A bankárok soraiból érkezik Kármán András, a leendő pénzügyminiszter

Nem vesztegette az időt a Tisza Párt tavaly ősszel bemutatott pénzügyekért és adóügyekért felelős szakpolitikusa, akit hétfőn mutatott be Magyar Péter, immár az alakuló Tisza-kormány pénzügyminisztereként. Kármán András már a választási győzelmet követően személyesen tárgyalt Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével. Ez nem meglepő, mivel fontos, hogy a kormány által meghatározott fiskális és a független MNB által irányított monetáris politika szinkronban mozogjon.

Kármán András és Varga Mihály emellett abban is megállapodott, hogy Magyarország legkésőbb a 2030-as évek elejére bevezeti az eurót.

Szintén Kármán jelentette be a napokban, hogy a Tisza-kormány egyelőre fenntartja a védett üzemanyagárakat és az árréskorlátozásokat is csak akkor vezeti ki, amikor a piaci árakhoz az infláció meglódulása nélkül is vissza lehet térni.