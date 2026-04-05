04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Orbán Viktor éles bírálata a brüsszeli vezetésnek: Az EU ostobaságot követ el az energiapolitikában (VIDEÓ)

2026. április 05. 15:32

A Hotel Lentulai húsvéti epizódjában a kormányfő az Európai Unió háborús stratégiáját is jellemezte, miközben saját magát „született válságkezelőként” határozta meg.

null

A Hotel Lentulai húsvéti epizódjában Orbán Viktor volt a vendég, a személyes hangvételű beszélgetésben pedig természetesen a politika is szóba került: a kampányhajrá, a „csendes többség”, a megfélemlítés és a digitális tér hatása. A miniszterelnök keményen fogalmaz az Európai Unió háborús stratégiájáról, miközben arról is beszél, hogyan látja Magyarország mozgásterét ebben a helyzetben, és saját szerepét sem kerüli meg: szerinte válsághelyzetben tud igazán működni – most is ilyen időket élünk.

A miniszterelnök a beszélgetésben kijelentette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

az Európai Unió Ukrajna támogatása és az orosz–ukrán háború európai háborúvá minősítése „mérhetetlen ostobaság”. 

„Hogy lesz az a háború megnyerve? Európa ezt az anyagháborút elvesztette” – fogalmazott Orbán Viktor. 

Szerinte Brüsszel hibát követett el, amikor az amerikai támogatás kiesése után sem állt meg, pedig egy atomhatalommal szemben 

a frontvonalon vállalt nyílt háborúban Európa nem tudja legyőzni Oroszországot”.

Hozzátette: „Ha sürgősen nem oldjuk fel az orosz energiára kivetett szankciókat, agyonzúzzák a saját gazdaságaikat.”

A kormányfő konkrét számokkal illusztrálta a háború és a szankciók magyarországi hatását. „7 milliárd eurót fizettünk a háború előtt egy évben az energiaimportért, a szankciók után pedig 17 milliárdot” – mondta. 

A különbözetként kieső 10 milliárd eurót úgy jellemezte: „1500 kilométer autópálya, 40 színvonalas kórház” épülhetett volna belőle. Orbán szerint ez a pénz „kiment a gazdaságból”, és bár az ország dolgozik, a haladás lassabb, mint amilyen a háborús és szankciós döntések nélkül lenne.

Orbán Viktor saját szerepét is válságkezelőként határozta meg. 

Én született válságkezelő vagyok. Minél nagyobb a nyomás, annál többet tudok dolgozni”

 – jelentette ki. Úgy fogalmazott, hogy a Covid, majd a háború után most is olyan típusú összeadódó válságok fenyegetnek, amilyet a nemzedéke még nem látott. 

Most nekünk egy újabb, 2014 és 2020 közötti sikeres időszakra volna szükségünk,

de nincs rá mód, mert válságkezelési üzemmódban kell tartani az országot, és ezért maradok én” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nagyhuba1
2026. április 05. 18:58
Miniszterelnök úrrnak sok feladata lesz a választások után mindent helyre tenni. Bár a Tisza 133 % al vezet mint anno MZP.
akitiosz
2026. április 05. 17:57
"A különbözetként kieső 10 milliárd eurót úgy jellemezte: „1500 kilométer autópálya, 40 színvonalas kórház” épülhetett volna belőle." Na persze! Kizárt, hogy ha lett volna 10 milliárd eurója, akkor azt 1500 km autópályára és 40 kórházra költötte volna. A kórházakat inkább visszafejlesztik, lásd a szülészetek bezárását. Egy dolog, hogy kevesen születnek, de miért nem lehet kisebb kapacitással fenntartani a szülészetet, miért kell távoli kórházba, akár másik megyébe menni? S akkor ez a kormány még családbarátnak hazudja magát!
optimista-2
2026. április 05. 17:22
A hvg szerint 17 vagy 7 milliárd között csak egy 1-es van, ami alig több, mint a nulla. Sőt, még kettőnél is kevesebb.
nibiru
2026. április 05. 16:35
Miben nem követ el ostobaságot?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!