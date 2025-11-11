Így járatta le magát Magyar Péter azzal a műsorvezetővel szemben, akinek most Orbán Viktor lesz a vendége: a Tisza-vezér dühroham közepette viharzott ki az ATV-ből

A történtek után Magyar Péter közösségi oldalán reagált az esetre. Bejegyzésében azt írta, hogy a csatorna előzetesen arról tájékoztatta, a műsor a „politikai földindulásról” és a következő lépésekről fog kérdezni, azonban szerinte a műsorvezető valótlan állításokat tett az ATV-be történő meghívásairól. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az összes SMS-üzenetét tudja igazolni, és egy hónapig nem hívták a csatornához.