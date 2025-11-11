Rónai nem hitt a szemének, amikor meglátta: Orbán meglepte a sokat látott újságírót (FOTÓ)

Az interjú, amire évek óta vár az ország: tizenkilencre húzott lapot Orbán, bemerészkedik az oroszlán barlangjába
A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
Ezt nem lesz egyszerű kibogozni.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor bejelentette, Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.
A miniszterelnök most egy fotót tett közé a jegyzeteiről, amelyeket az interjú felvétele közben készített.
A kormányfő elárulta azt is, hogy a szóban forgó Mérleg epizód ma 17 órakor válik elérhetővé az ATV Youtube-csatornáján.
