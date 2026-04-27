Pilisszentlélek elzavarná A mi kis falunkat, az alkotók szerint nem teljes a kép

A helyiek egy része tiltakozik, mások támogatják a produkciót, a vita pedig egyre élesebb – írja a Blikk. A sorozat megalkotója és rendezője, Kapitány Iván arról beszélt a lapnak, hogy a produkció jelentős anyagi hozzájárulást adott a falunak, és növelte a hely ismertségét. Szerinte a sorozat kapcsán a faluban indított lakossági felmérés – amiből az olvasható ki, hogy a helyiek szeretnék, ha az alkotók távoznának a településről – nem tükrözi a valóságot.

A felmérést egyébként Esztergom városvezetése – ide tartozik Pilisszentlélek – készíttette: 180 háztartásnak küldték ki, és 110 válasz érkezett vissza.

Az eredmények alapján szűk többségben, mindössze kilenc szavazattal a forgatást ellenzők kerültek fölénybe, ugyanakkor 70 háztartás nem nyilvánított véleményt.