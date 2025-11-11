Az interjú, amire évek óta vár az ország: tizenkilencre húzott lapot Orbán, bemerészkedik az oroszlán barlangjába

Végre megszólalt Oroszország is: ez Putyin reakciója a Trump–Orbán csúcstalálkozóra
Zelenszkij egészen más stílusban nyilatkozott.
A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.
Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor elárulta, hogy a beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij egészen más stílusban nyilatkozott.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
***