Így járatta le magát Magyar Péter azzal a műsorvezetővel szemben, akinek most Orbán Viktor lesz a vendége: a Tisza-vezér dühroham közepette viharzott ki az ATV-ből

Az interjú, amire évek óta vár az ország: tizenkilencre húzott lapot Orbán, bemerészkedik az oroszlán barlangjába
A beszélgetés fő témái a magyar-amerikai csúcs eredményei és egyéb aktuálpolitikai események lesznek.
Magyar Péter nem volt hajlandó reagálni a kérdésre, azt ismételgette, „Van-e kérdés, szerkesztő úr?”, majd kiviharzott a stúdióból.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.
A műsorvezető korábban Magyar Péterrel, a Tisza párt elnökével is vitába keveredett, miután a riporter rákérdezett, hányszor hívták az elmúlt hónapokban Magyar Pétert a csatornához.
A történtek után Magyar Péter közösségi oldalán reagált az esetre. Bejegyzésében azt írta, hogy a csatorna előzetesen arról tájékoztatta, a műsor a „politikai földindulásról” és a következő lépésekről fog kérdezni, azonban szerinte a műsorvezető valótlan állításokat tett az ATV-be történő meghívásairól. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az összes SMS-üzenetét tudja igazolni, és egy hónapig nem hívták a csatornához.
Magyar Péter hozzátette, hogy a műsorban szerinte nem a nézők döntéseit, hanem „a Fidesz érdekeit védték hazugságokkal”, ezért javasolta, hogy az ATV propagandaműsorait a nézők kerüljék el.
