Nem kell sok hozzá: könnyen lehet, hogy szétszakad majd a Tisza Párt

Bár a Tisza Párt még csak most kezdi meg kormányzását, már előre kirajzolódni látszanak azok a sokszínűségből származó törésvonalak, amelyek a szavazótábor esetleges megbomlásához vezethetnek. Az új miniszterek személye körüli viták is arra utalnak, hogy idővel erősödhetnek a belső konfliktusok és az elégedetlenség a párt támogatói között. A témában Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, valamint Nagy Attila Tibor politikai elemző osztotta meg véleményét a Magyar Nemzet felületén.

Zila János kiemelte, a Tisza Párt szavazótábora rendkívül heterogén, amelyet alapvetően az elégedetlenség és a változás iránti igény tart össze. Úgy véli, a párt magját azok alkotják, akik korábban is következetesen a magyar jobboldal ellen szavaztak, és más jövőképet képviselnek, mint amit a Fidesz kínált. Ahogy azonban ettől a magtól távolodunk, egyre könnyebben észlelhetőek azok a csoportok, amelyek inkább csak a változás reményében döntöttek a Tisza támogatása mellett.