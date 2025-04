További vizsgálatok az MNB-alapítványok ügyében

Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László, most először nyilatkozott a botrány kirobbanása óta, a Dellában pedig úgy fogalmazott, hogy „soha nem kaptam Orbán Viktortól utasítást az ellenőrzési terv elkészítésére”. Hozzátette, „Javaslatokat kérek be a minisztériumoktól, de kevés szokott beérkezni. A nemzeti bankra vonatkozólag nem érkezett javaslat.”

Legerősebb állításunk az, hogy itt vélhetően hűtlen kezelés történt, tehát nem kellő gondossággal kezelték a rájuk bízott vagyont. Ezt az tudja elkövetni, akire rábízták a vagyon kezelését: ez pedig a kuratórium, az azt ellenőrző felügyelőbizottság, illetve a láncolatban lefelé a különböző cégeknek a vezetői.”

– jelentette ki az ÁSZ-elnök

Windisch László azt is hozzátette, hogy „önmagában a büntetés kiszabása a közpénz szempontjából, bár hasznos és talán elrettentő a jövőre nézve, de még hasznosabb lenne, ha vissza lehetne szerezni a pénzeket”. Szerint Matolcsy Ádám, az egykori jegybankelnök fia nem szerepel a számvevőszéki vizsgálatokban, ezért a megszólalása is meglepő. És ezzel ugyan biztosan nem javított a helyzetén, de azt nem tudja megítélni, hogy rontott-e vele.

Emlékeztetőül: Matolcsy György úgy nyilatkozott, hogy az MNB és az alapítványok is több milliárd forintnak megfelelő összeggel járultak hozzá a Neumann János Egyetem fejlesztéséhez. Mint elmondta „minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befektetéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető”. Azt is hozzátette, hogy „az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot”.

