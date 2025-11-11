Izzott a levegő az ATV stúdiójában: kőkemény kérdéseket szegeztek Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

Rónai nem hitt a szemének, amikor meglátta: Orbán meglepte a sokat látott újságírót (FOTÓ)
Ezt nem lesz egyszerű kibogozni.
A rövid kedvcsináló videóból kiderül, hogy egy feszült és tartalmas beszélgetésre számíthatunk a miniszterelnök és az ATV műsorvezetője között.
Ezt is ajánljuk a témában
A felvételen hallható, ahogy Rónai Egon azzal vezeti fel a beszélgetést: „Kezdjük az amerikai úttal”, utalva a miniszterelnök nemrég lezajlott washingtoni látogatására és Donald Trumppal folytatott tárgyalására.
Mindez arra enged következtetni, hogy az interjú egyik központi témája a tengerentúli út részletei és annak politikai jelentősége lesz. A rövid részletből kiderül, hogy szóba kerülnek majd a közelgő választások, a kegyelmi ügy, a Matolcsy Györggyel való nézeteltérések, valamint a Magyar Péterrel kialakult konfliktus és Budapest pénzügyi helyzete is. Mindez egy feszült és tartalmas beszélgetést ígér a miniszterelnök és az ATV műsorvezetője között.
A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
