Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
testület polt péter alkotmánybíróság

Politikai támadásnak értékeli a Polt Péter lemondását sürgető megszólalásokat az Alkotmánybíróság

2026. április 24. 13:38

Méltatlansági indítványt senki nem terjesztett elő – közölte a testület.

2026. április 24. 13:38
null

Az Alkotmánybíróság teljes üléseiről nem nyilvános emlékeztető készül. Az április 21-ei emlékeztető szerint az egyik alkotmánybíró politikai tartalmú nyilatkozatot tett, amelynek végén felkérte az Alkotmánybíróság elnökét lemondása megfontolására. Az elnök több más alkotmánybíró hozzászólása után – a sajtóban megjelentekkel ellentétben – részletesen válaszolt az elhangzottakra, hangsúlyozva, hogy döntéseiben mindenkor és a jelen esetben is a testület érdekeinek megfelelően jár el – írja az Alkotmánybíróság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése nem folytatott vitát a felvetésről, figyelemmel arra, hogy nincs hatásköre sem az elnök kinevezésére, sem pedig az elnöki tisztség megszűnésével összefüggésben. Méltatlansági indítványt pedig, amelynek megvitatására és az arról való döntéshozatalra a teljes ülésnek joga van, senki nem terjesztett elő” 

– közölte a testület. 

Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is irányadónak tartja korábbi nyilatkozatát, amely szerint feladatait a hatályos alaptörvény és a rá vonatkozó jogszabályok által meghatározott alkotmányos keretek között látja el.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az elnök – és egyes nyilatkozatok szerint az Alkotmánybíróság tagjai – lemondására felszólító nyilatkozatok tartalmukban kizárólag politikai és nem szakmai természetűeknek tekinthetőek, amelyek a hatalommegosztás rendszerére is figyelemmel nem vehetők figyelembe” – fogalmaztak. 

A Magyar Hang több egymástól független forrásból származó információkra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy a testület ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró felállt és felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben lemondásra szólította fel Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét. A lap közölte: az érvelés lényege az volt, hogy Polt Péter múltja miatt az Alkotmánybíróság megítélése, társadalmi presztízse olyan alacsonnyá vált, hogy csakis az elnök távozása mentheti meg az intézményt. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Upuaut
2026. április 24. 13:56
Miért, nem az? Akiket Messiáspeti felszólított, hogy távozzanak, azok semmiképp se mondjanak le! Küzdjön csak meg a tisztogatásokért ez az új Néró!
Válasz erre
4
0
kuzmics
2026. április 24. 13:53
Magyar Hang! - Kormánypárti propagandisták médiája.
Válasz erre
2
0
kbs-real
2026. április 24. 13:50
A gerinctelen hernyó!
Válasz erre
1
3
Galerida
2026. április 24. 13:48
Majd Péter bedobja Poltot a Dunába, vagy Romulusz belelöki és el van intézve!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!