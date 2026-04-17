Fordult a kocka: ez az eredmény át fogja rajzolni a térképet – egy újabb mandátumot bukott el a Fidesz
Nagy változás történt Pakson.
Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie.
„Közel 2,4 millió ember szavazott a Fideszre. Hatalmas a felelősség, hogy a választóink érdekeit megfelelően képviseljük. Ehhez teljes megújulás szükséges. Választóink képviseletének alapja nem lehet gáncsoskodás és gyűlölködés. Arra kell törekednünk, hogy egy jobb országban éljünk.
Sokan most először azért nem szavaztak ránk, mert elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból.
Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk. Az április 12-i választás eredménye megmutatta, hogy a gyűlöletkeltés nagyon nem jó irány, hiszen családok mentek tönkre, barátságok szűntek meg a kampány miatt és ez a legutolsó, amit egy keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű közéleti szereplő kívánhat az országnak.
Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket. A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól? A korábbi tapasztalatokhoz képest hihetetlen volt, de nem jött már senki szívvel-lélekkel segíteni. Itt az ideje ezen változtatni!
Sajnos még senki nem kért bocsánatot a 2,4 millió szavazónktól ezért a vereségért.
Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie. Az utolsó órájában vagyunk annak, hogy változtatni tudjunk a hozzáállásunkon. Teljesen új alapokra és fiatalításra van szükség, a parlamenten belül és kívül egyaránt.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy változás történt Pakson.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos