Rátapintott a lényegre: fontos kérdést szögezett a Tisza Pártnak Schiffer András (VIDEÓ)

Schiffer mindenkit figyelmeztetett: ez a három ország „nyakig benne van a magyar választási kampányban”
Az ügyvéd és volt országgyűlési képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű: titkosszolgálati beavatkozás történik a magyar választásokba.
Az LMP alapítója arra volt kíváncsi, hogyha igaz a Tisza-előny, akkor miért kell a többi ellenzéki politikust bántani.
Schiffer András ügyvéd az Index Csatatér című műsorában amellett, hogy felhívta arra a figyelmet, hogy milyen komoly külföldi beavatkozási kísérlet zajlik a magyar választásba, feltett egy másik fontos kérdést is.
Megjegyezte, hogy ez a kampány több ponton is eldurvult, de véleménye szerint az agresszió nemcsak a fideszeseket vagy a Mi Hazánk indulóit éri. Példaként egy DK-s jelöltet hozott, aki „elképesztő, amit kap” vármegyeszékhelyen.
„Ez teljesen érthetetlen, de egy dolog biztos: vagy nem igazak Hann Endre és Róna Dániel számai, és
nem igaz az az esélyességmenedzsment, az a reményépítés, ami gyakorlatilag 2024. február 11-e óta a Diákhitel Központ volt vezérigazgatóját repíti”.
„Vagy arról van szó, hogy ez az egész – a milliós Partizán-megtekintés, a Liverpoolt és a Joe Bident verő lájkszámon át egészen a sztratoszférikus Medián-előnyig – egy szemfényvesztés. Vagy az van, hogy igazak Hann Endre és Róna Dániel számai, de akkor miért kell bántani a Kutyapártot és a Demokratikus Koalíciót?”
– tette fel a kérdést Schiffer András.
Az ügyvéd és volt országgyűlési képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű: titkosszolgálati beavatkozás történik a magyar választásokba.