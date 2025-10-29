A HVG már címében is szembehelyezkedett Csorba Dániel értelmezésével: »Már azelőtt kilőttek a lakásárak, hogy szóba került volna az Otthon Start.« A cikk a friss MNB-adatok alapján bemutatja, hogy a lakáspiaci drágulás már a program bejelentése előtt gyorsuló ütemet mutatott. Az elemzésben emlékeztetnek, hogy »2025 első negyedévében 10,6 százalékos volt a drágulás, ezt követte a második negyedévi 6,3 százalék, amivel a nominális éves lakásár-dinamika 21,1 százalékról 23,1 százalékra gyorsult a fővárosban. A vidéki városokban a megelőző negyedévi 7,7 százalékos drágulást 5,9 százalék követte a második negyedévben, így az éves lakásár-dinamika 15,4 százalékról 18,7 százalékra emelkedett. A községekben a 2025 első negyedévi 3,6 százalékot 2,8 százalék követte, így itt 12,4 százalékról 10,7 százalékra mérséklődött a drágulás.« A drágulás üteme már a második negyedév végére kimutathatóan megemelkedett, amikor az Otthon Start Program még csak előkészítés alatt állt. Ebből az következik, hogy a piaci árnövekedés nem a bejelentéssel indult, hanem annak már megelőző időszakában gyorsult fel.
Az MNB lakásárindexének hivatalos jelentésének adatai megerősítik ezt. A jelentés szerint »a fővárosban és a vidéki városokban nőtt, a községekben mérséklődött a lakásár-emelkedés éves üteme 2025 második negyedévében. Budapesten a 2025. első negyedévi 10,6 százalékos drágulás után a második negyedévben 6,3 százalékkal nőttek a lakásárak, ezzel a nominális éves lakásár-dinamika 21,1 százalékról 23,1 százalékra gyorsult a fővárosban. A vidéki városokban a megelőző negyedévi 7,7 százalékos drágulást követően 2025 második negyedévében újabb 5,9 százalékkal emelkedtek a lakásárak, így az éves lakásár-dinamika 15,4 százalékról 18,7 százalékra emelkedett. A községekben a 2025 első negyedévi 3,6 százalékot követően a második negyedévben 2,8 százalékos lakásár-emelkedés volt megfigyelhető, míg az éves növekedési ütem 12,4 százalékról 10,7 százalékra lassult.« Az adatok alapján tehát világosan látszik, hogy amíg a városokban felgyorsult a lakásokkal kapcsolatos áremelkedés, addig a községekben mérséklődött, vagyis az ország különböző térségeiben eltérő folyamatok zajlottak le az Otthon Start Program bejelentése előtti hónapokban.