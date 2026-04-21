esztergom suzuki magyar suzuki zrt. mérföldkő

„Minden autó egy történet” – 35 éve formálja a magyar autóipart a Suzuki

2026. április 21. 12:30

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Magyar Suzuki Zrt.

null

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Magyar Suzuki Zrt., amely idén ünnepli esztergomi jelenlétének 35. évfordulóját. A vállalatot 1991-ben alapították, a gyártás pedig 1992-ben indult el a Swift modellek sorozatgyártásával. Az elmúlt három és fél évtizedben a Suzuki Csoport egyetlen európai gyárában összesen hét ikonikus modell készült, miközben a márka a hazai autópiac egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A vállalat története során több mint 2 milliárd eurós beruházással járult hozzá a magyar járműipar fejlődéséhez, és ma is stabil, megbízható beszállítói hálózattal működik együtt. A jelenlegi esztergomi gyártás a Vitara és az S-CROSS modellekre épül, 2020 óta pedig kizárólag hibrid hajtáslánccal készülnek az európai piacokra szánt autók. A cég közleménye szerint a fejlesztések célja a digitalizáció, a hatékonyság növelése és a karbonsemleges működés elérése.

A Magyar Suzuki az ország egyik legnagyobb iparvállalataként stabil gazdasági szereplő, amely mintegy 10 ezer munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá beszállítóin és kereskedői hálózatán keresztül. A vállalat 22 alkalommal végzett az újautó-eladási lista élén Magyarországon, miközben több mint 100 országba exportálja járműveit. Emellett importtevékenységet is folytat, a személyautók mellett motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével.

A jubileum alkalmából a cég 

„35 év – Minden autó egy történet”

címmel országos kampányt indít, amelyben a Suzukihoz kötődő személyes élményeket keresik. A vállalat kiemeli: céljuk nemcsak az iparági szerep erősítése, hanem a társadalmi és gazdasági környezet támogatása is, beleértve az oktatást, a sportot és a közlekedésbiztonságot. A közlemény szerint a Suzuki 2050-re világszerte karbonsemlegessé kíván válni, amelyhez a magyarországi gyár is aktívan hozzájárul.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 21. 12:44
Egyik rokont a Suzuki részvénypakettel fizette ki. Tíz év múlva magam ajánlottam fel Esztergomban, hogy eladnám nekik. Nem vették meg, vagy vissza. Tőzsdén akkor még nem lehetett eladni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!