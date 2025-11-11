Ft
ATV Mérleg Rónai Egon Orbán Viktor

Rónai nem hitt a szemének, amikor meglátta: Orbán meglepte a sokat látott újságírót (FOTÓ)

2025. november 11. 15:04

Ezt nem lesz egyszerű kibogozni.

2025. november 11. 15:04
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor bejelentette, Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.

A miniszterelnök most egy fotót tett közé a jegyzeteiről, amelyeket az interjú felvétele közben készített.

A kormányfő elárulta azt is, hogy a szóban forgó Mérleg epizód ma 17 órakor válik elérhetővé az ATV Youtube-csatornáján.

***

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

***

