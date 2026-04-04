Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
schiffer andrás hann endre tisza párt mi hazánk közvélemény-kutatás terror kérdés választás

Rátapintott a lényegre: fontos kérdést szögezett a Tisza Pártnak Schiffer András (VIDEÓ)

2026. április 04. 15:21

Az LMP alapítója arra volt kíváncsi, hogyha igaz a Tisza-előny, akkor miért kell a többi ellenzéki politikust bántani.

Schiffer András ügyvéd az Index Csatatér című műsorában amellett, hogy felhívta arra a figyelmet, hogy milyen komoly külföldi beavatkozási kísérlet zajlik a magyar választásba, feltett egy másik fontos kérdést is.

Megjegyezte, hogy ez a kampány több ponton is eldurvult, de véleménye szerint az agresszió nemcsak a fideszeseket vagy a Mi Hazánk indulóit éri. Példaként egy DK-s jelöltet hozott, aki „elképesztő, amit kap” vármegyeszékhelyen.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„Ez teljesen érthetetlen, de egy dolog biztos: vagy nem igazak Hann Endre és Róna Dániel számai, és

nem igaz az az esélyességmenedzsment, az a reményépítés, ami gyakorlatilag 2024. február 11-e óta a Diákhitel Központ volt vezérigazgatóját repíti”.

„Vagy arról van szó, hogy ez az egész – a milliós Partizán-megtekintés, a Liverpoolt és a Joe Bident verő lájkszámon át egészen a sztratoszférikus Medián-előnyig – egy szemfényvesztés. Vagy az van, hogy igazak Hann Endre és Róna Dániel számai, de akkor miért kell bántani a Kutyapártot és a Demokratikus Koalíciót?”

– tette fel a kérdést Schiffer András.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Ezt is ajánljuk a témában

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2026. április 04. 22:48
"Az LMP alapítója arra volt kíváncsi, hogyha igaz a Tisza-előny, akkor miért kell a többi ellenzéki politikust bántani." András! Azért, mert semmi nem igaz, bármit is állítanak. A megjelenése is hazugságra épült, a teljes ember egy merő hazugság. De még mindig túl sokan vannak szemellenzősök, a balos média remek munkát végzett, sajnos még önök is. Az lenne a nagy feladat, hogy ezt a folyamatot vissza kellene fordítani - mondjuk az igazság feltárásával. Mit gondol, menni fog?
Válasz erre
5
0
akitiosz
2026. április 04. 17:46
Mi köze van ennek az állítólagos ügyvédnek a politikai pártokhoz? Minden lében kanál alak felelősség nélkül. Ha annyira ért a politikához, akkor miért nem indul a választáson az LMP-jével? Csak egy a sok közül 0%-os politikus. Attól nem lesznek valakik a 0%-os bukott, sikertelen politikusok, hogy a náluk sikeresebbeket támadják.
Válasz erre
1
19
elcapo-3
2026. április 04. 17:25
A Tisza egy kamupárt....minden kamu körülöttük! Viszont a tiltott pártfinanszírozásuk az nem kamu. Azt bebukják majd , mert lúzerek.
Válasz erre
8
0
csulak
2026. április 04. 15:43
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!