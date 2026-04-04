Schiffer mindenkit figyelmeztetett: ez a három ország „nyakig benne van a magyar választási kampányban”

Magyar Péterhez is bejáratos a külföldi szolgálatokkal együttműködő Panyi
A Szijjártó Péter lehallgatásában segédkező Panyi Szabolcs Magyar Péterrel is kapcsolatban áll és három külföldi szolgálattal működik együtt.
Az ügyvéd és volt országgyűlési képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű: titkosszolgálati beavatkozás történik a magyar választásokba.
Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő nemrég az Index Csatatér című műsorban a hazai közélet meghatározó ügyeit és kampánytémáit értékelte.
Az LMP egykori alapítója felidézte, hogy a jelenleg is fókuszban lévő tiszás ügynökbotrány onnan indult, hogy a VSquare értesülései nyomán arról jelentek meg hírek, hogy több orosz kém érkezett a budapesti orosz nagykövetségre. A cikkeket Panyi Szabolcs jegyezte.
Az azóta kibontakozó események kapcsán Schiffer úgy látja:
nem túlzó Kövér László Magyar Nemzetnek tett kijelentése, miszerint szervezett nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásokba.
A korábbi országgyűlési képviselő azt is kiemelte, hogy a magyar külügyminiszter és külföldi partnerei közötti egyeztetésekhez jogszerűen nem lehet hozzáférni, különösen nem olyan beszélgetésekhez, mint amilyet Szijjártó Péter folytatott Szergej Lavrovval, Oroszország külügyminiszterével. Éppen ezért nem életszerű az a feltételezés, hogy a kiszivárgott információk belső forrásból, tudatos politikai manőver eredményeként kerültek nyilvánosságra – fogalmazott.
Sokkal inkább az a magyarázat, hogy
nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – „nyakig benne vannak a magyar választási kampányban”
– hívta fel a figyelmet.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt március végén, hangfelvétel igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
Lapunk a Negyedik Hatalmi Ág nevű feladótól egy olyan emailt kapott, melynek csatolmányából, egy hangfájlból kiderült,
Pénteken pedig egy újabb hanganyag került elő, amelyből világossá vált, hogy Magyar Péterhez is bejáratos Panyi, és és három külföldi szolgálattal is együttműködik.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egykori politikus szerint elképesztő, hogy a választók jó része szerint természetes, hogy a külügyminiszter telefonbeszélgetése csak úgy kikerül a „placcra”.