Szeptember végén a 24.hu így foglalta össze Csorba Dániel ingatlanos-influenszer Tiktokon tett okfejtését: »Bár a 3%-os Otthon Start hitel első látásra vonzó lehet 20–30 ezer ember számára, akik a következő időszakban kedvezményes kölcsönhöz juthatnak, Csorba szerint a piacon tapasztalható áremelkedések hatása sokkal szélesebb körre lesz, nagyjából 5–600 ezer emberre lehet kihatással. Az ingatlanpiac – a belső banki információk szerint – már az elmúlt hónapokban 8–10%-os drágulást mutatott, ami szinte kizárólag a 3%-os hitel bevezetésének tudható be.« A portál szeptember végén tehát arról számolt be, hogy az ingatlanos az Otthon Start Programot nevezte meg a piaci árak ugrásszerű növekedésének fő okaként. Azóta azonban megjelent a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2025 második negyedéves lakásárindexe, amely számszerűen is bemutatja, miként alakultak az árak a program bejelentése előtt. Ennek alapján utánajártunk, mennyiben állja meg a helyét Csorba Dániel okfejtése – valóban a támogatás fűtötte-e fel az ingatlanpiacot, vagy a folyamat korábban elkezdődött már.

Csorba Dániel a 24.hu által idézett nyilatkozatában így fogalmazott: »A matematikai számítás egyszerű: miközben 20–30 ezer ember rövid távon jól jár a hitellel, több mint félmillióan fognak hosszú távon magasabb árakon vásárolni. Ezzel az állami beavatkozás összesen 3500 milliárd forintos plusz kiadást generál a lakásvásárlóknak a következő években.« Az ingatlanos fő állítása tehát az, hogy az Otthon Start Program közvetlenül idézte elő az ingatlanárak radikális megugrását. Érvelése szerint a 3%-os kamat kedvezménye nem a vásárlókat segíti, hanem beépül az árakba, és valójában a kínálati oldal profitál belőle. Érvelése szerint tehát a keresletösztönző beavatkozás szinte azonnal inflálja az ingatlanárakat, így míg néhány tízezer ember rövid távon nyer, hosszú távon több százezren veszítenek. A számítás logikája önmagában logikusan hangzik, ám a kérdés az, hogy az árnövekedés tényleges időzítése valóban egybeesik-e az Otthon Start bejelentésével, vagy már előtte megindult a piac felfutása. Ezt az időzítést a Magyar Nemzeti Bank adatai segítenek pontosan értelmezni.