04. 24.
péntek
nemzetgazdasági minisztérium kármán andrás matolcsy györgy Magyar Péter mnb

Sajtóhír: a Tisza-kormányban kaphat szerepet Matolcsy egykori embere

2026. április 24. 10:58

Gerendás korábban együtt dolgozott Kármán Andrással is, akit Magyar Péter már leendő pénzügyminiszterként nevezett meg.

Az Index több forrása szerint a Tisza-kormányban Gerendás János lehet a befutó a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik kulcspozíciójára.

A portál úgy tudja, Gerendás a jelenlegi államtitkárt, Lóga Máté válthatja, aki egyszerre tölti be a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkári posztját, valamint a Budapest Airport Zrt. elnöki székét is. Lóga volt az, aki levezényelte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszavásárlását

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A tiszás Kármán Andrással is együtt dolgozott

Gerendás János pályája első ránézésre klasszikus szakmai ívet rajzol: a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Karán szerzett diplomát, majd 2006-tól a bankszektorban dolgozott elemzőként, később szenior elemzőként. Fő szakterülete a makrogazdasági trendek értelmezése és előrejelzése volt, amelyben komoly szakmai reputációt épített ki.

Karrierjében a fordulópont 2010-ben jött, amikor a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került. Itt főosztályvezetőként, majd helyettes államtitkárként dolgozott, és olyan meghatározó folyamatokra látott rá, mint a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklus tervezése. 

Ebben az időszakban együtt dolgozott Kármán Andrással is, akit Magyar Péter már leendő pénzügyminiszterként nevezett meg.

Gerendást az Index forrásai leginkább háttéremberként írják le: erős elméleti tudással rendelkező szakember, aki ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, ugyanakkor a döntéshozatal szempontjából kulcsfontosságú területeken dolgozott.

2013-ban Matolcsy György kinevezése után a Magyar Nemzeti Bankhoz került, ahol a monetáris politikáért és pénzpiaci elemzésekért felelős igazgató lett, majd rövidesen a statisztikai igazgatóság élére került. Egyes források szerint ez a váltás konfliktus következménye volt, és „parkolópályára tették”, mások viszont továbbra is nagyra értékelték szakmai kvalitásait.

Az MNB-ben az egyik legérzékenyebb területet vezette: azokat az adatfolyamatokat, amelyekre a monetáris döntések épülnek. Feladatai közé tartozott az adatszolgáltatás felügyelete, a minőségbiztosítás, valamint az adatfeldolgozás módszertani és informatikai irányítása. Nemzetközi szinten is aktív volt, tagja lett az Európai Központi Bank statisztikai bizottságának.

Az viszont nem egyértelmű, hogy mennyire tartozott Matolcsy szűk köréhez: egyes források szerint igen, mások szerint kapcsolatuk évekkel ezelőtt megromlott. Gerendás végül 2025 elején távozott az MNB-től, még Varga Mihály jegybankelnöki kinevezése előtt.

Kapcsolatépítés a Tisza Párttal

A neve egy másik ügy kapcsán is felmerült. A Telex korábbi cikke szerint Matolcsy Ádám köre több alkalommal próbált kapcsolatot építeni a Tisza Párttal, közvetítőkön keresztül. A lap információi alapján ezek a megkeresések rendre sikertelenek voltak, és a párt részéről már kezdetben elutasításba ütköztek.

Az Index megkeresésére nem érkezett válasz, a cikkre ugyanakkor Magyar Péter a Facebookon reagált: mindössze annyit írt, hogy „az Index megírta, tehát nem igaz”.

Létezik a Matolcsy-Tisza kapcsolat?

Jó pár hónappal ezelőtt több sajtóinformáció is keringett arról, hogy Matolcsy Ádám úgy próbálja magát kimosni a córeszből, hogy vagyonának egy részét Magyar Péterék kampányába tolja.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

T. Péter
•••
2026. április 24. 11:03 Szerkesztve
Friss hír: Vitézy a közlekedési miniszter. Ez egészen jó ötletnek tűnik.
zakar zoltán béla
2026. április 24. 11:01
Borbás Marcsi konyhás lesz?
