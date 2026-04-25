Nem kell sok hozzá: könnyen lehet, hogy szétszakad majd a Tisza Párt

Lemondott a tiszás képviselő, vita robbant ki egy miniszterjelölt körül
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei pénteken.
Zila János és Nagy Attila Tibor szerint óriási kihívást jelent majd a Tisza számára a heterogén szavazótáborának összetartása.
Bár a Tisza Párt még csak most kezdi meg kormányzását, már előre kirajzolódni látszanak azok a sokszínűségből származó törésvonalak, amelyek a szavazótábor esetleges megbomlásához vezethetnek. Az új miniszterek személye körüli viták is arra utalnak, hogy idővel erősödhetnek a belső konfliktusok és az elégedetlenség a párt támogatói között. A témában Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, valamint Nagy Attila Tibor politikai elemző osztotta meg véleményét a Magyar Nemzet felületén.
Zila János kiemelte, a Tisza Párt szavazótábora rendkívül heterogén, amelyet alapvetően az elégedetlenség és a változás iránti igény tart össze. Úgy véli, a párt magját azok alkotják, akik korábban is következetesen a magyar jobboldal ellen szavaztak, és más jövőképet képviselnek, mint amit a Fidesz kínált. Ahogy azonban ettől a magtól távolodunk, egyre könnyebben észlelhetőek azok a csoportok, amelyek inkább csak a változás reményében döntöttek a Tisza támogatása mellett.
Ezek a választók lehetnek az elsők, akik elpártolnak, ha középtávon romlást érzékelnek a saját élethelyzetükben.
Az elemző kiemelte továbbá azt is, hogy a jobboldallal szembeni ellenérzésen túl nehéz közös nevezőt találni az eltérő társadalmi és területi hátterű, Tiszára szavazó csoportok között.
Az ideológiai különbségek mellett gazdasági feszültségek is gyorsan felszínre kerülhetnek, különösen akkor, ha a kormány döntései közvetlenül érintik az emberek anyagi helyzetét.
Hasonlóan látja a helyzetet Nagy Attila Tibor is, aki szerint a párt tudatosan nem vállalt fel markáns ideológiát, hogy minél szélesebb választói réteget szólítson meg. Ez azonban magában hordozza a későbbi konfliktusok lehetőségét – taglalta az elemző.
Kiemelte, szerinte az egyik legjelentősebb törésvonal az adópolitika területén alakulhat majd ki.
Vizsgálta szerint ugyanis ez az a terület, ahol az ideológiai álláspontok leginkább elkülönülnek egymástól. Ennek oka, hogy a piacpárti szemlélet hívei az alacsony adókat támogatják, ezzel szemben a baloldali, szociáldemokrata irányultságú szavazók a magasabb jövedelműek és a vállalatok erőteljesebb megadóztatását tartanák kívánatosnak.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***