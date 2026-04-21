„Minden autó egy történet” – 35 éve formálja a magyar autóipart a Suzuki

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Magyar Suzuki Zrt., amely idén ünnepli esztergomi jelenlétének 35. évfordulóját. A vállalatot 1991-ben alapították, a gyártás pedig 1992-ben indult el a Swift modellek sorozatgyártásával. Az elmúlt három és fél évtizedben a Suzuki Csoport egyetlen európai gyárában összesen hét ikonikus modell készült, miközben a márka a hazai autópiac egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A vállalat története során több mint 2 milliárd eurós beruházással járult hozzá a magyar járműipar fejlődéséhez, és ma is stabil, megbízható beszállítói hálózattal működik együtt. A jelenlegi esztergomi gyártás a Vitara és az S-CROSS modellekre épül, 2020 óta pedig kizárólag hibrid hajtáslánccal készülnek az európai piacokra szánt autók. A cég közleménye szerint a fejlesztések célja a digitalizáció, a hatékonyság növelése és a karbonsemleges működés elérése.