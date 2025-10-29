Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Otthon Start Program árak MNB hitel ingatlanpiac

Valóban többet visz az Otthon Start, mint hoz? Retrospektív fact check az MNB friss lakásárindexe alapján

2025. október 29. 19:58

A program nem elindította, hanem kapcsolódott egy már kibontakozó árnövekedési trendhez.

2025. október 29. 19:58
null
Kiss-Beregi Gábor
Kiss-Beregi Gábor
Faktum

Szeptember végén a 24.hu így foglalta össze Csorba Dániel ingatlanos-influenszer Tiktokon tett okfejtését: »Bár a 3%-os Otthon Start hitel első látásra vonzó lehet 20–30 ezer ember számára, akik a következő időszakban kedvezményes kölcsönhöz juthatnak, Csorba szerint a piacon tapasztalható áremelkedések hatása sokkal szélesebb körre lesz, nagyjából 5–600 ezer emberre lehet kihatással. Az ingatlanpiac – a belső banki információk szerint – már az elmúlt hónapokban 8–10%-os drágulást mutatott, ami szinte kizárólag a 3%-os hitel bevezetésének tudható be.« A portál szeptember végén tehát arról számolt be, hogy az ingatlanos az Otthon Start Programot nevezte meg a piaci árak ugrásszerű növekedésének fő okaként. Azóta azonban megjelent a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2025 második negyedéves lakásárindexe, amely számszerűen is bemutatja, miként alakultak az árak a program bejelentése előtt. Ennek alapján utánajártunk, mennyiben állja meg a helyét Csorba Dániel okfejtése – valóban a támogatás fűtötte-e fel az ingatlanpiacot, vagy a folyamat korábban elkezdődött már.

Csorba Dániel a 24.hu által idézett nyilatkozatában így fogalmazott: »A matematikai számítás egyszerű: miközben 20–30 ezer ember rövid távon jól jár a hitellel, több mint félmillióan fognak hosszú távon magasabb árakon vásárolni. Ezzel az állami beavatkozás összesen 3500 milliárd forintos plusz kiadást generál a lakásvásárlóknak a következő években.« Az ingatlanos fő állítása tehát az, hogy az Otthon Start Program közvetlenül idézte elő az ingatlanárak radikális megugrását. Érvelése szerint a 3%-os kamat kedvezménye nem a vásárlókat segíti, hanem beépül az árakba, és valójában a kínálati oldal profitál belőle. Érvelése szerint tehát a keresletösztönző beavatkozás szinte azonnal inflálja az ingatlanárakat, így míg néhány tízezer ember rövid távon nyer, hosszú távon több százezren veszítenek. A számítás logikája önmagában logikusan hangzik, ám a kérdés az, hogy az árnövekedés tényleges időzítése valóban egybeesik-e az Otthon Start bejelentésével, vagy már előtte megindult a piac felfutása. Ezt az időzítést a Magyar Nemzeti Bank adatai segítenek pontosan értelmezni.

Ezt is ajánljuk a témában

Most kiderül, túl van-e Magyarország a nehezén

Videó

A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a harmadik negyedéves GDP-adatokat. A Mandiner által megkérdezett elemzők vegyes képet festenek Magyarország gazdaságáról, de abban egyetértenek, hogy már látszik a fény az alagút végén.

A HVG már címében is szembehelyezkedett Csorba Dániel értelmezésével: »Már azelőtt kilőttek a lakásárak, hogy szóba került volna az Otthon Start.« A cikk a friss MNB-adatok alapján bemutatja, hogy a lakáspiaci drágulás már a program bejelentése előtt gyorsuló ütemet mutatott. Az elemzésben emlékeztetnek, hogy »2025 első negyedévében 10,6 százalékos volt a drágulás, ezt követte a második negyedévi 6,3 százalék, amivel a nominális éves lakásár-dinamika 21,1 százalékról 23,1 százalékra gyorsult a fővárosban. A vidéki városokban a megelőző negyedévi 7,7 százalékos drágulást 5,9 százalék követte a második negyedévben, így az éves lakásár-dinamika 15,4 százalékról 18,7 százalékra emelkedett. A községekben a 2025 első negyedévi 3,6 százalékot 2,8 százalék követte, így itt 12,4 százalékról 10,7 százalékra mérséklődött a drágulás.« A drágulás üteme már a második negyedév végére kimutathatóan megemelkedett, amikor az Otthon Start Program még csak előkészítés alatt állt. Ebből az következik, hogy a piaci árnövekedés nem a bejelentéssel indult, hanem annak már megelőző időszakában gyorsult fel.

Az MNB lakásárindexének hivatalos jelentésének adatai megerősítik ezt. A jelentés szerint »a fővárosban és a vidéki városokban nőtt, a községekben mérséklődött a lakásár-emelkedés éves üteme 2025 második negyedévében. Budapesten a 2025. első negyedévi 10,6 százalékos drágulás után a második negyedévben 6,3 százalékkal nőttek a lakásárak, ezzel a nominális éves lakásár-dinamika 21,1 százalékról 23,1 százalékra gyorsult a fővárosban. A vidéki városokban a megelőző negyedévi 7,7 százalékos drágulást követően 2025 második negyedévében újabb 5,9 százalékkal emelkedtek a lakásárak, így az éves lakásár-dinamika 15,4 százalékról 18,7 százalékra emelkedett. A községekben a 2025 első negyedévi 3,6 százalékot követően a második negyedévben 2,8 százalékos lakásár-emelkedés volt megfigyelhető, míg az éves növekedési ütem 12,4 százalékról 10,7 százalékra lassult.« Az adatok alapján tehát világosan látszik, hogy amíg a városokban felgyorsult a lakásokkal kapcsolatos áremelkedés, addig a községekben mérséklődött, vagyis az ország különböző térségeiben eltérő folyamatok zajlottak le az Otthon Start Program bejelentése előtti hónapokban.

Az Otthon Start Program szabályozását rögzítő rendelet 2025 július 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben és az igénylések szeptember 1-étől indultak meg a kereskedelmi bankoknál, a drágulás pedig 2025 második negyedévében lett egyértelműen mérhető. Vagyis már azelőtt, hogy a program hatása érdemben megjelent volna, számottevő árnövekedés zajlott a lakáspiacon. Az, hogy az éves áremelkedési ütem Budapesten 23,1%, a vidéki városokban 18,7% volt a második negyedév végén, azt mutatja, hogy a drágulás előre futott a támogatási rendszer által várt keresleti hullám előtt. A

 piaci lendület tehát már megvolt, és a program inkább egy meglévő trenddel találkozott, semmint elindította volna azt. 

Az a kijelentés tehát, hogy az Otthon Start Program »kilőtte« az árakat, időben nem állja meg a helyét: az árnövekedés már a bejelentés előtt is kimutatható volt. Az MNB adatai szerint mindez különösen a fővárosi és városi ingatlanpiacokon figyelhető meg, miközben a községekben a növekedés üteme mérséklődött – ez a különbség aláhúzza, hogy az állami beavatkozás hatása nem egységes a teljes piacon.

Az adatokból tehát az látszik, hogy az árnövekedés Budapesten és a vidéki városokban már az Otthon Start Program bejelentése előtt felgyorsult, a községekben viszont mérséklődött. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Otthon Start Programnak ne lenne hatása, vagy hogy a későbbiekben ne erősítené fel a keresletet és ezzel a drágulást. Csak azt mutatja, hogy a lakáspiaci emelkedés már akkor is jelentős volt, amikor a program még csak bejelentés vagy hatás előtt állt. A folyamat korábbi indulása tehát nem cáfolja, hanem épp megerősíti azt a logikát, amely szerint a piac sokszor előbb reagál a várakozásokra, mint ahogy a politikai döntések ténylegesen életbe lépnek. 

A tények alapján ezért az a legpontosabb megállapítás, hogy a program nem elindította, hanem kapcsolódott egy már kibontakozó árnövekedési trendhez. 

És ha mindez így van, akkor a végső kérdés adja magát: vajon tényleg a 3%-os kamat volt a gyújtószikra – vagy csupán a lakáshiány parazsát fújta fel még nagyobb lángra?”

Nyitókép: Faktum

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bulldog Orange
2025. október 29. 21:47
Azoknak, akik ezzel jutnak lakáshoz, azoknak szuper! Akik ingatlant akarnak eladni, azoknak megint jó hír...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!