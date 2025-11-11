Ft
Izzott a levegő az ATV stúdiójában: kőkemény kérdéseket szegeztek Orbán Viktorhoz (VIDEÓ)

2025. november 11. 16:22

A rövid kedvcsináló videóból kiderül, hogy egy feszült és tartalmas beszélgetésre számíthatunk a miniszterelnök és az ATV műsorvezetője között.

2025. november 11. 16:22
null

Orbán Viktor „unalmasnak semmiképp sem nevezné” azt az interjút, amelyet Rónai Egon készített vele, és amelyet ma 17 órától tekinthetünk meg az ATV YouTube-csatornáján – derül ki a miniszterelnök által közzétett rövid kedvcsináló videóból.

A felvételen hallható, ahogy Rónai Egon azzal vezeti fel a beszélgetést: „Kezdjük az amerikai úttal”, utalva a miniszterelnök nemrég lezajlott washingtoni látogatására és Donald Trumppal folytatott tárgyalására.

Mindez arra enged következtetni, hogy az interjú egyik központi témája a tengerentúli út részletei és annak politikai jelentősége lesz. A rövid részletből kiderül, hogy szóba kerülnek majd a közelgő választások, a kegyelmi ügy, a Matolcsy Györggyel való nézeteltérések, valamint a Magyar Péterrel kialakult konfliktus és Budapest pénzügyi helyzete is. Mindez egy feszült és tartalmas beszélgetést ígér a miniszterelnök és az ATV műsorvezetője között.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fsanyec
2025. november 11. 18:25
Az ATV mint oroszlánbarlang? Inkább egy patkánylyuk.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 11. 18:19
TiSzaros Messiás meg valahol tajtrészegen most szarja össze magát...
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. november 11. 18:18
eszesfejsze 2025. november 11. 17:42 • Szerkesztve Orbán csak olyan interjúkra megy el, ahol ő írta a kérdéseket. Ez tudott. - Aztán nehogy bevert pofával ébredj holnap...tudod, kicsi szektás baromállatka?
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. november 11. 18:17
Kőkemény micsodák? Egon úr ismét hozta a mucsai bugris tahót, ennyi történt. De jövő áprilisban mehet munkanélkülire...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!