04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
schiffer andrás Tisza Párt vsquare panyi szabolcs titkosszolgálat külügyminiszter Magyar Péter választás

Schiffer mindenkit figyelmeztetett: ez a három ország „nyakig benne van a magyar választási kampányban”

2026. április 04. 09:21

Az ügyvéd és volt országgyűlési képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű: titkosszolgálati beavatkozás történik a magyar választásokba.

null

Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő nemrég az Index Csatatér című műsorban a hazai közélet meghatározó ügyeit és kampánytémáit értékelte. 

Az LMP egykori alapítója felidézte, hogy a jelenleg is fókuszban lévő tiszás ügynökbotrány onnan indult, hogy a VSquare értesülései nyomán arról jelentek meg hírek, hogy több orosz kém érkezett a budapesti orosz nagykövetségre. A cikkeket Panyi Szabolcs jegyezte.

Az azóta kibontakozó események kapcsán Schiffer úgy látja: 

nem túlzó Kövér László Magyar Nemzetnek tett kijelentése, miszerint szervezett nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásokba.

A korábbi országgyűlési képviselő azt is kiemelte, hogy a magyar külügyminiszter és külföldi partnerei közötti egyeztetésekhez jogszerűen nem lehet hozzáférni, különösen nem olyan beszélgetésekhez, mint amilyet Szijjártó Péter folytatott Szergej Lavrovval, Oroszország külügyminiszterével. Éppen ezért nem életszerű az a feltételezés, hogy a kiszivárgott információk belső forrásból, tudatos politikai manőver eredményeként kerültek nyilvánosságra – fogalmazott.

Sokkal inkább az a magyarázat, hogy 

nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – „nyakig benne vannak a magyar választási kampányban” 

– hívta fel a figyelmet.

Hangfelvétel bizonyítja: a külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert, a Tiszáig érnek a szálak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt március végén, hangfelvétel igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.

Lapunk a Negyedik Hatalmi Ág nevű feladótól egy olyan emailt kapott, melynek csatolmányából, egy hangfájlból kiderült, 

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Pénteken pedig egy újabb hanganyag került elő, amelyből világossá vált, hogy Magyar Péterhez is bejáratos Panyi, és és három külföldi szolgálattal is együttműködik.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

csapláros
•••
2026. április 04. 16:29 Szerkesztve
szimpibetti 2026. április 04. 10:26 ..." "a helyzet teljesen egyértelmű: titkosszolgálati beavatkozás történik a magyar választásokba." Tényleg az:😁🤦‍♂️Csörrrrrr.Szerbusz péter barátom ,jól vagy még nemsokáig?Szerbusz lavlov mester,uram és parancsolóm,mit szeretnél édes gazdám?"... MÉG MINDIG azon erőlködsz, mint a hódmezővásárhelyi bohócfigurává alakított szaró Lenin szobor, hogy ezzel Szijjártó okozott MILLIÁRDOS KÁROKAT Magyarországnak és nem az EP-ben ügyködő Újhülye-bolgár csatakanca-Csekkata-Donáth-Szabó kabul rózsája ballibbant csürhe, akik Magyarországot elítélő jelentéseket diktáltak, eljárásokat indítattak, és JÁRÓ euromilliárd TÁMOGATÁSOKAT blokkoltattak !
iimre
•••
2026. április 04. 16:25 Szerkesztve
"Picnic Niki 2026. április 04. 09:53 Ha a Fidesz nem sajátította volna ki a médiát, amelyben a kormánynak kellemetlen hírek nincsenek, és a média szereplői közt valódi verseny van, meg ahol a gyorsaság, olvasottság, nézettség is számít, egykor 4-5 országos napilap is versenyzett az olvasók kegyeiért, akkor ezek a hírek már rég napvilágra kerültek volna." Tényleg? :D Úgy látod, el lehet titkolni bármit is 2026-ban, az internet korában? Ne bomolj már 15-20 éve sem lehetett. :DDD Ja, hogy Romániából írsz…
csapláros
2026. április 04. 16:20
bekeev-2025 2026. április 04. 10:39 csaplárosbekeev-2025 2026. április 04. 09:52 ...""Ha az oroszok és az amcsik nem lennének, akkor Magyarország már áshatná a sírgödrét."...Tyű, ti aztán szuverének vagytok! Idegen országok kegyeitől függ a létezésetek."... Az értelmező szótár szerint: A KEGY során valaki önkéntesen, saját akaratából kedvező bánásmódban részesít egy másikat, anélkül, hogy ennek meg lenne a kötelező oka (!). Ez gyakran összefonódik az irgalommal és a megbocsátással. Egy ilyen ország sincs Mo.-gal szemben, tehát HAZUDSZ ! A PARTNERSÉG során két vagy több fél együttműködik, hogy közösen érjék el céljaikat. Ez lehet üzleti, szakmai vagy társadalmi jellegű. Egymásnak segítséget nyújtanak, és erőforrásaik, szaktudásuk és tapasztalatuk összefogásával próbálják elérni közös céljaikat. Az Európai Unió LIBERÁLNÁCI DIKTÁTORAI MÁR 2010 óta megszűntek MÉG partnerségi viszonyban is lenni Mo.-gal. Ők azóta az ELLENSÉGEINK. Tanulj meg magyarul bazmeg, te diszlexiás Isten barma !
csapláros
•••
2026. április 04. 16:11 Szerkesztve
bekeev-2025 2026. április 04. 10:37 robertdenyiro 2026. április 04. 10:28 ...">>>> Picnic NikiDa Vinci 2026. április 04. 10:19 • Mondj pl. egy ellenzéki rádiót! <<<< Kidobott pénzek. Lássuk csak: Hatvanpuszta, csónakázó tó tó nélkül, lombkoronasétány lombkorona nélkül, kereszt a Felszabadulási emlékművön, MCC, Felcsút FC, űrturista közpénzekből, satöbbi, satöbbi..."... Tudomásul vehetnéd, hogy a pénzek elsikkasztásánk a módja HUNGARIKUM, tisztelt köcsög magyar választópolgár, mégpedig a magyar ELIT sajátja. ELITBŐL pedig NINCS fideszes és nem fideszes, ahogyan a büfében sincs balos és jobbos szendvics. A rendszerváltás LEGELSŐ tanulsága, hogy szavazhatsz IDE meg ODA te, mint köcsög választópolgár MINDENKOR az ELITRE fogsz szavazni. Az Orbán kormány az ELSŐ, aki a MÖGÉ FÖLSORAKOZOTT ELIT mellett (Mészárost, a multikat, bankokat pénztárcaként használva) NEKED, nekünk, a köcsög választóknak is osztogat és NEM ELVESZ valamit, a VÁLSÁGOK ellenére.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!