Az interjú, amire évek óta vár az ország: tizenkilencre húzott lapot Orbán, bemerészkedik az oroszlán barlangjába

2025. november 11. 10:50

A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.

2025. november 11. 10:50
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.

Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor elárulta, hogy a beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Válasz erre
satrafa-2
2025. november 11. 11:28
Nem értem, mire ez a nagy csudacsinálás. A miniszterelnöknek feladata, hogy a magyarok minél szélesebb rétegeihez elérjen. Mondhatnám, munkaköri kötelesség. :))
nogradi
2025. november 11. 11:27
Ha Egon hozza s formát a csuti leizzad.
westend
2025. november 11. 11:27
belbuda 2025. november 11. 11:11 "Komoly dolgokra senki se számítson" - sose merült föl itt senkiben, hogy tőled bármi komolyra számíthasson poloskanyaló. Vedd má' észre magad...
