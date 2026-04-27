Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
esztergom a mi kis falunk kapitány iván

Pilisszentlélek elzavarná A mi kis falunkat, az alkotók szerint nem teljes a kép

2026. április 27. 12:04

Feszült a helyzet Pilisszentléleken A mi kis falunk című sorozat forgatásai miatt.

A helyiek egy része tiltakozik, mások támogatják a produkciót, a vita pedig egyre élesebb – írja a Blikk. A sorozat megalkotója és rendezője, Kapitány Iván arról beszélt a lapnak, hogy a produkció jelentős anyagi hozzájárulást adott a falunak, és növelte a hely ismertségét. Szerinte a sorozat kapcsán a faluban indított lakossági felmérés – amiből az olvasható ki, hogy a helyiek szeretnék, ha az alkotók távoznának a településről – nem tükrözi a valóságot.

A felmérést egyébként Esztergom városvezetése – ide tartozik Pilisszentlélek – készíttette: 180 háztartásnak küldték ki, és 110 válasz érkezett vissza.

Az eredmények alapján szűk többségben, mindössze kilenc szavazattal a forgatást ellenzők kerültek fölénybe, ugyanakkor 70 háztartás nem nyilvánított véleményt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A sorozat alkotója szerint a felmérés nem tükrözi a valóságot, Kapitány úgy tudja, több helyi jelezte, akik egyébként támogatják a produkciót, hogy őket nem is kérdezték meg a lakossági felmérés során. 

A sorozat megalkotója szerint arról alig beszél valaki, hogy a produkció tette ismertté a települést, és hogy állítása szerint eddig közel százmillió forintot fizettek ki az önkormányzatnak és a helyieknek bérleti díjakra, szolgáltatásokra és az ingatlanok értéke is jelentősen megnőtt.

Nyitókép: A mi kis falunk Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 27. 12:51
Már hogyan volna falu, amikor Esztergom városrésze! Át vannak verve az emberek.
Válasz erre
0
0
Janika50
2026. április 27. 12:34
Pilisszentlélek tudtommal a Magyar hagyományok egyik jelentős emlékhelye. A Pálosoknak volt ott jelentős helyük. Ha nem tévedek, IV. Béla király, a 2. Honalapitó adományozta a szervezetnek. Eme Szent helyen, ilyen jellegű filmet, filmsorozatot forgatni Nemzet elleni bűn. Nem beszélve a film témájáról. A Magyar ember bemutatása olyan szinben, amilyenben láthatóak, -kb 4-5 alkalommal nézegettem, egyszer végig egy részt- a valóságtól nagyon messze van. Csak azt jelentheti, a Hazai tudatipar főingyenélői milyennek tekintik az átlag Magyar embert. És akkor térjünk az ott lakok felháborodására. Nagyon jól teszik. Jó tiz évet késtek vele. Úgy hallottam tiz éve fut ez a förmedvény valamelyik szenny adón, adókon.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!