és „parkolópályára tették”, mások viszont továbbra is nagyra értékelték szakmai kvalitásait.
Az MNB-ben az egyik legérzékenyebb területet vezette: azokat az adatfolyamatokat, amelyekre a monetáris döntések épülnek. Feladatai közé tartozott az adatszolgáltatás felügyelete, a minőségbiztosítás, valamint az adatfeldolgozás módszertani és informatikai irányítása. Nemzetközi szinten is aktív volt, tagja lett az Európai Központi Bank statisztikai bizottságának.
Az viszont nem egyértelmű, hogy mennyire tartozott Matolcsy szűk köréhez: egyes források szerint igen, mások szerint kapcsolatuk évekkel ezelőtt megromlott. Gerendás végül 2025 elején távozott az MNB-től, még Varga Mihály jegybankelnöki kinevezése előtt.
A neve egy másik ügy kapcsán is felmerült. A Telex korábbi cikke szerint Matolcsy Ádám köre több alkalommal próbált kapcsolatot építeni a Tisza Párttal, közvetítőkön keresztül. A lap információi alapján ezek a megkeresések rendre sikertelenek voltak, és a párt részéről már kezdetben elutasításba ütköztek.
Az Index megkeresésére nem érkezett válasz, a cikkre ugyanakkor Magyar Péter a Facebookon reagált: mindössze annyit írt, hogy „az Index megírta, tehát nem igaz”.
