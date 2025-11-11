Ft
11. 11.
kedd
dühroham Rónai Egon ATV Magyar Péter Orbán Viktor

Így járatta le magát Magyar Péter azzal a műsorvezetővel szemben, akinek most Orbán Viktor lesz a vendége: a Tisza-vezér dühroham közepette viharzott ki az ATV-ből

2025. november 11. 11:24

Magyar Péter nem volt hajlandó reagálni a kérdésre, azt ismételgette, „Van-e kérdés, szerkesztő úr?”, majd kiviharzott a stúdióból.

2025. november 11. 11:24
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor Rónai Egon vendége lesz az ATV Mérleg című műsorában.

A műsorvezető korábban Magyar Péterrel, a Tisza párt elnökével is vitába keveredett, miután a riporter rákérdezett, hányszor hívták az elmúlt hónapokban Magyar Pétert a csatornához.

Magyar Péter nem volt hajlandó reagálni a kérdésre, többször csak azt ismételgette: „Van-e kérdés, szerkesztő úr?”, majd kiviharzott a stúdióból.

A történtek után Magyar Péter közösségi oldalán reagált az esetre. Bejegyzésében azt írta, hogy a csatorna előzetesen arról tájékoztatta, a műsor a „politikai földindulásról” és a következő lépésekről fog kérdezni, azonban szerinte a műsorvezető valótlan állításokat tett az ATV-be történő meghívásairól. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az összes SMS-üzenetét tudja igazolni, és egy hónapig nem hívták a csatornához.

Magyar Péter hozzátette, hogy a műsorban szerinte nem a nézők döntéseit, hanem „a Fidesz érdekeit védték hazugságokkal”, ezért javasolta, hogy az ATV propagandaműsorait a nézők kerüljék el.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

