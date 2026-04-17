országgyűlési választás 2026 Magyarország király nóra választás

Sajnos még senki nem kért bocsánatot a 2,4 millió szavazónktól ezért a vereségért

2026. április 17. 20:47

Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie.

Király Nóra
„Közel 2,4 millió ember szavazott a Fideszre. Hatalmas a felelősség, hogy a választóink érdekeit megfelelően képviseljük. Ehhez teljes megújulás szükséges. Választóink képviseletének alapja nem lehet gáncsoskodás és gyűlölködés. Arra kell törekednünk, hogy egy jobb országban éljünk. 

Sokan most először azért nem szavaztak ránk, mert elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból.

Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk. Az április 12-i választás eredménye megmutatta, hogy a gyűlöletkeltés nagyon nem jó irány, hiszen családok mentek tönkre, barátságok szűntek meg a kampány miatt és ez a legutolsó, amit egy keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű közéleti szereplő kívánhat az országnak.

Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket. A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól? A korábbi tapasztalatokhoz képest hihetetlen volt, de nem jött már senki szívvel-lélekkel segíteni. Itt az ideje ezen változtatni! 

Sajnos még senki nem kért bocsánatot a 2,4 millió szavazónktól ezért a vereségért.

Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie. Az utolsó órájában vagyunk annak, hogy változtatni tudjunk a hozzáállásunkon. Teljesen új alapokra és fiatalításra van szükség, a parlamenten belül és kívül egyaránt.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Picnic Niki
2026. április 17. 21:50 Szerkesztve
Király Nóra: Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket – írta, majd jelezte: „A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól?”
velorex-4
2026. április 17. 21:44
Miért kellene bocsánatot kérni? Aki 16 évi agymosást követően az állampártra szavazott az megérdemli, hogy továbbra is azt kapja....
Picnic Niki
2026. április 17. 21:44
Giszdúr 2026. április 17. 21:20 Nem rémlik, hogy Orbán Viktor a színpadról uszított volna balos újságírók ellen. Stb. ---- „A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás: átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim, túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget” – mondta Orbán, aki szerint 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkba, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk felett.
levig79
2026. április 17. 21:42
Te mégis mi a francról beszélsz? Jó volt a kampány? Nem nyertünk, nem volt jó. HOgy gyűlölködő volt-e? Hát baszki az ellenfél akasztani akar könyörgöm! AZ irány nem volt orssz, MP egy vállalhatatlan ember, ezt kellett kihangsúlyozni, mivel a kommunikációtól elzárta magát (igen, ő!!!). Hogy túl lett-e ez tolva? Igen, szerintem néha kontraproduktív volt (pl. farok igazítás), nem méltó hozzánk ez a szint. Valahogy az egyensúly borult meg a pozitív és negatív üzenetek közt, és beszívott minket is MP szintje sajnos. De a gyűlölködést nem mi indítottuk el, ezt kikérem magamnak! Apropó, facebook eléréseket kéne elemezni, több politikus is írta, hogy 'letekerték'. Én most, választások után kapok tonnaszámra jobboldai 'noname' influencerektől videókat - előtte ezektől egyszer sem kaptam. Csak mondom, románoknál ezért választást ismételtek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!