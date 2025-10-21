Bár a közgazdaságtan első kurzusain tanítjuk az adóáthárítás mechanizmusát, a valóságban a 2022–2023-as időszakban az áremelkedés jelentős része »importált infláció volt«. Az is tény, hogy ez európai eszköztár volt egy európai energiaválságra: az EU kötelező, ideiglenes »szolidaritási hozzájárulást« vezetett be a fosszilis szektor extra nyereségeire, számos tagállam pedig szélesebb ideiglenes terhekkel élt. A korrekt vita ma már nem azon megy, hogy »legyen-e valami«, hanem a kivezetési pályáról, az időzítésről és a kiszámíthatóságról.

Az export és az árfolyam viszonya a közbeszédben gyakran félrecsúszik. A »gyengébb forint = jobb export« axióma sosem volt teljes, de az ellenkezője sem igaz. A magyar kivitel teljesítményét egyszerre húzza a termékösszetétel, a beruházási ciklus, az energiaköltség, a logisztikai láncok minősége és a külpiaci kereslet. Az elmúlt három évben ezek mind viharosan változtak; volt, ami semlegesítette, és volt, ami felnagyította az árfolyamhatást. Aki azt mondja: »gyengült a forint, mégsem szárnyalt az export, tehát a gyengítés tévút«, az olyan modellt kér számon a valóságon, amely egyetlen változóra akar mindent ráfogni. A külkereskedelmi kép most soktényezős; érdemes a kapacitás- és termékstratégiai oldalt nézni, nem csak a devizagörbét.

A versenyről és a közbeszerzésekről Simor helyesen mondja: az egészséges verseny növekedési és inflációs fék. De a 2022–2025-ös európai infláció főhajtóerői az energia- és élelmiszerlánc, valamint a szolgáltatási kosár merevsége voltak; a közbeszerzési struktúra ettől még probléma, csak nem ez magyarázza az árindex kétharmadát. Ebben érdemes higgadtan különválasztani a szerkezeti reformot (amelyből minél több, annál jobb) és a rövid távú ársokkokat (amelyeket monetáris és költségvetési eszközökkel lehet kezelni). A tennivaló világos: versenyfokozás, belépési korlátok csökkentése, észszerűsíthető állami megrendelési gyakorlat – mindez a termelékenységen keresztül visszahat az árszintre is.

Az EU-függésről szóló végletes mondatok – a perifériára szorulásról – egyszerűek, de félrevezetők. A valóság: Magyarország mélyen integrált a belső piacba, az FDI-bázis, a beszállítói láncok és az export-arány együtt definiálják a növekedési platformot. Ez nem sorscsapás, hanem adottság, amellyel racionálisan kell bánni: energiabiztonság, ellátási lánc-diverzifikáció, ipari és K+F-kapacitások bővítése mellett kiegyensúlyozott viszony Brüsszellel. A hivatalos tavaszi előrejelzés is ezt a »szürke optimizmust« írja le: mérsékelt növekedés 2025-ben, gyorsulás 2026-ban – a pályát a hazai szakpolitika képes javítani vagy rontani.

Marad a szerepzavar kérdése. Simor nem csak közgazdasági állításokat fogalmaz meg, hanem politikai következtetéseket is: választási logikáról, nyomozóhatósági dinamikáról beszél. Jogában áll, de ettől még illik különválasztani a monetáris-technikai tárgyalást és a politikai olvasatot. Pláne valakinek, aki a 2008-as válságban maga is extrém monetáris szigorral élt – az alapkamat 11,5 százalékig ugrott –, miközben az ország IMF/EU/ Világbank-csomagban stabilizálódott. Akkor sem volt egyszerű a képlet, és akkor sem a politikai paneleken múlt a talpra állás, hanem az intézményi hitelességen és a konzisztens programon.