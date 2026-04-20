A bankárok soraiból érkezik Kármán András, a leendő pénzügyminiszter

Megnevezte minisztereit Magyar Péter
Összesen tizenhat minisztérium lesz.
Az Orbán-kormánnyal a különutas gazdaságpolitika miatt romlott meg a viszonya a leendő pénzügyminiszternek. Kármán András az EBRD-nél és az Erste Csoportnál is vezető volt, mielőtt a Tisza Párt politikusává vált.
Nem vesztegette az időt a Tisza Párt tavaly ősszel bemutatott pénzügyekért és adóügyekért felelős szakpolitikusa, akit hétfőn mutatott be Magyar Péter, immár az alakuló Tisza-kormány pénzügyminisztereként. Kármán András már a választási győzelmet követően személyesen tárgyalt Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével. Ez nem meglepő, mivel fontos, hogy a kormány által meghatározott fiskális és a független MNB által irányított monetáris politika szinkronban mozogjon.
Kármán András és Varga Mihály emellett abban is megállapodott, hogy Magyarország legkésőbb a 2030-as évek elejére bevezeti az eurót.
Szintén Kármán jelentette be a napokban, hogy a Tisza-kormány egyelőre fenntartja a védett üzemanyagárakat és az árréskorlátozásokat is csak akkor vezeti ki, amikor a piaci árakhoz az infláció meglódulása nélkül is vissza lehet térni.
A tervek szerint a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést.
A leendő pénzügyminiszter a 2010-ben megalakult Orbán-kormány államtitkáraként már résztvevője volt a magyar gazdaságpolitikának. Kármán András ugyanakkor nem értett egyet a Matolcsy György nevéhez köthető unortodox gazdaságpolitikával, így még a második Orbán-kormány alatt megszűnt államtitkári megbízatása.
Kármán a rövid államtitkári munkáját követően az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál (EBRD), majd az Erste Banknál volt vezető, vagyis a nemzetközi pénzpiacokon szerzett tapasztalatai és kapcsolatai formálhatják az új költségvetési politikát.
A Tisza-kormány pénzügyminisztere a bankvilágban betöltött tisztségei és nem titkolt piacpárti nézetei miatt felerősítette azokat az aggodalmakat – hasonlóan Kapitány István leendő gazdaságfejlesztési- és energiaminiszter személyéhez –, hogy a leendő kormány visszatér a jelenleginél szabályozatlanabb neoliberális gazdaságpolitikához és megszünteti az állami árszabályozásokat, valamint a családtámogatási rendszert.
Kármán András már tavaly ősszel üzent a nemzetközi piacoknak jelezve, hogy piacpárti gazdaságpolitikai fordulatra készül a Tisza Párt. Az euró bevezetésének szándéka ráadásul fontos üzenettel bír, a következő években a közös valutához szükséges kritériumok érdekében világos költségvetési politika várható, ráadásul a hitelminősítők és a befektetők is megelőlegezett bizalommal várják a fordulatot.
Az ugyanakkor nem jelenthető ki, hogy a 2030-ig tartó kormányzati ciklusban biztosan nem kell a családoknak megszorításokra számítaniuk, sőt, az irányváltás inkább azt vetíti előre, hogy idővel lesznek a jóléti intézkedéseket is érintő reformok.
Ennek oka, hogy az euró gyors bevezetéséhez mielőbb teljesíteni kell a kritériumokat, vagyis az államadósságot a jelenlegi 75 százalék körüli szintről 60 százalék alá kell csökkenteni, vagy legalábbis egy tartható csökkenő pályára állítani, az idén várhatóan 5 százalék feletti hiányt pedig 3 százalék alá kell mérsékelni. A jegybanknak is fontos feladata lesz, a forint árfolyamát stabilan kell tartani, vagyis a nemzeti valuta a következő években nem tudja segíteni a gazdasági növekedést. Kulcsfontosságú ugyanakkor, hogy az új kormánynak sikerül-e időben felszabadítania a jelenleg még befagyasztott uniós forrásokat.
Kármán András a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett pénzügyi diplomát, közben két évet a hollandiai Groningeni Egyetemen is eltöltött. Egyetemi évei alatt a Széchenyi István Szakkollégium tagja volt – amelynek ebben az időszakban Rogán Antal és Karácsony Gergely is tagja volt –, ahol 1995-ben diákvezetővé is megválasztották – emlékeztet az Index.
Diplomája megszerzése után, 1997-ben a Magyar Nemzeti Banknál kezdte karrierjét elemzőként. Tizenhárom éves jegybanki pályafutása során a monetáris szabályozási osztály vezetője, majd a pénzügyi elemzések divízió igazgatója lett, képviselte az MNB-t az Európai Központi Bank piaci műveletek bizottságában, és az Állami Adósságkezelő Központ igazgatóságának elnöki tisztségét is betöltötte, majd 2010 júniusa és 2011 novembere között a Nemzetgazdasági Minisztériumban adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkárként dolgozott.
Ezt követően, 2011 decemberétől 2015 tavaszáig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a magyar, cseh, szlovák, horvát és grúz országcsoport igazgatójaként dolgozott, ami már egyértelműen nemzetközi szintű tapasztalatot jelentett. Azóta pedig az Erste Group kötelékében tölt be különböző vezetői pozíciókat. Legutóbb a jelzálogbank élén állt, amelyet a megalakulásától fogva ő irányított, egészen 2025 augusztusáig.
Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala